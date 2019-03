Image copyright Getty Images Natpis na slici Plan je da sudije na srpskim terenima od sezone 2021/2022 mogu ovako da konsultuju VAR sistem

Geometrija, trigonometrija, sinus, kosinus, uglovi, tangenta, hipotenuza, Pitagorina teorema, prave i normalne linije, ali i malo fotošopa - sve je to bilo na ceni posle 158. derbija.

Ben je izveo korner, Marin centrirao, Boaći gađao glavom i... Šta se posle zaista dogodilo, nikada nećemo saznati.

Ipak, sudija je pokazao na centar - Zvezda je izjednačila.

Na kamerama televizije Arena sport ne vidi se jasno da li je lopta zaista prešla gol liniju, što je, naravno, izazvalo dosta svađa na internetu i u komšilucima širom Srbije.

Zvezda je ubrzo objavila fotografiju na kojoj linije povučene duž prečke i stative jasno ističu da je bio gol, dok je Partizan je angažovao arhitektu, koji je vukao linije, merio uglove i izračunao da je jasno da nema govora o golu.

Takvim situacijama bi uskoro mogao da dođe kraj, jer je Skupština zajednice superligaša i prvoligaša donela odluku da se uđe u proces uvođenja VAR sistema.

„To je sasvim normalno, to je danas trend u fudbalu", kaže za BBC na srpskom bivši međunarodni sudija Zoran Petrović.

Međutim, za VAR su potrebni moderni stadioni i mnogo modernih kamera koje sve pokrivaju.

„Mi smo, objektivno, mnogo daleko od toga", ističe Petrović.

Pozitivno, ali sporo

Mnogi iz sveta fudbala su za srpske medije poslednjih dana pričali o VAR sistemu, ali možda najmanje oni koji sa njim imaju najviše iskustva - fudbaleri.

Jedan od članova balkanske kolonije u nemačkom Ajntrahtu Mijat Gaćinović kaže da je VAR „generalno OK stvar".

„Samo mislim da bi ljudi koji rade u VAR sobi trebalo da preuzmu više odgovornosti i da brže donose odluke... Često se desi da gledaju snimak i na kraju opet sudija mora da ide da ga gleda, pa se izgubi dosta vremena", navodi Gaćinović za BBC na srpskom.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Gaćinovićevi saigrači u Ajntrahtu su Luka Jović i hrvatski reprenzetativac Ante Rebić

A kako je igrati kad znaš da te VAR nadgleda?

„Sigurno da su svi oprezniji, jer ne može ništa da im promakne. Meni lično ne utiče na razmišljanje, tako da mi je isto kad ima i nema VAR sistema".

Ipak, kako kaže, za srpsku ligu je „možda bolje da se srede tereni, oni su najveći problem".

I golman španskog prvoligaša Eibara Marko Dmitrović ističe problem gubljenja vremena pri pregledanju snimaka.

„To je mala cena za pravedniji fudbal", kaže on.

„Moj utisak je da se i sudije i igrači osećaju znatno sigurnije i mirnije zbog tehnologije".

Srpski reprezentativac navodi da se sudije u Primeri dosta oslanjaju na savete iz kontrolne sobe, kao i da do sada nije bilo većih pritužbi na eventualne greške.

„Sada je možda malo lakše odbrambenim igračima, pogotovo kada je u pitanju postavljanje ofsajd zamki - iako uvek moraju da igraju do kraja, znaju da će sudija moći da proveri akciju", kaže Dmitrović.

„Verujem i da će VAR pomoći srpskom fudbalu, mada će biti potrebno vreme da se svi naviknu".

Slučaj Srbija - oranice i novac

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Divlje svinje jače od fudbala - u Beogradu

„Srbija dobija VAR sistem" - tako su proteklih dana glasili naslovi u srpskim medijima.

Međutim, situacija oko srpskog VAR sistema nije baš crno-bela (a ni crveno-bela).

Odluka je doneta da se „uđe u proces uvođenja"te tehnologije, a plan je da tereni budu pokriveni kamerama tek od sezone 2021/2022.

„Koliko ja vidim nema garancije da će se to zaista dogoditi", kaže Petrović, koji je predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije.

Koliko je VAR daleko, pokazuje i to da tek treba da bude formirano telo koje će pripremiti nacrt plana za rešavanje infrastrukturnih i finansijskih problema.

Nakon samo jednog pogleda na superligaške stadione i terene po Srbiji, jasno je da su ti problemi veliki, jer mnogi i dalje igraju na `oranicama`.

Potencijalni problem je i edukacija sudija, čija obuka za VAR sistem traje između šest i devet meseci. Trenutno samo Milorad Mažić i njegovi pomoćnici imaju tu licencu, koju su dobili pred Mundijal u Rusiji.

Kada je reč o novcu, instaliranja VAR sistema košta dva i po miliona evra, navodi Blic, ističući ipak da 80 odsto treba da pokrije FIFA, a ostatak Fudbalski savez Srbije i država.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Koja vam je omiljena legenda o Šekularcu

Šta je VAR sistem

Video assistant referee (VAR) ili „video pomoćnik sudije" predstavlja sistem pomoću kojeg glavni sudija može da ponovo razmotri bitne trenutke u meču

ili „video pomoćnik sudije" predstavlja sistem pomoću kojeg glavni sudija može da ponovo razmotri bitne trenutke u meču Za VAR sistem potrebno je između osam i 12 kamera na tačno označenim mestima na stadionu - u liniji sa golom, kaznenim prostorom...

Pomoć VAR sistema koristi se za četiri stvari - golove (i sve što dovodi do njih ili ih sprečava, poput ofsajda ili faulova), penale, direktne crvene kartone ili situacije kada je pogrešan igrač dobio žuti ili crveni karton

Funkcioniše tako što na stadionu postoji VAR soba u kojoj sudije na monitorima posmatraju šta se dešava na terenu. U slučaju sumnjive situacije oni signaliziraju glavnom sudiji, koji prekida meč i rukama pokazuje znak pravougaonika, tj. monitora. Nakon toga, on odlazi pored terena gde na ekranu može da pogleda šta se dogodilo

Sistem je prvi put testiran u Holandiji, u sezoni 2012/2013, a širom sveta postao je poznat tokom Svetskog prvenstva u Rusiji prošle godine

Tokom 2018. VAR je i zvanično upisan u pravila fudbalske igre

Od najjačih liga sveta VAR trenutno koriste Italija, Španija, Nemačka, Francuska, a ima ga i u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Engleska Premijer liga koristiće VAR od naredne sezone, a uskoro stiže i u Hrvatsku

Image copyright Getty Images Natpis na slici Fifa je nakon Mundijala u Rusiji proglasila VAR uspešnim, a na ovoj fotografiji vidimo VAR sobu u Moskvi

Vembli i Zimbabve

Petrović smatra da odluka o instaliranju VAR sistema na srpskim stadionima nije ishitrena i da je rok odgovarajući.

„Na kraju krajeva, možda se 2021. dođe do zaključka da mi to ne možemo da ispunimo i onda bi se rok verovatno prolongirao", kaže on.

Kako navodi, VAR će proraditi tek kad budu ispunjeni „minimalni uslovi da sve bude ravnopravno u poređenju sa drugima".

„To ima smisla, tehnologije treba da se jednako primenjuju na Vembliju i u Zimbabveu, jer to treba da bude ista igra, što je i moto Fife i Uefe - jednako za sve", ističe Petrović.

Ipak, on ističe da VAR sistem ne može da isključi sve potencijalne greške sudija.

„Ono što je važno je ta gol-lajn tehnologija - bitno je da golovi budu postignuti regularno i to bi mislim bilo sasvim dovoljno".

Međutim, nije siguran koliko sudije imaju dobro mišljenje o VAR-u.

„Suđenje se nekada baziralo na tome da je sudija taj koji donosi vrhovnu odluku. Sad će to morati da se menja, jer će sve morati da rade uz pomoć video tehnologije i to odmah nije ista priča.

„Pored toga, nekad se to ko je bolji sudija merilo po tome ko je manje grešio - a nema bezgrešnih, takav ne postoji. Sad će verovatno po tome ko je manje iskoristio VAR, što i ne zavisi toliko od sudije", ističe on.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Prvi Srbin - kapiten hrvatskog fudbalskog kluba

Penal!

Da, VAR nije bezgrešan - ili ljudi nisu bezgrešni, što se nebrojeno puta pokazalo kao tačno.

Problema u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu ima i pored silne tehnologije koja je okupirala stadione.

Na primer, u Portugalu se dogodilo da navijačka zastava blokira jednu od kamera, dok u Australiji sudija zbog tehničkih problema nije mogao da pogleda snimak sporne situacije.

Fifa je posle Mundijala u Rusiji VAR proglasila uspešnim, ali je i tamo bilo spornih situacija, koje ni VAR nije rešio.

Aut Još jedna poznata situacija u kojoj je VAR sistem mogao da bude od velike pomoći, dogodila se tokom 153. derbija. Meč je odigran na stadionu „Rajko Mitić", a završen je 1:1. Zvezda je povela golom Kange u 34. minutu, ali nakon što je lopta koji tren ranije izašla u aut, što sudija nije svirao.

Iran je, eto, dobio penal kada je igrač Portugala igrao rukom u svojih 16 metara, a Nigerija za sličnu situaciju protiv Argentine nije.

Opet je to do procene sudija.

Dakle, VAR je mnogo korisniji kada su u pitanju neke činjenične stvari - da li je bio ofsajd i, mnogo važnije, da li je lopta prešla gol liniju.

Čisto da ljubitelji fudbala ne moraju da traže radne sveske iz matematike, kao posle 158. derbija.

Neobična situacija viđena je nedavno u Italiji, na meču između SPAL-a i Fiorentine.

SPAL je postigao gol, ali je prethodno bio faul u njihovom šesnaestercu, pa je sudija poništio gol i dosudio penal za `Violu`.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Na Zapadu kamere pokrivaju svaki deo terena i ni najmanji detalj ne može da im promakne

Duša

Međutim, srpske navijače sigurno više boli ona situacija sa Mundijala, kada je Mitrović oboren u šesnaestercu Švajcarske, što je sudija protumačio kao faul u napadu.

„To je nešto što nas pogađa, pa se toga sećamo", kaže Petrović uz osmeh.

„Bilo je i drugih grešaka, ali je fudbal oduvek bio takav - oni koji koriste najviše šansi i ne promašuju su najbolji igrači i timovi, a tako je i kod sudija.

„Greška je normalna - i sudije i igrača i trenera, ali i publike... I publika dosta greši u nekim stvarima".

Inače, postoje i oni koji VAR kritikuju rečima da „ubija dušu fudbala".

Petrović smatra da se to neće dogoditi ako sudije tehnologiju budu koristile samo kad treba.

„Ta granica je vrlo tanana - postoji uvek opasnost da se pređe u sitničarenje i da se i najsitnija odluka proverava, što bi zaista ubilo dušu fudbalu.

„Pa vidimo šta se dešava u odbojci, protestuju za neke stvari koje ni onaj čelendž sistem nije programiran da gleda".

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk