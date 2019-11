Pred nama je još jedna radna nedelja, a tokom nje u Parizu će se sastati predsednici Srbije i Francuske - Aleksandar Vučić i Emanuel Makron.

U Vašingtonu počinju prva saslušanja u sklopu procedure opoziva američkog predsednika Donalda Trampa, a u Beogradu će biti predstavljena i Bela knjiga Saveta stranih investitora.

Pred vama je i kratki spisak najvažnijih događaja ove nedelje.

1) Vučić u Parizu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Pariz gde će se u utorak, 12. novembra sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Vučić je za RTS rekao da očekuje da na ovom sastanku dobije Makronovu podršku za projekat „mali Šengen".

Predsednik je izjavio i da očekuje čuje predloge za novu metodologiju koju predlaže francuski predsednik.

Vučić će u Parizu učestvovati na pariskom Međunarodnom mirovnom forumu čiji je cilj poboljšanje međunarodne saradnje u suočavanju sa najvećim svetskim izazovima.

2) Tramp i impičment

Počinju prva saslušanja u sklopu procedure opoziva američkog predsednika Donalda Trampa, koja će trajati do 15. novembra.

Na prvoj sednici, u sredu, učestvovaće Vilijam Tejlor, zatim Džordž Kent, visoki funkcioner Stejt departmenta zadužen za politiku Ukrajine.

U petak će svedočiti i Meri Jovanović, bivša američka ambasadorka u Ukrajini.

Posle dojave anonimnog uzbunjivača iz obaveštajnih krugova, demokrate u Predstavničkom domu Kongresa pokrenule su proceduru opoziva.

Demokrate navode da je Tramp zloupotrebio položaj i od ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog tražio političku uslugu - da istraži poslovanje u Ukrajini sina njegovog potencijalnog protivkandidata iz redova demokrata Džozefa Bajdena.

3) Bela knjiga Saveta stranih investitora

Kakva je poslovna klima vladala Srbijom proteklih godinu dana iz ugla stranih investitora, biće poznato u sredu, 13. novembra.

Savet stranih investitora tada će predstaviti novo izdanje Bele knjige.

U toj publikaciji privatnog sektora date su sveobuhvatne preporuke za unapređenje poslovne klime u Srbiji, postavljeni su prioriteti u ekonomskoj politici i izneti konkretni predlozi za poboljšanje uslova poslovanja.

Savet stranih investitora počevši od 2003. godine izdaje Belu knjigu.

4) Srbija završava kvalifikacije za Evropsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Srbije ulazi u završnicu takmičenja u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sledeće godine.

Izabranici Ljubiše Tumbakovića ove nedelje odigraće dve utakmice na domaćem terenu, a još uvek imaju teoretske šanse da se kroz ove kvalifikacije plasiraju na EP.

Srpski fudbaleri će najpre 14. novembra na beogradskom stadionu Rajko Mitić odmeriti snage sa Luksemburgom i u tom meču trebalo bi da ima ulogu velikog favorita.

Mnogo teži zadatak Srbija će imati tri dana kasnije, kada na isti stadion stiže lider u grupi, reprezentacija Ukrajine koja se već plasirala na završni turnir.

Istovremeno, Srbija mora da pobedi u oba meča i da se nada kiksu Portugalije koja joj je konkurent u borbi za drugo mesto na tabeli.

5) Najduži komercijalni let u istoriji

Ove nedelje čeka nas i probni let, najduži komercijalni u istoriji vazduhoplovstva.

Avion australijske aviokompanije Kvantas leteće od Londona do Sidneja. To je duži let od onog koji je ista kompanija organizovala od Njujorka do Sidneja.

Od Londona do Sidneja let iznosi 9601 nautičku milju, a od Njujorka do Sidneja - 8.842 nautičke milje.

Tokom leta koji bi trebalo da traje oko 20 sati, putnike će nadgledati lekari i psiholozi.

