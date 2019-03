Natpis na slici Zrenjaninska voda

Zrenjaninska voda ponovo je tečnost bez boje, mirisa i ukusa, ali i posle petnaest godina, mnogi će dvaput da razmisle pre nego što je popiju.

Još od 2004. godine, kada je u pijaćoj vodi u Zrenjaninu nađen povišen nivo arsena, česme u kućama i dvorištima ove opštine su, najčešće, zatvorene.

Zabrana upotrebe vode još uvek je na snazi jer se, kako kažu iz Zavoda za javno zdravlje Zrenjanina, i dalje beleže povremena iskakanja vrednosti arsena.

Danko Radovančev, koji radi u jednom zrenjaninskom restoranu, tvrdi da se voda u njihovom lokalu koristi za sve, osim za piće.

Uz kafu poslužuju čaše vode iz balona, a prodaju i dosta flaširanih boca. Ali je espreso aparat, kao i u svim drugim lokalima, priključen na vodovodnu mrežu.

„Radovao bih se novoj fabrici da verujem da će doneti nešto dobro gradu, ali mislim da tu postoji problem cevovoda i drugih tehničkih stvari koje su pod zemljom", kaže on.

Danas kroz cevi gradskog vodovoda teče voda iz fabričkog postrojenja za prečišćavanje. Ova fabrika radi već dva i po meseca i, prema rečima direktora Nenada Obradovića, voda je potpuno ispravna i može da se koristi.

Obradović kaže da je nedavno predat „zahtev za upotrebnu dozvolu za vodu, pa očekujemo da je uskoro i dobijemo", i tvrdi da su ispunjeni svi higijenski zahtevi.

„Poslednjih sedam analiza koje je radio Zavod za javno zdravlje Zrenjanina dale su pozitivne rezultate.

Što se nas tiče - voda je ispravna i u skladu sa ovim pravilnikom", kaže Obradović.

Koje boje je tvoja voda?

Nema sumnje da je često bila predmet internet pošalica, čak i sada, kada je prozirna - iako još uvek neispravna za piće - Zrenjaninci nisu sigurni koja je bolja, i koje je boje ispravna voda.

„Sad je nenormalno bela, kao da je destilovana", kaže Zrenjaninka Branka Ljiljak.

Natpis na slici U fabrici za prečišćavanje vode

Ona tvrdi da je voda uvek bila istog kvaliteta, jer izvire iz iste zemlje i vadi se iz istih bunara.

Već šezdeset godina pije česmovaču, i kaže da će nastaviti i dalje. Ipak, za unučiće kupuje flaširanu vodu.

„Šalim se, pa kažem da ću uložiti protest, jer kafa sa ovom novom vodom nije ista", Ljiljak kaže.

Međutim, Obradović u šali kaže da su Zrenjaninci „sentimentalni" prema „staroj vodi" koja je „imala ukus, miris i boju".

„Ljudi su navikli da koriste tu vodu, pa im je čudno kada je sada drugačija."

Kaže da su u Gradskom vodovodu ostavili jednu česmu iz koje teče takva voda, da bi oni koji žele, „mogli da kuvaju kafu od nje."

Saša Petković iz Zavoda za javno zdravlje grada Zrenjanina objašnjava da je boja vode više posledica sadržaja organskih materija kojih ima dosta u sirovoj vodi, kao i gvožđa.

Zrenjanin je dobio fabriku za prečišćavanje vode, ali voda u tom gradu i dalje nije za piće.

Šta se to promenilo, kad već voda nije

Voda je na sobnoj temperaturi tečnost bez boje, ukusa i mirisa. Zrenjaninska voda, je postala medijski „čuvena" ne samo zbog neobične boje, već i visokih vrednosti arsena, gvožđa i bora. Zbog toga je 2004. i zabranjena upotreba gradske vode za piće.

„Najraniji podaci koje sam video bili su početkom devedesetih, kada su koncentracije arsena i gvožđa bile identične, kao kada je doneta zabrana", objašnjava Petković.

On smatra da je ovde reč o „dugotrajnom - možda i viševekovnom - dodiru podzemnih voda i tla, sedimentnih slojeva, te je hemijski sastav vode u neku ruku posledica tog kontakta".

Maksimalna dozvoljena koncentracija arsena u Srbiji je smanjena 1998. godine sa 50 na 10 mikrograma po litru.

Biljana Gavrić iz Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo kaže da će zabrana biti ukinuta kada voda za piće bude ispunjavala zakonski utvrđene vrednosti o higijenskoj ispravnosti u pogledu mikrobioloških, bioloških, fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih pokazatelja.

Natpis na slici Detanj iz laboratorije za analizu vode

Obradović kaže da voda koja stiže u postrojenje za prečišćavanje sadrži i do 140 mikrograma arsena po litru - a da iz fabrike izlazi sa dozvoljenom količinom.

„Fabrika je odgovorna za vodu dok ne stigne do cevi vodovoda - Vodovod je odgovoran za deo u mreži cevovoda od fabrike do vodomera, a građani su odgovorni za sopstvene cevovode", dodaje on.

Trenutno je u toku čišćenje cevovoda, dugog 300 kilometara, kako bi do korisnika stizala ispravna voda.

Ono što ne znamo o arsenu

Međunarodna agencija za istraživanje kancera svrstala je arsen u grupu 1 kancerogenih materija.

Odloženi simptomi zbog unosa arsena pojavljuju se u periodu od najmanje pet godina. Postoje i sumnje da arsen može da izazove i nekancerogene posledice, poput dijabetesa tipa 2", kaže Petković.

Ekološke česme više nisu opcija

U Zrenjaninu već sedam godina postoji ekološka česma u naselju Bagljaš.

Prvobitna zamisao je bila da se problem premosti, ali je princip funkcionisanja takvih česama sličan arterijskim bunarima, tvrde u Zavodu za javno zdravlje Zrenjanina.

Ukoliko se filteri na njima ne menjaju redovno, stanovnici piju istu vodu kakva je i ona iz vodovoda.

Natpis na slici Laboratorija Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin

„To nije rešenje, ova fabrika je rešenje", kaže Zdravko Ždrale, direktor Zavoda za javno zdravlje Zrenjanina.

„Ta fabrika je čitav mali grad, koji ima ogromne pogone izgrađene na najvišem mogućem tehničko-tehnološkom nivou. Ovde nije stvar da se reši što pre, već da se problem sa vodom reši na kvalitetan način", objašnjava on.

Šta su do sada plaćali Zrenjaninci

Zbog višegodišnje neispravnosti pijaće, mnogi koriste flaširanu vodu, a ti troškovi utiču na njihov mesečni budžet.

Koliko onda košta voda iz česme - takozvana tehnička voda - koju građani i dalje plaćaju?

„Isto koliko i voda za piće", kaže Branka Ljiljak.

