Image copyright PA Natpis na slici Roditelji čije dete ne primi obavezne vakcine mogu biti kažnjeni novčanom kaznom do 150.000 dinara

Hiljade roditelja širom Srbije ovih dana prikuplja dokumentaciju za upis deteta u školu.

Među papirima koje će doneti na dan upisa đaka prvaka je i karton o vakcinaciji, u sklopu potvrde o lekarskom pregledu.

Roditelji koji takvu potvrdu ne donesu mogli bi da snose sankcije, a krajnja mera bi mogla da bude i oduzimanje deteta, najavio je nedavno ministar prosvete Mladen Šarčević.

Rekao je da država neće biti blagonaklona prema roditeljima koji odbiju da to urade. Za to, kazao je, postoje novčane kazne, „a u krajnjem slučaju i izuzeće iz porodice, u nekim zemljama se to rigorozno radi".

„Insistiramo na tome i rok je do 1. septembra", rekao je Šarčević gostujući na Prvom programu Radio Beograda.

Najava ministra došla je nakon što se broj obolelih od malih boginja u Srbiji značajno povećao.

Srbija je među državama sa najvišim stopama obolelih od malih boginja u Evropi. U prvih šest meseci 2018. godine, 52,9 odsto dvogodišnjaka primilo je vakcinu protiv ove bolesti, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut".

To je za 18,3 odsto više nego u istom periodu 2017. godine, kada je samo trećina mališana u ovom uzrastu bila vakcinisana.

Ipak, 2018. se nije mnogo povećao broj vakcinisane dece pred polazak u školu - svega pet odsto više nego 2017. godine.

Zašto se roditelji plaše vakcina

I dok majka budućeg prvaka, Jovana R. Stojković*, već ima potvrdu o vakcinaciji, Ivana Nikolić, mama čija ćerka će u septembru takođe prvi put biti u školskoj klupi, na upis neće doneti ovaj karton.

Ivana ima troje dece, a najstarije, koje će od jeseni biti prvak, uredno je vakcinisala prema kalendaru vakcinacije sve dok nije došao red na MMR vakcinu.

„U to vreme sam rodila sina. Naravno, i on je vakcinisan u porodilištu i malo pre drugog meseca drugom dozom vakcine protiv hepatitisa B."

Tvrdi da je dete koje je bilo potpuno zdravo nakon vakcinacije počelo da pokazuje znake slabosti u mišićima.

„To me je navelo da pogledam uputstvo vakcine i pročitam da je moj sin bio taj statistički podatak - jedan od 10.000 doza kod kojih se može razviti slabost mišića, kao i problemi prilikom pokretanja ruku i nogu i smanjen osećaj bola", priča Ivana.

Tada je prestala da vakciniše decu dok se dodatnim pregledima u domu zdravlja ne utvrdi koje kontraindikacije njena deca mogu da osete.

Vakcinacija dece u Srbiji je obavezna, a roditeljima koji to odbijaju mogu biti izrečene novčane kazne. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kazne se kreću do 150.000 dinara.

U prethodnih godinu dana, 119 roditelja koji nisu vakcinisali decu proglašeno je krivim pred Prekršajnim sudom u Beogradu, a od toga je 36 roditelja kažnjeno novčanom kaznom u visini od 5.000 do 50.000 dinara, objavio je nedavno Tanjug.

Obavezna je vakcinacija dece koja borave u predškolskim i školskim ustanovama, kao i u ustanovama za smeštaj dece bez roditeljskog staranja od tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, malih boginja, rubeole, zaušaka, virusnog hepatitisa B, oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa B i oboljenja izazvanih streptokokom pneumonije.

Izuzetak je predviđen u slučaju postojanja medicinskih kontraindikacija koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije.

S druge strane, Zakon o pravima pacijenata daje mogućnost odbijanja obavezne vakcinacije, jer bez pristanka pacijenta nad njim se ne sme preduzeti nikakva medicinska mera. Ipak, ostavljena je mogućnost odstupanja u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih.

Šta kažu pravnici

Jelena Arsić, profesorka porodičnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION, kaže da je „u najmanju ruku zastrašujuće da ministar prosvete daje takve izjave u oblasti koja prevazilazi ono što je u njegovoj nadležnosti i priča o porodičnom pravu".

„To su vrlo proizvoljne izjave koje su daleko od pravnog utemeljenja, a smatram ih i opasnim."

Porodični zakon predviđa lišenje roditeljskog prava u izuzetno složenim situacijama u kojima su deca izložena različitim oblicima zlostavljanja i zanemarivanja.

„Nisam sigurna da odluka roditelja da ne vakciniše decu može da se smatra zlostavljanjem ili zanemarivanjem. Ne može se tako olako i proizvoljno zaključivati o roditeljima koji iz različitih razloga odbijaju da vakcinišu decu.

„Svaki slučaj bi morao posebno da se analizira", kaže Arsić.

Natpis na slici I osnovno obrazovanje i vakcinacija su obavezni

Kaže da o donošenju takve odluke može da odlučuje samo sud, a da je Ministarstvo prosvete kao državni organ daleko od takve mogućnosti.

„Ministar je nepoznavanje oblasti pokazao i korišćenjem pogrešne terminologije. Porodično pravo ne poznaje pojam izuzeće iz porodice."

I advokat Danilo Ćurčić kaže da ministar prosvete ne bi trebalo da daje ovakve izjave, s obzirom na to da odluku o oduzimanju prava na roditeljstvo donosi sud.

„Ne postoji mogućnost da ministar prosvete unapred propiše kako će sud odlučivati o svakom pojedinačnom slučaju koji se odnosi na kršenje obaveze vakcinacije", kaže Ćurčić.

„Ovo je više vrsta populizma, nego realna najava."

Kaže da je odluka o oduzimanju roditeljskog prava krajnja mera koja se primenjuje kada interesi deteta ne mogu da se zaštite na drugi način.

Takvu odluku donosi sud na osnovu mišljenja centara za socijalni rad.

„Moralo bi da se dokaže da je odbijanje vakcinacije oblik teškog zanemarivanja deteta, a nisam siguran da je baš realno da se to utvrdi", kaže Ćurčić.

„Ja nisam protivnik vakcinacije, ali ovo nije način. Srbija mora da nađe način da posledice trpe roditelji koji odbijaju da vakcinišu decu, a ne deca. U slučaju oduzimanja roditeljskog prava bi trpela deca."

Komentar i dodatno objašnjenje od ministarstva prosvete i zdravlja o najavi ministra Šarčevića nismo dobili do objavljivanja ovog teksta.

„Zastrašivanje"

Dragana Ćorić iz udruženja Roditelj smatra da je najava ministra Šarčevića o tome da bi deca koja nisu vakcinisana pre upisa u školu mogla da budu odvojena od roditelja „ishitrena reakcija" i „zastrašivanje".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Deca će ići u školu, ali možda ne iz svoje kuće - kaže ministar

„Ne mislim da bi do oduzimanja dece moglo da dođe i verujem da je ministar to rekao da bi uplašio roditelje. Ne može nekome biti oduzeto dete bez krajnje opravdanog razloga, a mislim da nevakcinisanje to nije", kaže Ćorić za BBC na srpskom.

Za Jovanu R. Stojković vakcinacija dece se podrazumeva, ali nema ništa protiv ljudi koji ne misle kao ona.

„Nisam mnogo pametovala oko vakcinacije. I ja sam primila vakcine kao dete i mislim da se mogu tako sprečiti razne bolesti. Uradila sam onako kako mislim da je ispravno, i svaki roditelj ima pravo da sam odlučuje o tome ako ima dovoljno informacija", priča Stojković.

„Ne osuđujem roditelje koji ne daju vakcine deci. Verujem da su dovoljno informisani i da znaju šta rade."

Ivana Nikolić kaže da čeka preglede i nalaze alergologa i neurologa. Ovim pregledima bi trebalo da se ustanovi da li deca mogu da prime vakcine bez opasnosti.

„Ukoliko se utvrdi da moja deca smeju da se vakcinišu, tj da nema kontrainidkacija - odmah ću vakcinisati sve troje."

Ivana ne strahuje od izjave ministra prosvete.

„Izjava ministra Šarčevića je u najmanju ruku neprimerena, jer on nije ministar zdravlja nego prosvete i verovatno nije upoznat sa činjenicom da niko ne utvrđuje kontraindikacije pred vakcinaciju, odnosno da se to radi samo odokativno."

Tri vakcine, pa u školu

Pred upis u osnovnu školu, prema kalendaru obavezne imunizacije u Srbiji, deca primaju tri vakcine - protiv difterije i tetanusa, protiv dečje paralize, kao i MMR vakcinu protiv malih boginja, zauški i rubeole.

Pred upis u srednju školu potrebno je da dete bude vakcinisano, odnosno revakcinisano od svih ovih bolesti.

Image copyright Science Photo Library Natpis na slici Među vakcinama koje su obavezne pred polazak u školu je i MMR

Inače, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut" od oktobra 2017. godine na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama. Među pooštrenim merama je i vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih.

Od početka oktobra 2017. godine do kraja marta ove godine registrovano je 5.786 slučajeva malih boginja. Većina obolelih osoba - 94 odsto - nevakcinisana je, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa.

Slučaj Italije

I roditelji školaraca u Italiji suočavaju se sa novčanim kaznama ukoliko ne donesu potvrdu da su im deca vakcinisana.

Rok za donošenje takve potvrde bio je 10. mart, a deci koja to nisu uradila rečeno je da ne dolaze u školu dok ne donesu dokaz da su vakcinisana.

Učenicima ne može biti zabranjeno da pohađaju školu, ali će roditelji biti novčano kažnjeni ukoliko ne dokažu da su deca primila sve obavezne vakcine.

Prema novom zakonu kazne za roditelje koji pošalju u školu nevakcinisanu decu su 500 evra, a deca do šest godina biće ispisana iz vrtića ukoliko nisu vakcinisana.

Zakon je donet zbog naglog porasta broja obolelih od malih boginja - a italijanski zvaničnici kažu da se stopa vakcinacije poboljšala otkako je usvojen.

Prema zakonu deca moraju da prime niz obaveznih vakcina pre nego što krenu u školu. Među njima su vakcine protiv varičela, malih boginja, dečje paralize, zaušaka i rubeola.

*Srednje slovo je dodato kako bi se sagovornica BBC-ja na srpskom razlikovala od doktorke istog imena

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk