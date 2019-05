Image copyright EPA Natpis na slici Kraj se bliži

Posle osam godina emitovanja i isto toliko sezona, seriji Igra prestola se bliži kraj. Zima konačno dolazi.

Samo jedna epizoda nas deli od toga da saznamo ko će sesti na gvozdeni presto i, nadamo se, uvesti kakav-takav mir u Vesteros.

I dok ne možemo sa sigurnošću znati koga od sledeće nedelje očekuju kraljevske obaveze, posle 72. epizode možemo otprilike da naslutimo šta će se dešavati.

A u prognozama će nam pomoći stručnjaci sa ovih prostora, pisci i i ljubitelji serijala Pesma leda i vatre.

I kao svaki pravi superfanovi, imaju svoje nade, teorije i strahove.

Šta da očekujemo od poslednje epizode?

Mladen Stanisavljević, pisac fantastike, drži se već oprobanog recepta kada je u pitanju serijal Džordža R. R. Martina - očekuje neočekivano.

„Tako sigurno nećemo biti razočarani, a tvorci serije će nas iznenaditi, kao i uvek do sada", kaže Stanisavljević za BBC.

Uroš Kostić pretpostavlja da autori serije ciljaju upravo na emotivni „rolerkoster".

„Čini mi se da je cela osma sezona tako pravljena - igranje emocijama tvrdokornih fanova", kaže Kostić, koji, kao mnogi, očekuje i smrt jednog od glavnih likova.

„Deneris će sigurno da umre ili će neko da je ubije. Bilo bi čudno kada se to ne bi desilo."

Milena Gojković kaže da ne veruje u srećan kraj.

„Verovatno Deni umire, jer je toliko uloženo da se ona predstavi kao dobra kroz celu seriju, a ako nas Igra prestola nečemu uči, to je kako se nositi sa gubicima."

Ana Stanojević smatra da Deneris „odavno nije dobra kandidatkinja za presto", i da je očekuje velika borba u poslednjoj epizodi.

„Sada kad Sersei više nije u 'igri', a ostali likovi nisu kandidati za presto, pretpostavljam da će poslednja epizoda da se svede na neku vrstu borbe između Deneris i Džona, ali uopšte ne mora da znači da će zaista to da se desi."

Suze radosnice, a i one druge

I dok mladi pisac smatra da će osećanja gledalaca biti „monstruozno nedefinisana", Nevena Milošević kaže da svaki ljubitelj serije ima svog favorita za kog se nada da će preživeti veliko finale.

„To je jedino bitno u Martinovom svetu."

Kostić nije siguran kako će se osećati sledeće nedelje.

„Verovatno ću se prvenstveno radovati. Pre svega zbog činjenice da je serija konačno gotova, mada možda i ishod bude razlog za radovanje", kaže.

„Naravno, postoji i šansa da ću biti ljut ako seriju završe nekom totalnom nebulozom."

I dok će jedan deo planete plakati, Ana ne veruje da će serija kod nje izazvati snažne emocije.

„Ne znam šta će drugi da rade, ali ja jedva čekam da se završi, jer me je umorilo čekanje na sezone, epizode."

Šta bi bilo kad bi bilo...

Mnogi likovi su se za ovih osam godina promenili. Neki su postali pametniji, oprezniji, dok su se drugi opekli o sopstvene odluke, koje su dovele do drastičnih posledica.

Ali da li je nešto moglo da se izvede drugačije? Verovatno, ali kako bi se to odrazilo na zaplet?

„Da je Džon Snou odlučio da ostane mrtav, verujem da bismo danas gledali totalno drugačiju seriju", smatra Mladen Stanisavljević.

Katarina Marković, koja je pre gledanja serije pročitala knjige serijala Pesma leda i vatre kaže da bi „mnogo toga bilo drugačije da su neki likovi preživeli".

„Ko zna kako bi se radnja odvijala da je Rob Stark preživeo, ali sa druge strane, Crveno venčanje je tako dobra scena. Brutalna i strašna, ali mislim da je bila neizbežna", kaže Marković.

Ko će zauzeti, a ko zaista zaslužuje gvozdeni presto?

„Džon Snou zaslužuje presto, ali ja ga ne vidim kako tu sedi", kaže Stanisavljević, koji umesto nekadašnjeg pripadnika noćne straže na čelu Vesterosa vidi Tiriona ili Varisa.

„Biće to ljudi sa potrebnim veštinama za preživljavanje, a ne za borbu."

Nevena Milošević misli da Snoua ipak čeka kruna, ali da je Deneris ta koja je zaista zaslužuje.

„Deneris zaslužuje sve ono za šta je krvarila."

Sa njenom prognozom se slaže i Uroš Kostić.

„Pretpostavljam da će Džon Snou zauzeti presto, koliko god tvrdio da ga ne želi. To mi se čini kao najrealniji sled događaja", kaže Kostić.

„Jedina fer varijanta bila bi da to bude Džon", smatra Ana.

„Mislim da bi to bila lepa poruka svima. Iako smeštena u zamišljenom vremenu i mestu, ova serija nije toliko daleko od realnosti u kojoj živimo mi, ali i svi ljudi na planeti."

I dok se svet deli na timove Snou i Deneris, Milena smatra da presto zaslužuje neko mlađi.

„Volela bih da to bude Arja. Realno, ona ih je sve spasila."

Život posle nedelje

U nedelju 19. maja sve će biti gotovo. Kakav god kraj tvorci serije pripremili, fanovi širom planete će morati da nauče da se nose s tim.

Međutim, mnogi se pitaju kako da nastave sa životima, barem onim fiktivnim, kada se jedna od najvećih saga epske fantastike završi.

„Ako bilo ko zna odgovor na ovo pitanje, voleo bih da ga podeli sa mnom", kaže Stanisavljević.

„Nikada do sada nismo doživeli ništa slično i ne postoji pisac koji je likove doveo do savršentsva kao što je to uradio Martin."

Zbog toga, zaključuje Stanisavljavić, vredi čekati njegova naredna dela.

Nevena ističe da se sa krajem serije „treba nositi hrabro, poput samih likova", ali kada odjavna špica jednom krene, preporučuje seriju Vikinzi.

Katarina ima dugačak spisak serija, koje možda neće zameniti Igru prestola, ali će je svakako okupirati.

„Tačno je da se pored Igre prestola završavaju i druge serije ove godine, ali opet, ima toliko toga što će se snimati. Ja nastavljam sa gledanjem Narkosa, Vikinga, a iščekujem i Dobra predskazanja, adaptaciju romana Terija Pračeta i Nila Gejmena".

„Zainteresovana sam za drugu sezonu serije Altered Carbon, koja je najavljena za ovu godinu ali se još ne zna tačan datum, a ni puno informacija o njoj", kaže Ana Stanojević.

