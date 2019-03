Kecelje na spomenicima: Šta misle ministarka, crkva i Tviter

Image copyright Srđan Veljović Natpis na slici Prizor koji sveštenici ne viđaju svakog dana

Ljubičastim keceljama okačenim na spomenike istaknutim muškarcima srpske istorije, grupa feminističkih organizacija poslala je poruke u susret Osmomartovskom protestnom maršu.

„Podržavam ženski štrajk", „Nauka je ženskog roda" i „Abortus je žensko pravo", poručili su Tesla, Cvijić, patrijarh Pavle i drugi.

Kecelje su ubrzo uklonjene, ali je ova flešmob akcija za kratko vreme izazavala brojne reakcije.

Srpska pravoslavna crkva oštro je osudila postavljanje kecelje sa natpisom „Abortus je žensko pravo" na spomenik patrijarhu Pavlu , a patrijarh srpski Irinej je to nazvao „divljaštvom" i „sramotom".

„Ko će da tumači šta je razlog ovome, ali sramota je ovako nešto uraditi. Malo je reći da je neozbiljno. Nije lepo", izjavio je Irinej za dnevni list Kurir.

Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je u saopštenju navela da „postoje različiti načini da se izraze stav i kritika", ali da je postavljanje transparenta na spomenik patrijarhu Pavlu „skrnavljenje njegovog lika i dela".

„Pravo na abortus jeste lično pravo žene, ali ovom transparentu svakako nije mesto na spomeniku patrijarhu Pavlu", navela je Mihajlović.

Dodala je da postupak aktivistinja za ženska prava „ne samo da vređa vernike, nego doprinosi produbljivanju sukoba u društvu."

Image copyright Srđan Veljović Natpis na slici Kecelje su ljubičaste boje, koja je simbol međunarodnog štrajka žena i feminističkog otpora

Biljana Stojković iz nevladina organizacija za prava žena, Inicijative žena Srbije, smatra da je ova akcija „probudila uspavane patrijarhalne duhove".

„Reakcija ministarke Mihajlović je oportuna, jer ona zapravo brani ženska prava samo dokle je to politički prihvatljivo u konzervativnoj sredini", kaže Stojković za BBC.

Dodaje da će „ministarka podržavati prava žena dok se to ne kosi sa patrijarhalnim vrednostima, to jest, dok ne udarimo na ono što je srž patrijarhata, a to je SPC".

Stojković ističe da „niko od članova vlasti, a ni opozicije" nije pružio zvaničnu podršku njihovoj akciji.

Reakcije na društvenim mrežama su podeljene.

Mnogi akciju sa ljubičastim keceljama smatraju uspešnom.

Skip Twitter post by @SreleAlex Podržavam kecelje na spomenicima...svaka čast...svako ko to osuđuje da mi pošalje svoj tvit i osudu Jutke, pa ću da razmislim da li sam pogrešio u podršci keceljama.. — Saša Djordjević (@SreleAlex) 06. mart 2019.

Skip Twitter post by @rhtlkm Vidim ljubičaste kecelje su povredile neka krhka muška osećanja, odlično — Δ (@rhtlkm) 06. mart 2019.

Skip Twitter post by @draganlukac Sad vidim da se ljudi bas potresli od ovh kecelja po spomenicima, opak taj feminizam, ne bira sredstva. Zamislite, stavili kecelje na spomenike sa nekim porukama, maltene zlocin protiv covecnosti. — Dragan Lukač (@draganlukac) 06. mart 2019.

I kažu da se ovakvim akcijama ukazuje i na neke druge, veće probleme.

Skip Twitter post by @Lanakaotakva Jeste, kecelje su sramota, šok, ponižavanje građana, nisu pelene koje nose na poslu, to što ih poslodavac nije prijavio, što seksualno uznemiravanje se smatra delom folklora a ne delom za sud, što im otmu kuću zbog duga od par hiljada evra i što im o sudbini odlučuje ekipa lopova — Lana od A do Š (@Lanakaotakva) 06. mart 2019.

Skip Twitter post by @GoranBeg Eh, da ljudima smetaju fašistička obeležja koje "krase" fasade gradova u Srbiji, kao što im smetaju kecelje na spomenicima... gde bi nam bio kraj... — Goran Beg ★ (@GoranBeg) 06. mart 2019.

Neki nisu videli smisao ovakve akcije...

Skip Twitter post by @BMALENIC Aktivistkinje za ženska prava,trebale su kecelje da okače na zgradu vlade i skupštine,a ne na spomenike Dositeja,Tesle i ostalih znamenitih ličnosti. — PINUP (@BMALENIC) 06. mart 2019.

Skip Twitter post by @cenendeler_bong I ja opet pitam, kakve veze imaju slavni Srbi kao što su Nikola Tesla i Patrijarh Pavle sa onim što su one htele da prikažu?



Obratite se onima koji su odgovorni za te kampanje, nemojte silovati ljude koji hoće samo da žive svoj život, i najvažnije, ne skrnavite spomenike 😊 https://t.co/nICCYqWXl9 — Чененделер Бонг 🇷🇸☦️ (@cenendeler_bong) 06. mart 2019.

I stavljanje kecelja na spomenike vide kao skrnavljenje.

Skip Twitter post by @oglolac Gospođo je l mislite da pravite razliku tako što skrnavite lik i delo velikana kao što su Nikola Tesla, Dositej Obradović, patrijarh Pavle itd? https://t.co/pg8EMRBbAl — Holistički detektiv (@oglolac) 06. mart 2019.

Drugi su izvukli citate patrijarha Pavla...

Skip Twitter post by @srecniprinc “Pokrivanje glave je simbol pokornosti žena mužu i crkvi; to je znak vlasti muškaraca nad ženama, to je princip uzvišenosti i časti”. (Patrijarh Pavle, Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, Beograd 1998.) — Jozef K. (@srecniprinc) 06. mart 2019.

a neki stali u odbranu njegovih stavova.

Skip Twitter post by @muza_licno ako ti se abortira idi kod ginekologa i vidi završi to, pokojni patrijarh zaista nema veze sa tom tvojom odlukom — muza_licno (@muza_licno) 06. mart 2019.

A i po pitanju toga „šta bi patrijarh Pavle danas uradio" je bilo podeljenih mišljenja.