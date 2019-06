View this post on Instagram

Hvala majstore, živela Srbija! 🇷🇸 Thank you chief, long live Serbia 🇷🇸 A pre človeka ktorý druhý podpisal, ďakujeme kamarát 🙂 Napomena: Novac ne pripada ministru. Žilo Slovensko, žilo Srbsko! 🇷🇸🇸🇰 #KosovoisSerbia #jelazemaljakojenisupriznaleKosovo