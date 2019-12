Image copyright Bosko Karanovic

„Vođa čuvara mosta", organizator barikada i zaštitnik Srba sa Kosova ili kontroverzni biznismen, kriminalac i „gospodar severa Kosova" - to su dve krajnosti kojima se u javnosti opisuje Zvonko Veselinović.

Iako je njegov poslovni uspon česta tema novinarskih istraživanja, njegove fotografije u javnosti nije lako naći.

Prema pisanjima kosovskih medija, Osnovni sud u Prištini raspisao međunarodnu poternicu za Veselinovićem zbog događaja koji su usledili nakon intervencije specijalnih jedinica Kosova 2011. godine.

U to vreme su Srbi sa severa Kosova postavili barikade na administrativnim prelazima sa ciljem da spreče pripadnike misije Evropske unije, Euleks, da tu doveze albanske carinike.

Više puta je bilo sukoba sa policijom, a tokom jednog od incidenata, ubijen je pripadnik specijalne policije Kosova.

Veselinović je u javnosti tada postao poznat kao organizator barikada, a prema navodima Specijalnog tužilaštva Kosova, on se danas tereti za niz krivičnih dela, kao i za predvođenje organizovane kriminalne grupe.

Kako je Zvonko Veselinović od lokalnog staklara iz Kosovske Mitrovice postao jedna od najkontroverznijih ličnosti u Srbiji?

Image copyright SASA DJORDJEVIC/Getty Natpis na slici Administrativni prelaz Jarinje zapaljen je u julu 2011. godine

Barikade na prelazima, kamioni na putevima

Tokom barikada na severu Kosova 2011. godine, o Veselinoviću se u beogradskim medijima pisalo kao o „novom Arkanu" i neformalnom centru moći na severu Kosova.

U to vreme je bio vlasnik dve benzinske pumpe u tom delu Kosova, a u medijima se dovodio se u vezu sa švercom goriva.

Prema istraživanju Insajdera, dok su lokalni Srbi mesecima bili na barikadama, mašine, kamioni i bageri Zvonka Veselinovića kopali su nove, alternativne puteve na administrativnoj liniji koji su služili za šverc robe između Srbije i Kosova.

Insajder navodi i da je Veselinović jedan od onih koji su se obogatili zahvaljujući odluci Vlade Srbije 2005. godine da se ukine PDV na svu robu koja iz Srbije ide na Kosovo.

U istraživanju BIRN-a navodi se da je Veselinović tokom barikada 2011. godine i pobune protiv prištinskih vlasti, sarađivao sa osobama bliskim vladajućoj partiji kosovskih Albanca na izgradnji autoputa vrednog milijardu evra.

U jednom od retkih intervjua za list Pečat 2011. godine Veselinović je izjavio da „za njega radi 30 kamiona" i demantovao sve optužbe za krijumčarenje.

"Nisam ništa krijumčario, nisam ništa švercovao, nikakvim kriminalom se bavio nisam. Napravio sam novac na osnovu toga što smo imali povlastice iz Republike Srbije. To što smo uvozili bilo je bez PDV-a, neko vreme i bez akciza, ali evo, mi i sada radimo i živimo, kada plaćamo PDV i akcize. I dok nisam imao novca, dok sam, kao i svi ovde, sklapao kraj sa krajem, borio sam se za Srbiju i srpski narod", naglasio je Veselinović.

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je izveštaj BIA-e iz iste godine u kome je Veselinović označen kao vođa kriminalne grupe koja se bavi trgovinom droge, švercom oružja i nafte, zelenašenjem i pranjem novca.

U izveštaju se takođe navodi da je u nekim od ovih poslova sarađivao sa kriminalcima sa Kosova.

Natpis na slici Kosovoska Mitrovica

Pominje se i u Beloj knjizi organizovanog kriminala iz 2001. kao organizator grupe koja se bavi teškim krađama, oduzimanjem motornih vozila, iznudama i falsifikovanjem dokumenata na teritoriji Kosovske Mitrovice.

Sudilo mu se zbog trgovine heroinom i zloupotrebe položaja, ali je oslobođen optužbi.

Kada je krajem 2011. godine uhapšen u Srbiji nije bilo odmah jasno da li je po bilo po nalogu Kfora zbog postavljanja barikada ili zbog zloupotreba za koje ga tereti Srbija.

Ispostavilo se da se radi o optužnici prema kojoj se Veselinović, njegov kum Milan Radoičić i još jedna osoba terete za nelegalno prisvajanje 32 kamiona u vlasništvu kompanije „Hipo Alpe - Adrija lizing" i tako sebi pribavili najmanje 237 miliona dinara imovinske koristi.

Veselinović je tada u pritvoru proveo godinu dan, a njegovi sugrađani su protestovali i tražili da se pusti na slobodu.

U martu 2016. godine Apelacioni sud je oslobodio Veselinovića i Radoičića.

Veselinović i Radoičić su i vlasnici firme Inkop iz Ćuprije koje dobijalo unosne poslove na izgradnji Koridora 11, a čije je sedište jedno vreme bilo na državnoj adresi.

Takođe, obojica su pred sudom u Pirotu optuženi da su nelegalno iskopavali šljunak a potom ga koristili u izgradnji Koridora 10.

Presudom od 15. januara 2019. godine Veselinović je osuđen na dve godine zatvora. Apelacioni sud u Nišu je u julu iste godine preinačio presudu i Veselinovića i još dvojicu optuženih oslobodio optužbi.

Prema podacima Insajdera, Veselinović i članovi njegove uže porodice su se jedno vreme vodili kao radnici Pošte Kosova (PTK). Veselinović je još 2007. godine Pošti Kosova izdao prostor u Kosovskoj Mitrovici na kojem je postavljena antena kosovske mobilne mreže.

Događaji iz 2011. godine nisu jedini razlog zbog kojeg Veselinovića traži kosovsko tužilaštvo.

Prema pisanju KRIK-a, u aprilu ove godine tužilaštvo Kosova je proširilo istragu o ubistvo Olivera Ivanovića, političara sa severa Kosova, na još dve osobe - a jedna od njih je Veselinović.

Image copyright Bosko Karanovic

Ko ima sliku sa Veselinovićem?

Kada je svet politike u pitanju poznato je da je Veselinović bio u dobrim odnosima sa političarem Borislavom Pelevićem.

Mediji beleže da je u septembru 2000. godine Veselinović navodno bio među ljudima koji su zaštitili Vojislava Koštunicu, tadašnjeg kandidata DOS-a za predsednika, od pristalica Slobodana Miloševića tokom predizbornog mitinga na Kosovu.

Ipak, sam Veselinović je rekao da je u vreme kada je o njemu objavljeno najviše negativnih tekstova zvao tadašnji zamenik predsednika Srpske napredne stranke, a danas predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

„Iznenadio me i poziv Aleksandra Vučića, on me je, kada je počela hajka, lično zvao telefonom i rekao da kao stranka stoje iza mene", izjavio je Veselinović.

Da podrška stranke do danas nije jenjavala videlo se i početkom ove godine kada su novinari KRIK-a objavili fotografiju Veselinovića i Andreja Vučića, brata predsednika Aleksandra Vučića.

Predsednik SNS-a, ali i drugi stranački funkcioneri, rekli su da i oni imaju fotografije sa Veselinovićem i da u tome nema ničega spornog.

„Srčani nastupi kada je to trebalo"

Natpis na slici Most koji deli Mitrovicu na južni i severni deo i danas obezbeđuje Kfor

Kada je imao dvadeset i tri godine, Veselinović je uhapšen prvi put - 2003. godine na putu Raška-Kraljevo, sa još troje ljudi u automobilu u kom je pronađeno više od tri kilograma heroina.

U pitanju je bila osmišljena policijska akcija, a sva trojica su prvobitno priznali krivicu. Tri godine i dva suđenja kasnije, svi su oslobođeni krivice, piše Insajder.

Godinu dana kasnije Veselinović je pritvoren pod optužbom da je učestvovao u ubistvu, a pred kraj 2005. godine uhapšen je u centru severne Mitrovice zbog navodne krađe automobila.

Oba hapšenja izazvala su proteste građana na severu Kosova, koji su zahtevali da se Veselinović pusti.

U rodnom gradu se istakao još 1999. godine kao jedan od čuvara mosta na Ibru koji Mitrovicu deli na južni albanski i severni srpski deo.

O njegovim aktivnostima na mostu govorio je i Oliver Ivanović, jedan od političkih lidera Srba sa Kosova, koji je ubijen u januaru 2018. godine.

„On je tada imao 18 ili 19 godina. Bio je prilično hrabar momak i istakao se u par navrata vrlo srčanim nastupima kada je to trebalo. Prosto, nije se plašio ni Albanaca ni Žandarmerije", rekao je Ivanović 2012. godine u intervjuu za televiziju B92, tada kao državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.

Veselinović je rođen 30. decembra 1980. godine u Kosovskoj Mitrovici, nije poznato šta je po obrazovanju ali se zna je nasledio porodični posao staklarstva.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk