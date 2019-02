View this post on Instagram

Sutra slavimo sve predivne ljude koji kidaju sami, kao i svaki drugi dan. 💪 Uvodim the BOSS BITCH BROWNIE u ponudu, Brownie sa Plazmom u mleku, šlag i sva 4 preliva, na zlatnom tanjiru. Cuz u deserve it, queen. Ostali nek slave izmisljen praznik, mi ćemo da se davimo u siru i šećeru (kao i inače 🐽). Sutra još 2 Anti-Valentines specijaliteta, a Brownie ćemo praviti bez lešnika for all my alergic boss ass bitchess 😁