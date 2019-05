Image copyright Fonet

„Oh, mora da me zezate... Pa Novak Đoković nije čovek".

Tim rečima je jedan od britanskih komentatora opisao trenutak iz drugog seta finala Madrida, kada je Novak osvojio odavno izgubljeni poen.

Bilo je 4:4 u gemovima i mladi Grk je odlično servirao, ali je Novak odlično vratio.

Potom je usledio snažan napad forhendom Cicipasa, kada su svi videli poen - ali ne i Novak, koji nekako vraća lopticu preko mreže. Grk onda smečuje i kreće napred, ali Đoković neverovatnom paralelom dolazi do dve brejk lopte.

U to staje opis čitavog meča.

Grk je igrao veoma dobro, ali je Đoković briljirao, pokazavši kojim sve oružjem raspolaže.

„Kada Novak igra najbolji tenis, onda je nepobediv", kaže za BBC na srpskom Nebojša Višković, komentator Sport kluba uz čiji glas redovno pratimo Novakove mečeve.

„Obično su veoma žučne diskusije o tome ko je bolji - Novak, Federer ili Nadal. Međutim, oko jedne stvari nema dileme - ako najboljeg Novaka stavimo pored najboljeg Nadala i najboljeg Federera, Đoković će dobiti sve te mečeve".

„Njegova najbolja igra je bolja od najboljih igara svih drugih tenisera i tada je on zaista nepobediv... Nema nijednu slabu stranu, nema pukotina, on je onda pravi zid".

Zid

Upravo je protiv 20-godišnjeg Cicipasa srpski teniser bio u ulozi zida i Grk nije imao nikakve šanse - posle sat i po igre na semaforu je pisalo 6:3, 6:4 za Đokovića.

Đoković je u Madridu osvojio 33. turnir iz serije 1000 - po čemu se izjednačio sa Nadalom - kao i 74. titulu u karijeri.

Koliko je bio ubedljiv, pokazuje i to da je do treće titule u španskoj prestonici došao bez izgubljenog seta, a zanimljivo je da mu je to prvi pehar na šljaci od 2016. godine, kada takođe u Madridu bio najbolji.

Višković kaže da je Novak igrao dobro tokom čitavog turnira, a da je u finalu uspeo da doda još jedan element koji mu je nedostajao - tranziciju iz defanzive u napad.

„Videli smo i odličnu igru na osnovnoj liniji, sigurnim udarcima je pravio vinere, igrao je agresivno, napadao, perfektno birao udarce... U finalu smo videli njegov najbolji tenis".

Image copyright Fonet

Naravno, takve pobede dižu samopouzdanje pred naredne izazove, kojih nikad ne manjka.

„Ljudi za neke manje turnire kažu 'neće ih odigrati ozbiljno, važan mu je Rolan Garos'. Da, jeste važan, ali da bi tamo napravio dobar rezultat onda moraš na prethodnim turnirima da uradiš isto... Ako odeš u Pariz sa porazima u drugom i trećem kolu, teško da ćeš nešto uraditi", ističe sportski komentator.

Kako navodi, nešto slično se dogodilo i pred US Open prošle godine, kada je Đoković slabije krenuo sezonu na betonu, ali je onda dizao formu i osvojio Njujork.

„To se dešava i sada - Monte Karlo je bio prilično nesiguran, u Madridu je dizao formu iz meča u meč i sad sledi Rim u kojem bi trebalo da bude na zaista visokom nivou. On obožava Rim, tamo se dobro oseća, a odgovaraju mu i uslovi, jer se igra malo sporije nego u Madridu".

Brat - trener

Turnir u Madridu je i prvi koji je Novak osvojio sa bratom Markom u ulozi trenera - Marjan Vajda nije bio tu zbog porodičnih obaveza, ali se očekuje da se vrati pred Rim i Pariz.

„Vajda njemu mnogo znači, ali dogovor pri ponovnom uspostavljanju saradnje je bio da neće putovati sa njim na baš svaki turnir", kaže Višković, ističući da je bitno da u boksu bude neko „prijatno lice".

„Novak voli da se okruži ljudima koji su mu dragi. U Madridu je imao dvojicu takvih - kuma Miljana, koji mu je najbliži prijatelj i brata Marka, koji mu je u nekom smislu i trener, jer sa njim trenira, igra i radi skauting".

Posle podizanja trofeja Novak se zahvalio timu i bratu.

„Drago mi je što smo uspeli zajedno da osvojimo turnir. Bio si odličan, volim te", rekao je Novak.

U Đokovićevoj loži tokom finala bio je bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Antić, koji je dosta radio u Španiji, kao i nekadašnja zvezda Partizana i Real Madrida Predrag Mijatović, a nakom meča objavljen je i video u kojem Novak, držeći pehar u rukama, ćaska sa Mijatovićem, Luisom Figom i Klarensom Sedorfom.

Cicipas

Cicipas ima tek 20 godina i mnogi navode da bi u godinama koje dolaze on lako mogao da bude budućnost tenisa.

„Ne bih se iznenadio kada bi došao do nivoa Federera, Nadala i Novaka... On nije budućnost tenisa, on je njegova sadašnjost", kaže Višković.

"Bravo Novače, inspiriše to što radiš. Zaslužio si" Cicipas posle finala

„Dečko ima 20 godina i ima sve. Uz neke tehničke mane, koje može da nadomesti, on dalje može samo da napreduje, a kada bude stekao iskustvo biće kompletan igrač".

Novak ga je pobedio, ali je time tek izjednačio skor Cicipasom na 1:1 - prošle godine su se sastali u Torontu, kada je mladi Grk bio bolji sa 6:3, 6:7, 6,3.

Ipak, nezahvalno je prognozirati dokle može da dogura neko ko je tako mlad.

„Na primer, Federer je sa 20 godina takođe bio veliki potencijal, ali ništa veći od Cicipasa i da mi neko za 10 godina kaže da je Cicipas postao novi Federer, ne bih bio iznenađen", navodi Višković.

Mladi Grk će nakon Madrida biti sedmi na ATP listi, što mu je najbolji plasman do sada.

Image copyright Fonet

„Sada treba da dođe do izražaja ono što mi ne znamo, a to je kakva je Cicipasova glava. On sad ulazi u svet velikih igrača i pitanje je kako će se ponašati i podnositi pritisak, jer gde god da se pojavi biće tretiran kao zvezda.

„To je novi svet za njega. Ne znamo kako će reagovati i od toga dosta zavisi".

Šta dalje?

Trijumfom u Madridu Đoković je dodatno povećao prednost u odnosu na Nadala, koja sada iznosi nešto više od 4.000 bodova.

Ovog ponedeljka počela je njegova 251. nedelja na tronu i može se reći i da je do kraja leta miran, jer u Rimu i Parizu brani tek 360 bodova, a Nadal titule.

Zato od Vimbldona, koji je na programu početkom juna, kreću izazovi.

Đokovićev spektakularan povratak prošle godine krenuo je upravo od trave i jagoda sa šlagom, nakon čega je osvojio gotovo sve do Nove godine, pa sada tu mora da brani dosta poena.

„Videli smo kako je odigrao Australiju, pa su svi očekivali da se prošeta kroz američku turneju - Indijan Vels i Majami - ali bilo je šta je bilo. Onda je došao Madrid i svi su govorili da je Nadal favorit, da će osvojiti Tim ili Zverev, a onda je Novak podigao nivo igre.

„Tu je isto najbolji - da pronađe najbolju formu u pravom trenutku, to mu je specijalitet", kaže Višković.

Ipak, postoje neke stvari ne koje niko ne može da utiče, pa ni Đoković.

„Kao i svaki živ čovek i on ima distrakcije, probleme van terena koji utiču na igru. Na primer, Zverev je sada u velikoj krizi i to ne zato što ne zna da igra tenis - naprotiv - ali ima razne pehove... Tuži se sa agentom, ostavila ga devojka, tata mu je zdravstveno loše... Sve to utiče na igru.

„Ako kod Novaka takvih stvari ne bude, nema razloga da ne odigra sjajno do kraja sezone".

