Image copyright Ana Vasić Natpis na slici Restoran „Divino" promoviše druženje, a ne društvene mreže

Ana Vasić, vlasnica šabačkog restorana „Divino", došla je na jednu božansku ideju - da ljude vrati ljudima.

Osmislila je nekoliko načina, koji će pomoći njenim gostima da umesto virtuelnog, počnu da žive realni život.

Barem dok su kod nje u restoranu, imaće priliku da sa prijateljima porazgovaraju, igraju društvene igre ili jednostavno pevaju.

Najviše pažnje izazavale su najave „kaznenih" mera za gledanje u telefon, koje je Vasić u šali najavila na svom Fejsbuk profilu.

Budimo jedni s drugima

Ova mlada Šapčanka u razgovoru za BBC, kaže da joj je osnovna ideja da ljude približi jedne drugima, da se više druže i upoznaju.

„U redu, svi smo divni na Fejsbuku i Instagramu, lepo se oblačimo, provodimo, putujemo, šta god, ali hajde da to ne kačimo i lajkujemo nego da pričamo o tome, da razmenjujemo utiske, savete. Organizovali smo nedavno prvi put karaoke veče i nije bilo loše.

„Zato sam rešila da uvedem stendap veče, književno veče, veče bez telefona. Neću da naplaćujem ulaznice, samo da to bude zabave radi.

„Našalila sam se da će, ako neko iznese telefon na sto, navodno, samo da baci pogled, konobar naplatiti kaznu od 10 dinara", najavljuje Vasić za BBC.

Image copyright Ana Vasić Natpis na slici Smeh je neizostavan deo karaoka večeri, a bude i muzike u pozadini

Kako dodaje, ovi „penali" zasad važe samo za njeno društvo, ali moguće je da će imati i širu primenu. Ironično, objava na Fejsbuku kojom je Ana najavila „borbu" protiv lajkova i života na društvenim mrežama, dobila je najviše komentara i interakcija u poslednje vreme.

„Svi govore o tome da će ljudi uskoro postati roboti, da smo se otuđili jedni od drugih, a niko ništa ne preduzima da to promeni. I ja sam deo toga, naravno, imam društvene mreže na telefonu, ali se trudim da mi to ne bude jedina zanimacija.

„Već neko vreme imamo društvene igre i karte u restoranu, koje gosti sami traže. To mi je signal da će ljudi i ove novine lepo prihvatiti".

Planira da nabavi šah, kao i mali akvarijum da oplemeni prostor. To su za nju, kaže, minimalni troškovi, a moglo bi da se dopadne gostima.

Ana Vasić, kao majka dvoje dece, ima ideje kako da animira i najmlađe, ali i njihove roditelje.

„Osmislila sam porodične večeri sa šaranjem keksića, pravljenjem zoo vrta od plastelina, a za sledeću nedelju smo zakazali mađioničara u nekom popodnevnom terminu. Ja sam sa svojom decom išla na takve priredbe i bila sam oduševljena.

„Mislim da je to višestruko korisno, jer ne možete deci samo oduzeti telefon, morate mu dati neku alternativu za igru".

Image copyright Ana Vasić Natpis na slici Uživo upoznavanje među mladima je sve ređe

Razgovor„oči u oči", a ne „oči u telefon"

Vasić posebnu pažnju poklanja mladima, za koje smatra da su najzahtevniji kada je reč o opuštanju i druženju.

„Primetila sam da moja, a imam 37 godina, i starije generacije mnogo lakše ustanu da igraju na proslavama. Više se druže nego mladi.

„Njima treba najviše vremena, možda čak i alkohola da se opuste. Pritom, najviše su prikovani za telefone".

Za njih možda uvede i američki način upoznavanja, kao u filmovima, kroz petominutni razgovor sa neznancem.

„Viđala sam mnogo puta da momak sedi, pije kafu i gleda u telefon, a sto do njega, devojka istih godina, radi isto to. Poštujem da neko i to voli, da u miru popije kafu i popuši cigaretu, ali ako ima i onih malo smelijih koji bi rado upoznali baš tu osobu koja sedi do njih, takođe sama, ja mogu da ih častim kafom.

„Samo da vratimo razgovore, a ne kuckanje. Ne spajam ljude na silu, samo bih volela da opet postanemo ona društvena i komunikativna bića, kakvi smo uvek bili".

Za to vreme u restoranu „Divino" i dalje će na meniju, pored specijaliteta italijanske i domaće kuhinje, biti i bežični internet.

