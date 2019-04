Žrtva pedofilije u SPC: "Verujem, ali u crkvu ne idem"

Marija* i njene drugarice pevale su u crkvenom horu i često pomagale seoskom svešteniku oko službe i svakodnevnih obaveza.

Imala je 12 godina kada je primetila da se sveštenik prema njoj ponaša „neprimereno".

„Sve češće je počeo da me mazi, pokušavao da me zadrži u crkvi, postavljao pitanja koja su neprikladna i za mene i za njega. Da bi na kraju uradio to što je uradio", priseća se ona.

Zbog krivičnog dela obljube nad detetom, pomenuti sveštenik osuđen je na pet godina zatvora pred jednim od sudova u Srbiji.

Marija danas ima 19 godina i jedna je od šest građana Srbije i Bosne i Hercegovine koji tužili Srpsku pravoslavnu crkvu pred Visokim sudom u Londonu.

Primpremio: Stefan Veselinović