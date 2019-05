Kako je Niki Lauda završio drugi na trci u Beogradu

Natpis na slici Niki Lauda. fotografisan marta 1976. godine

U trkačkom svetu, sve se odvija brzo. I koliko god dugo su bili prisutni, na stazi ili u životu, kada nas heroji napuste, to uvek deluje prebrzo, prerano.

Legenda najbržeg sporta na svetu, trostruki šampion Formule 1, Niki Lauda, preminuo je u 70. godini.

Lauda će ostati upamćen po neverovatnoj posvećenosti sportu, koja se ogledala i u neočekivano brzom povratku na stazu posle nesreće koja ga je zamalo koštala života, ali i skromnosti.

Detalji iz života Nikija Laude, kao vozača, a kasnije i avioprevoznika, predsednika i pre svega mentora u Mercedesovom F1 timu, naširoko su poznati, između ostalog zahvaljujući i autobiografiji Do pakla i nazad.

Međutim, mali broj ljudi zna da je pre 50 godina Niki Lauda bio u Beogradu, i to ne kao turista, već radeći ono u čemu je bio najbolji - vozeći trke.

Vozi, Niki!

Velika nagrada Beograda održavala se treći put zaredom na Ušću.

„Formula 5 je bila veoma popularna u Austriji i Nemačkoj, pa su neke trke vožene u Budimpešti i, između ostalog, u Beogradu", kaže za BBC Nebojša Đorđević, predsednik Udruženja istoričara automobilizma i autor knjige Velika nagrada Beograda 1967-1969.

Više od 20 vozača Formule 5 došlo je u jugoslovensku prestonicu, kako bi pred skoro 40.000 Beograđana vozili Grand Prix.

Među njima je bio i tada još nepoznati dvadesetogodišnjak Niki Lauda.

Već posle tri kruga, Lauda je dominirao stazom.

„Vodio je u trci, ali je pred sam kraj izgubio kontrolu i okrenuo se. Pretekao ga je sunarodnik Gerald Pankl", kaže Đorđević.

Lauda je završio na drugom mestu. I to je sve što se zna o njegovom učešću u ovoj trci.

Poslednji krug na Ušću

Kako je Velika nagrada Beograda bila jedna od retkih prilika da domaća publika vidi bolide formule, posetioci su znali da prisustvuju velikom spektaklu.

Ono što nisu znali je da je ulicama proleteo budući šampion motosporta, kao i da će ga tada poslednju put videti u Beogradu, barem kako vozi.

Beogradski Gran pri održavao se od 1967. godine. Poslednji, na kom je i Niki Lauda učestvovao, održan je 1969. godine.

„Trka je otkazana zbog bezbednosnih problema na stazi, ali i gledalaca, koji nisu bili disciplinovani, pa su pretrčavali", objašnjava Đorđević.

„Ušće je bilo prilagođeno Formuli 5, bilo je to daleko od pravih trkačkih pisti."

Kako je govorio Niki Lauda

Čoveka koji je prevario smrt, trkajući se dok mu se krv slivala niz zavoje na svežoj opekotini, prijatelji pamte kao skromnog, direktnog i neverovatno duhovitog.

Evo nekih njegovih citata.

„Mnogi kritikuju Formulu 1 kao nepotreban rizik. Ali kakav bi život bio kada bismo radili samo ono što je potrebno?"

„Osećate se kao da ste umorni i da bi trebalo da spavate. Ali znate da to neće biti samo san. To je nešto drugo. A onda se samo borite sa mozgom... Kako bi nastavio da radi i kako bi se telo borilo sa bolešću. Uradio sam to i preživeo" - o dolasku u bolnicu nakon nesreće na Nirburgringu.

„Kada sam čuo da je Hant umro od srčanog udara, nisam se iznenadio. Samo sam bio tužan. Ljudi stalno misle da smo mi bili rivali, ali on je bio jedan od retkih koji su mi se dopadali i jedan od još ređih koje sam poštovao. Ostaće jedini čovek kome sam zavideo" - o rivalstvu za britanskim vozačem Džejmsom Hantom.

„Ovaj kačket me štiti od glupih pogleda glupih ljudi" - o njegovom čuvenom crvenom kačketu.

U automobilu do samog kraja

Nebojša Đorđević kaže da je nakon potpisivanja ugovora sa Ferarijem, 1974. godine, ljubiteljima Formule 1 postalo jasno da je Niki Lauda vrhunski vozač.

„U svakoj epohi bi se našao neki uticajan vozač koji bi imao harizmu i bio uspešan, ali osvajanjem tri titule, Lauda je zaista ostavio neizbrisiv trag u Formuli 1, a i šire u auto-moto sportu."

Dušan Borković, najpoznatiji srpski automobilista, tek se rodio kada je Niki Lauda osvojio poslednji šampionat u Formuli 1.

Kako se kao mali zaljubio u automobilizam, vremenom je saznao za Nikija Laudu.

„Bio je jedan od najinteligentnijih vozača, a i najhrabriji, s obzirom na onakav povratak nakon povrede", kaže Borković za BBC.

Borković je posebno veliki fan filma Trka Života (Rush), sa Danijelom Brilom u ulozi Nikija Laude i Krisom Hemsvortom, koji glumi njegovog rivala Džejmsa Hanta.

„Gledajući taj film sam možda najviše naučio o Nikiju Laudi i njegovom načinu rada."

Srpski vozač je među mnogobrojnima koji posebno cene posvećenost Nikija Laude.

„Bio je u automobilizmu do samog kraja, tako da su pobede Mercedesovog time delom i njegove."

