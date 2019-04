Image copyright Mitić Dalibor Natpis na slici Učenici nisu mogli da odu u Kragujevac na takmičenje, pa su održali protest ispred škole i bojkotovali nastavu

Anastasija Stojanović ima 18 godina.

Maturantkinja je Gimnazije u Lebanu i vredno sprema prijemni za fakultet- kad nije na daskama koje život znače.

Kao članica školske pozorišne sekcije „Teatar" Anastasija je deo predstave „Mrtvo more za početnike", koju su srednjoškolci pripremali za Pozorišne susrete gimnazijalaca u Kragujevcu.

U nekadašnju prestonicu Srbije trebalo je da otputuju 22. aprila, ali se to nije desilo, zbog zabrane direktora škole Dragana Đorića.

„Bila sam veoma razočarana, jer smo se svi veoma trudili, čak i pored prijemnog koji treba da spremam. Nije to jednostavno uklopiti", kaže Anastasija za BBC na srpskom.

„Pred kraj smo imali probe svakog dana - ujutru ustanem, učim, odem popodne u školu, pa posle na probu do ko zna kad i na kraju mi neko kaže da ne smem na takmičenje".

Učenici su zbog toga organizovali protest ispred škole i bojkotovali nastavu.

„Baš nas je povredilo to što se desilo", dodaje Mila Stanković iz „Teatra", učenica trećeg razreda.

„Kako neko može tako da uništi sav naš rad za koji smo se mesecima zalagali? Zabranili su nam predstavu iako ništa loše nismo uradili".

Direktor Đorić je na kraju podneo ostavku, ali učenici predstavu još nisu odigrali.

Šta se desilo?

Dušan Blagojević, profesor srpskog jezika i književnosti, u čijoj su režiji đaci spremali predstavu, kaže za BBC da su učenici nakon svega bili „začuđeni, zgroženi i ogorčeni".

Kako navodi, razlozi za zabranu su se menjali iz sekunde u sekundu, a prvi problem je bio oko putnog naloga za službeno putovanje.

„Poslao sam direktoru mejl da ću doći po nalog u subotu, nakon čega me je zvao telefonom, rekao da zabranjuje predstavu i da nije dužan da mi objašnjava zašto.

„Odgovorio sam da samo organizator takmičenja može da nam zabrani učešće, da smo mi prošli selekciju i da smo na zvaničnom repertoaru takmičenja".

Direktor škole Dragan Đorić je u izjavi za portal Jugmedija rekao da je „samo poštovao pravila".

„Profesor Blagojević nije na vreme podneo zahtev kako bi škola prijavila takmičenje, već je on sam to uradio, što znači da nije ispoštovao pravila, a to se može lako dokazati.

„Predstava nije zakonski prijavljena, niti je pribavljena saglasnost roditelja, tako da se nisu stekli uslovi da naša škola nastupa na toj smotri", naveo je Đorić.

Ipak, Blagojević za BBC kaže da je direktor Đorić sa svime bio upoznat.

„Imali smo i sednicu nastavničkog veća 12. aprila gde je kolegama objašnjavao da ćemo ići i da bi samo trebalo da obezbedimo kombi.

„Posle toga su se na školskom odboru pojavili novi razlozi za zabranu - priče da je predstava neprimerena i da ne predstavlja školu u najboljem svetlu".

Umesto u klupama, gimnazijalci iz Lebana su sedeli ispred škole

Šta je sporno?

Predstava „Mrtvo more za početnike" je kombinacija pripovetke „Mrtvo more" Radoja Domanovića i knjige „Seks za početnike" Jasminke Petrović.

Jedan od glavnih likova je Strina iz „Mrtvog mora", koja svima sve zabranjuje.

„Nije bilo lako ući u taj lik, jer je u njoj toliko zla i onog palanačkog", kaže Mila, koja igra Strinu.

„Ona je, u stvari, oličenje te palanke", dodaje Anastasija.

Lajtmotiv predstave su novine - sve se saznaje preko trač rubrika, posle čega se glasovi prenose od jedne do druge osobe, a da nikoga ne interesuje šta se stvarno desilo.

Blagojević kaže da su dešavanja iz njihove predstave postala stvarnost.

Nagrade „Teatar" je do sada tri puta dobijao nagradu za najbolju predstavu na republičkom takmičenju u Kragujevcu, a za predstave po delima Autobiografija Branislava Nušića, Životinjska farma Džordža Orvela i Sve je u redu Jasminke Petrović.

„Tamo pesnika, slikara i naučnika osude, a da niko nije čitao ni pesme, ni slike, ni naučne radove. Nama su rekli da je predstava neprimerena, iako ni direktor, niti bilo ko iz školskog odbora nije pogledao čak ni probu... Ne znam da li je to apsurdno i smešno ili tužno".

Kako kaže, problem je nastao zbog snimka prve probe u kojem se koriste citati iz „Seksa za početnike".

„Uhvatili su se za to i rekli da je neprimereno i grozno, iako nemaju nikakve kompetencije da to rade. Pa ta knjiga je prevedena na tridesetak jezika, na Brajevu azbuku, dobijala je nagrade... Ako je to vulgarno i neprimereno..."

O čemu se radi u spornoj sceni?

„Ljudi dodiruju svoje telo. U predstavi je ta scena u potpunom mraku, učenici imaju maske preko lica i sve traje veoma kratko. Tako samo nagoveštavamo kako ljudi, nakon što postave pitanja o seksu, pokušavaju da shvate šta je njihovo telo.

„U tom momentu se javlja Strina koja sve to prekida, guši bilo kakvu energiju i seksualnost, što kasnije radi i sa poezijom i slikarstvom", ističe Blagojević.

Predstava bi uskoro ipak mogla da bude odigrana u Kragujevcu, kaže Blagojević

Šta dalje?

Posle ostavke direktora zasedao je đački parlament.

„Ostavku sam podneo zbog interesa učenika i odvijanja vaspitno-obrazovnog procesa. Reč je o četvrtoj godini, i ako bi se ovo stanje nastavilo sa bojkotom nastave, oni ne bi moglo regularno da završe godinu, da polažu maturski ispit i upišu se na fakultet", rekao je za portal Jugmedija Dragan Đorić.

Đaci su nastavničkom veću podneli zahteve da se skine zabrana sa predstave i da učenici koji su bojkotovali nastavu ne budu sankcionisani, kaže Blagojević.

Pozorišni susreti gimnazijalaca u Kragujevcu su u međuvremenu gotovi, ali to ne znači kraj „Mrtvog mora za početnike".

„Imamo poziv Prve kragujevačke gimnazije, organizatora, drugih kulturnih institucija u Kragujevcu i drugim mestima da gostujemo kada se sve ovo završi", navodi Blagojević.

Bura oko predstave polako jenjava, a đaci su se vratili u klupe.

„Drago mi je što je veliki broj dece uvideo naš trud i što je stao na našu stranu. To su naši drugovi... U ovakim situacijama se vidi da postoje pravi prijatelji", kaže Anastasija.

A zašto baš „Teatar"?

„Zbog druženja, učenja, putovanja... Svako treba da u srednjoj školi ima nešto poput ovog", navodi Anastasija.

„Preko Teatra sam se oslobodila, upoznala divne ljude, Dušana, išli smo u Sarajevo, Kotor, obilazili festivale... Zaista je porodična atmosfera", dodaje Mila.

Da li to znači da će kad poraste biti glumica?

Kaže, teško pitanje.

„Treća sam godina pa i dalje ostavljam sebi prostor da razmislim šta ću da radim i čime da se bavim. Ovo sad je sve iz ljubavi, prija mi da budem tamo...

„A za glumu i sve ostalo ćemo još videti".

