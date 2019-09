Image copyright Goran Puzović Natpis na slici Protest prodavaca udžbenika u Kosovskoj ulici u Beogradu

Kosovska ulica „popločana" polovnim udžbenicima koje su zainteresovani građani mogli da uzmu besplatno - tako je izgledao protest prodavaca koji svake godine na tom mestu prodaju polovne udžbenike.

Ove godine, međutim, izostale su neophodne dozvole za prodaju knjiga. Ipak, prodavci nastavljaju sa prodajom, ali kažu da im je komunalna policija, uprkos uverenjima da će dobiti dozvolu, nedavno zaplenila deo udžbenika.

„Nas možeš da pomeriš odavde, ali samo na groblje", kaže Goran Puzović, jedan od prodavaca ispred udruženja „Kosovska ulica - knjige," dok gleda u listu knjiga koje želi da naruči potencijalni kupac.

Iz Sekretarijata za saobraćaj Beograda - čija dozvola jedina nedostaje - kažu da se prema Odluci grada privremeni štandovi ne mogu postavljati na parking mesta, gde su bili postavljeni prethodnih godina.

Koliko dugo će prodavci ostati na ulici bez dozvole ostaće pod znakom pitanja bar dok se administrativne prepreke ne razreše.

Koliko je prodaja važna?

Nabavka knjiga u Kosovskoj ulici nije samo tradicija, već i nesumnjivo isplativija opcija za roditelje školaraca.

Boban Belić iz Bora ovde traži knjige za ćerku osmakinju. Kaže da je iza Skupštine i sam kao student kupovao knjige, te da mu nije jasno zašto je ove godine nastao problem.

Image copyright Goran Puzović Natpis na slici Prodavci udžbenika su knjige delili besplatno

„Ovde su knjige daleko povoljnije. Ne može se sve kupiti novo, ako smo do sada kupovali polovne knjige, a sada moramo nove, onda ćemo kupovati polovnu garderobu. Ne znam šta je gore", objašnjava on.

Miloš Todorović knjige nabavlja za ćerku Anja koja je ove godine krenula u četvrti razred srednje škole, dok je sin u nižim razredima.

„Ovde je uvek bila tradicija nabavka knjiga. Mi ovde menjamo knjige, stare za nove i to nam se isplati i ne znamo šta bismo radili sa starima. U osnovnoj školi je za jedan predmet potrebno po tri knjiga, tako da to naravno izađe mnogo", kaže on.

Šta je problem?

„Poslednjih nekoliko godina smo dobijali dozvole za rad. Ove godine nama, nažalost, nisu odgovorili, ni pozitivno ni negativno, iz Sekreterijata za saobraćaj", kaže Puzović ogorčeno.

Zbog toga su prodavci ispred Skupštine organizovali protest i performans tokom kojeg su podelili ukupno 29 kutija knjiga - srazmerno broju prodavaca u Kosovskoj ulici.

Image copyright Goran Puzović Natpis na slici Protest prodavaca udžbenika

„Mi smo uložili određena finansijska sredstava da bi došli do udžbenika, da izađemo građanima u susret da na najbrži, najefikasniji i najjeftiniji način dođu do knjiga", dodaje Puzović.

Na pitanja o tome kakva je procedura za dobijanje dozvole i zašto je prodavci ove godine, za razliku od prethodnih, nisu dobili, u Sekretarijatu za saobraćaj grada Beograda nisu direktno odgovorili već su nas uputili na Odluku o postavljanju tezgi i drugih privremenih objekata.

Odlukom se propisuje da se privremeni objekti ne mogu nalaziti na parking mestima i zelenim površinama (travnatim i drugim ozelenjenim površinama).

Na pitanje na osnovu čega je takva dozvola dodeljivana ranije, iz sekretarijata nisu odgovorili do objavljivanja teksta.

Puzović kaže da su prodavci ove godine, kao i svake prethodne, predali svu dokumentaciju koju su zahtevali iz gradskih i opštinskih institucija.

„Potreban je elaborat o parking mestima i treba da se podnese molba Sekretarijatu za saobraćaj i da se odredi cena koju ćemo da platimo", objašnjava Puzović.

Najvažnija nedelja

Ove godine nije održana ni tradicionalna manifestacija „Bulevar knjiga" tokom koje se Kosovska ulica zatvarala prve nedelje septembra. Ovo je nedelja kada građani kupuju najviše udžbenika.

Predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać za BBC na srpskom kaže da je ta opština, kao i svake godine, dala neophodne saglasnosti za održavanje manifestacije.

„Opština izdaje dozvolu za zauzeće javne površine. Svih prethodnih godina su oni prikupljali dozvole i od opštine i od gradskih institucija. Ove godine su dobili dozvolu samo od opštine", objašnjava Bastać.

Puzović kaže da od grada Beograda traže da im izađe u susret da nastave tradiciju.

„Mi smo u međuvremenu dokupili udžbenike da bi mogli da prodamo ljudima koji ovde masovno dolaze, međutim iz bezbednosnih razloga ne smemo da radimo zato što je komunalna policija pre nekoliko dana u civilu uletela i oduzela određen broj udžbenika", kaže on.

Do objavljivanja teksta, BBC na srpskom nije uspeo da dobije odgovore u Komunalnoj policiji grada Beograda o ovom slučaju. Iz sekretarijata nije stigao odgovor o dozvolama za manifestaciju.

Nemogućnost prodaje udžbenika prve nedelje septembra veliki je udarac na prodavce, ali i na kupce koji mogu znatno da uštede.

„Novi komplet košta od deset do 15 hiljada, kod nas od četiri i po do sedam hiljada, što je ušteda - kupite dva kompleta po ceni jednog", kaže Puzović.

Poručuje i da će prodavci nastaviti da se bore kako bi zaštitili interese u Kosovskoj ulici.

„Prodavce iz Kosovske ne možeš da pomeriš 40 godina, pa nećeš ni sutra. Nas odavde možeš da pomeriš samo na groblje", podvlači još jednom Goran Puzović.

