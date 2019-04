Sergej Polunjin ostvario je snove o velikoj baletskoj karijeri u 21. godini.

Tada je demonstrativno napustio ansambl Kraljevskog baleta u Londonu i krenuo da istražuje načine kako da približi ovu umetnost široj publici.

Mnogi su ga prvi put videli u spotu za pesmu Take Me To Church, koju izvodi Hozier, a od tada je snimljen dokumentarac o njegovom životu i pojavio se u nekoliko holivudskih filmova.

Talenat mu niko ne osporava, ali je zbog homofobičnih komentara na društvenim mrežama izgubio neke angažmane. Takođe, njegovi sunarodnici iz Ukrajine ne odobravaju Polunjinovu ljubav prema ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, ovekovečenu tetovažom na prsima.

Baletskienfant terrible je čest gost Srbije, gde je otvorio svoju fondaciju. Posle nastupa na otvaranju Narodnog muzeja prošle godine, izveo je balet „Posvećenje" u Narodnom pozorištu početkom marta.

Iako ga prati reputacija buntovnika, u direktnoj komunikaciji je blag i odmeren.

Polunjinovu nedavnu posetu našoj redakciji iskoristili smo da ga pitamo šta najviše voli u Beogradu.