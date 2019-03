Image copyright Getty Images Natpis na slici Tadić je protiv Reala imao 22 tačna dodavanja, od čega je pet stvorilo šanse njegovim saigračima

Tog novembra 2005. navijači slavnog Reala, na stadionu Santjago Bernabeu, aplaudirali su momku sa dečačkim osmehom na licu i magijom u nogama - Ronaldinju.

Zašto? Zato što je radio šta je hteo.

Ovog marta 2019. taj aplauz, koji je strahovito teško dobiti, sigurno je zaslužio još jedan momak sa magijom u nogama - Dušan Tadić.

I on je u kući Kraljevskog kluba radio šta je hteo.

Fudbaleri Ajaksa usred Madrida ubedljivo su savladali Real sa 4:1 i eliminisali ga iz Lige šampiona, a Tadić je bio ubedljivo najbolji igrač utakmice - asistirao je kod dva gola i postigao jedan.

„Ono što sam sinoć video, odavno nisam video na nekoj utakmici", kaže za BBC na srpskom Aleksandar Stojanović, novinar i sportski komentator RTS-a.

„Da je to uradio neki Brazilac, Argentinac, Italijan, Englez, Španac... Pričalo bi se u svetu da je on u ovom trenutku najbolji fudbaler planete", ističe on.

Zato se danas često može čuti parola „kralj je mrtav - živeo car Dušan".

Čišćenje

U prvom meču, Real je u Amsterdamu slavio sa 2:1 i mnogi su ih videli u narednom kolu.

Čak je i kapiten Kraljevskog kluba Serhio Ramos tada namerno dobio žuti karton - zbog čega sinoć nije igrao - a sve kako bi „očistio" kartone pred nekog narednog rivala.

Međutim, planove mu je pokvario srpski reprenzetativac.

Tadić je kao „džojstikom" upravljao utakmicom u Madridu i o njemu danas priča ceo svet. I ne samo to - ugledni sportski dnevnik L'Ekip ocenio ga je desetkom, što je do sada dobilo samo devet igrača u istoriji fudbala.

U odabranom društvu su Francuz Frank Soze (1988), Argentinac Lionel Mesi (dva puta 2010. i 2012), Poljak Robert Levandovski (2013) i Brazilac Nejmar (2018).

„Ovo je verovatno najbolja utakmica koju sam ikada igrao", izjavio je Tadić posle meča sa Realom i dodao: „Pobedili smo najbolji klub na svetu. Veoma sam ponosan i mislim da smo usrećili mnoge ljude".

Drugoj asistenciji prethodio je zidanovski potez.

„Zidan mi je oduvek bio omiljeni fudbaler. Možda sam gledao previše njegovih klipova", naveo je Tadić.

„Pogotovo je interesantno to da je on dominirao od početka do kraja meča, a u isto vreme je jedan od dva igrača koji su najviše pretrčali", kaže Stojanović.

Kako navodi, Tadićevi potezi su pravili razliku na terenu.

„Zasenio je sve druge i kad pomislite na tu utakmicu samo razmišljate o jednom imenu - Dušan Tadić. Uspeo je da baci senku čak i na pobedu Ajaksa protiv Real Madrida u gostima. To je neverovatno".

Image copyright Getty Images Natpis na slici „Ovo je svet Dušana Tadića i mi živimo u njemu", jedan je od komentara sa Tvitera.

Dušan Silni

Internet se, naravno, usijao.

Na društvenim mrežama je naročito popularan post u kojem se navodi da je samo nekoliko fudbalera bilo tako dominantno u kući Kraljevskog kluba.

Maradona, Ronaldinjo, Del Pjero, Anri, Mesi... I Tadić.

Skip Twitter post by @RafaelH117 Here are some of the footballers with legendary away performances at the Santiago Bernabéu: Del Piero, Messi, Ronaldinho, Henry, Maradona and…



Dusan Tadic. — Rafael Hernández (@RafaelH117) 05. mart 2019.

Odlaganje Koliko je Tadić verovao u to da Ajaks može nešto da uradi u Madridu, pokazuju i dešavanja iz holandskog prvenstva. „Tražio je od sportskog direktora da odloži prvenstvenu utakmicu, što je u Holandiji izazvalo velike polemike", kaže Stojanović. „Međutim, on je insistirao, smatrajući da je to neophodno. Klub je potom pisao fudbalskoj federaciji i odložili su im meč. To pokazuje koliki uticaj i značaj Tadić ima u Ajaksu".

„To dovoljno govori", ističe Stojanović, dodajući da „ne treba da budemo skromni u opisu i vrednovanju onoga što je on uradio na prošlom meču".

„Da su neki igrači bili malo precizniji, on bi imao još dve asistencije. Neka dodavanja bila su nezamisliva, niko nije mogao da pretpostavi gde će lopta otići, ni gledaoci, ni igrači".

Kako kaže, nije prošlo mnogo od početka godine, ali ovo je možda najbolji nastup nekog fudbalera u evrokupovima.

„Fizička spremnost, pretrčani kilometri, asistencije, gol... Teško da može bolje od toga.

„Osim toga, on je ceo tim uvukao u to. Postoje igrači koji daju četiri ili pet golova, ali Tadić je sve saigrače činio boljim".

Ko je Dušan Tadić i šta kaže

Rođen je 20. novembra 1988. u Bačkoj Topoli

Bio je član mlađih kategorija FK Bačka Topola, nakon čega prelazi u Vojvodinu, gde je proveo četiri godine

U Holandiju se seli 2010. i to u Groningen, a 2012. prelazi u Tvente

Premijer liga postala mu je dom 2014. - naredne četiri godine igrao je za Sautempton

U Holandiju se vratio 2018. kada oblači dres Ajaksa

U međuvremenu je postao jedan od najboljih i najvažnijih igrača reprezentacije Srbije, za koju je igrao 61 put, a dao je 14 golova

Može da igra na svim pozicijama sredine terena i napada - i levo i desno i desetku i napad i lažnu devetku

Rovit

Čudesna madridska noć samo je potvrda sjajne sezone momka iz Bačke Palanke, a u Ligi šampiona do sada je učestvovao u devet golova - šest je dao, a tri namestio.

Stojanović kaže da Tadić pred revanš meč sa Realom nije bio potpuno fizički spreman, kao i da prethodnih nedelja nije trenirao punim intenzitetom.

„Dva puta je njegov lični lekar i kondicioni trener Andreja Milutinović išao u Amsterdam, trenirao sa njim i radio po posebnom programu. To svemu daje posebnu težinu.

„Oni mučeni igrači Reala su se odbijali od njega, a kad mu priđu on im proturi kroz noge ili ih prevari".

Sve se završilo jednim od dva najteža poreza Reala u evropkupovima kod kuće.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Tadićev naklon navijačima Ajaksa, kojih je u Madridu bilo nekoliko hiljada.

„Real nije trenutno u najboljoj situaciji, nema tu spora, ali je reč o trostrukom prvaku Evrope u nizu, koji je pritom imao prednost iz prve utakmice.

„Dakle, nisu morali da jure rezultat, a još su igrali na svom terenu, što znači da je Ajaks imao mnogo težak zadatak.

„Mada, realno kad pogledate, šta će vam veća motivacija nego da igrate na stadionu Santjago Bernabeu protiv najuspešnijeg tima u istoriji klupskog fudbala".

Nepristojna ponuda

Navijači amsterdamskog kluba odavno se mole i drevnim i aktuelnim bogovima da Tadić što duže ostane u gradu poznatom po umetnicima poput Van Goga, Rembranta i Johana Krojfa.

„Krojf se nasmejao u raju kada je video ovaj potez", naveo je jedan tviteraš.

„Koliko ja znam, on je hteo u Ajaksu da provede narednih nekoliko godina i eventualno sa 35 ode u neku dalekoistočnu zemlju za neki veliki ugovor i da tamo završi karijeru", kaže Stojanović.

Tu se, klizećim startom, ubacuje jedno veliko „međutim".

„Posle ovoga mislim da to neće biti moguće. Verujem da će na leto neki od pet do deset najvećih evropskih timova nuditi ogroman novac za njega", dodaje on.

Tadić ima 30 godina, ali igra fenomenalno i odlično je fizički spreman, pa ostaje da se vidi koliko će potencijalni kupci nuditi, jer nije običaj da klubovi za igrača u tom dobu daje veliki novac.

„Hteo je da ostane, znam da je zadovoljan i srećan tamo, ali mislim da će biti teško ne samo njemu, nego i klubu, da odbiju ponudu na leto...

„Dobiće nepristojnu ponudu", zaključuje Stojanović.

