Natpis na slici Pravilo Četam hausa nastalo je iza ovih vrata jedne londonske kuće

Na pola puta između sastanka iza zatvorenih vrata i razgovora pred očima javnosti, smestio se format dijaloga po Četam haus pravilu.

Predstavnici vlasti i opozicije u Srbiji održali su tri sastanka čije su teme uvod u izbornu 2020. godinu, ali je možda i više od tema pažnju privukao format dijaloga.

Po predlogu organizatora, Fondacije za otvoreno društvo i Fakulteta političkih nauka, razgovori se odvijaju po Četam haus pravilu.

„Proučavali smo razne modalitete ovih razgovora i ovaj svakako nije sličan prethodnim razgovorima.

Ipak, da nismo na ovaj način počeli, do razgovora ne bi došlo bar do jeseni - a to bi bilo kasno", kaže za BBC na srpskom Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo.

Razgovori u skladu sa ovim pravilom postoje više od 90 godina, a poreklo vode iz Velike Britanije - iz Kraljevskog instituta za međunarodne odnose.

Šta je Četam haus pravilo

Napisano u originalu, na engleskom jeziku, Četam haus pravilo ima tačno 40 reči - i u njima je suština ove specifične forme dijaloga.

„Kada se sastanak, ili njegov deo, održava uz poštovanje Četam haus pravila, učesnici smeju da koriste informacije koje su čuli, ali ni identitet ni pripadnost govornika ili drugih učesnika ne sme biti otkrivena", glasio bi okvirni prevod na srpski jezik ovog pravila.

Pravilo je zvanično prevedeno na arapski, kineski, francuski, nemački, portugalski, španski i ruski jezik.

Nastalo je 1927. godine, dok su 1992. i 2002. nastale njegove unapređene verzije.

Za suštinu imaju uspostavljanje poverenja među učesnicima u dijalogu koji unapred znaju da njihove reči neće biti predmet rasprave i u javnosti.

Učesnici, doduše, mogu sami odabrati da otkriju šta su rekli iza zatvorenih vrata - sve dok ne otkrivaju šta su rekli drugi ljudi za stolom.

Novinar Svetskog servisa BBC-ja Famil Ismailov i sam je dugogodišnji član Četam hausa.

„Kao novinar, smatram da su samo Pravilo, kao i rad Instituta, od velike koristi.

Bez primene pravila Četam hausa, ne bih saznao mnoge informacije koje su bile veoma dragocene za razumevanje teme sukoba na Kavkazu", kaže Ismailov.

Ovo pravilo ima i kazne, iako ni na koji način nije pravno obavezujuće, već predstavlja deo slobodnog dogovora učesnika dijaloga.

Ukoliko se pravilo Četam hausa prekrši u samom Institutu, učesnici rizikuju da izgube pravo na članstvo u ovoj prestižnoj instituciji.

Na ovoj instituciji u poslednjih godinu dana govorili su srpska premijerka Ana Brnabić, kao i kosovski predsednik Hašim Tači - i oboje su poštovali pravilo.

Na upit BBC na srpskom o primenama ovog pravila, u Kraljevskom institutu nam je rečeno da u ovom trenutku nemaju raspoloživih sagovornika.

Image copyright FoNet Natpis na slici Među predstavnicima vlasti, Vladimir Đukanović (drugi sleva) o dijalogu detaljno govori na svojim kanalima na društvenim mrežama

Četam haus, na srpski način

U Srbiju je Četam haus pravilo došlo kao deo dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima za glasanje 2020. godine.

„Kada smo analizirali način na koji je moguće uspostaviti dijalog, zaključili smo da njega nema u Narodnoj skupštini, gde su kamere uključene", objašnjava izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević kako je došlo do „uvoza" ovog pravila.

Natpis na slici Milan Antonijević (drugi sdesna) jedan je od predstavnika organizatora dijaloga po Četam haus pravilu

Antonijević kaže da se razgovori odvijaju po „hibridu Četam pravila" - učesnici su poznati pre sastanka, iako to nije po striktnim standardima Instituta koji je pravilo formulisao.

Takođe, u svojim izjavama za medije ili objavama na društvenim mrežama posle sastanka, mnogi učesnici direktno su otkrivali šta je rečeno na sastancima.

„Učesnici moraju biti za nijansu disciplinovaniji u primeni ovog pravila, ali i ovakav početak je dobar obzirom da nismo imali iskustava sa Četam hausom", smatra Antonijević.

Image copyright FoNet Natpis na slici Predstavnici opozicije na razgovorima na Fakultetu političkih nauka - novinari u pozadini prisutni su na prvom delu skupa, otvorenom za javnost

Iako je u jednom trenutku izgledalo da će deo opozicije odustati od dolazaka na Fakultet političkih nauka jer mediji ne mogu da isprate ceo dijalog, do sada su održana tri sastanka i najavljena još dva okupljanja.

„Ovde se govori o kulturi dijaloga gde, uprkos pojedinim povišenim tonovima, ima spremnosti da se mišljenje sasluša", kaže Antonijević i dodaje da bi i sam Kraljevski institut mogao da se zainteresuje za dijalog vlasti i opozicije u Srbiji.

