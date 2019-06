Beograd je od nedavno bogatiji za prvi feministički i kvir salon za tetoviranje.

Tatu umetnica Kristina Kastelec se od 2012. godine bavi tetoviranjem, a nedavno je sa još nekoliko koleginica otvorila salon.

U novom studiju akcenat na celokupnom iskustvu tetoviranja koje, kako ona kaže, treba da bude lepo i prijatno, od crtanja skice pa do zarastanja tetovaže.

Od prijatelja i mušterija je čula da se često ne osećaju uvek sigurno kada idu u nepoznati tatu studio jer ne znaju šta ih očekuje, a neki su imali i negativna iskustva.

U prethodnom salonu u kojem je Kristina radila i sama je doživela napad.

Pre nekoliko godina, otvoreno je progovorila i o seksualnom nasilju koje preživela - a od nedavno umetnost tetoviranja koristi da osnaži i druge koji su prošli kroz isto.

Da bi imali nešto što ih podseća da nisu sami, odlučila je da im besplatno tetovira jednu posebnu tetovažu.

To je simbol snage za osobe koje su preživele seksualno nasilje, a koji postao popularan posle nastupa Lejdi Gage na dodeli Oskara 2016. godine kada je sa grupom žena izvela pesmu Till it happens to you (Dok se ne dogodi i tebi) i koji je dizajnirala jedna od osoba koja je bila na bini sa pevačicom.

U novom prostoru se neguje kolektvni i solidarni duh, a sve umetnice imaju specifičan stil tetoviranja.

Zavirite u njihov salon.

Pripremila: Lazara Marinković