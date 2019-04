Sever pamti, a Lanisteri uvek plaćaju svoje dugove - to svi znaju.

Uskoro ćemo na HBO Adria i na HBO Go videti koliko to znaju i likovi iz „Igre prestola" - barem oni koji su preživeli do sada - jer počinje poslednja sezona jedne od najpopularnijih serija svih vremena.

U tu čast, ljubitelji „Pesme leda i vatre" su u Beogradu organizovali turnir u društvenoj igri „Igra prestola", a domaćin je bio Klub ljubitelja društvenih igara „Astal".

Bilo je bitaka, osveta i viteških i neviteških poteza - isto kao u seriji ili knjigama.

Šta su beogradski predstavnici Lanistera, Barateona i drugih kuća Sedam kraljevstava rekli o tome za koga navijaju, ko zaslužuje da vlada Vesterosom i ko će na kraju zapravo vladati?

Pripremio: Slobodan Maričić