Do druge titule u Australiji Đoković je došao 2011. godine, lako pobedivši Endija Marija u tri seta (6-4, 6-2, 6-3). Britanca, sa kojim je teniski odrastao, Đoković će tokom godina će više puta sprečiti da dođe do pehara u Melburnu. Četiri finala protiv njega, četiri pobede. Te godine Đoković je i prvi put došao do prvog mesta na ATP listi