Natpis na slici Zadatak i rešenje - tačno ili ne?

Učiteljica mu je precrtala zadatak i dopisala niz uzvičnika i upitnika pored njegovih rešenja. Ali njemu nije bilo jasno gde je pogrešio.

Zadatak nije bio težak. Glasio je: Napiši rečima sledeće brojeve.

Pored broja 12 jedan osnovac pravilno je napisao trinaest, pored broja 19 upisao je, takođe bez greške, dvadeset. Isti princip koristio je do kraja zadatka.

Zato je, kada je došao kući, pitao sestru u čemu je pogrešio.

„Kada je došao uzela sam papir da pogledam. Prvo mi je bilo smešno na koji način je on to shvatio, a što sam duže razmišljala o tome, sve više me je nerviralo", objašnjava za BBC na srpskom sestra dečaka čije je logično zaključivanje postalo viralno.

U školi, pre kontrolnih zadataka i ostalih testova, učenici često čuju isti savet - pažljivo pročitajte svaki zadatak/pitanje.

Da li su isti savet od učiteljice dobili i drugi đaci nije poznato, ali očigledno je da je ovaj učenik pažljivo pročitao zadatak i pored svakog broja slovima dopisao sledeći.

Kada ga je sestra pitala da li razume zašto mu zadatak nije tačan, rekao je da mu nije jasno.

„Objasnila sam mu da je njegovo shvatanje te reči dobro, ali da u tom zadatku ima drugo značenje, i koje je. Kada sam ga na drugi način pitala, uradio je kako se i očekivalo", dodaje ona.

Tvit sa zadatkom i rešenjima brzo je postao viralan i pronašao put sa Tvitera do drugih društvenih mreža.

Mnogi su razumeli logiku ovog osnovca:

Drugi su uvideli jezičke probleme i dali predloge kako da se problem reši:

Treći, pak, smatraju da je ovog đaka trebalo ohrabriti, a ne ukoriti:

Na kraju, neki korisnici Tvitera su imali i sopstvena, ne tako slavna iskustva, sa zadacima iz matematike za drugi razred osnovne:

A kakvo je vaše rešenje ovog zadatka?

