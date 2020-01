Image copyright Koridori Srbije/Fonet/Vlada Srbije/AFP Natpis na slici Šta je obećano, a šta ispunjeno

Beogradska filharmonija dobila je zgradu, Vranje i Subotica rekonstruisana pozorišta, a Beograđani novu autobusku stanicu.

Počela je izgradnja Nacionalnog stadiona, ali država mnogo manje izdvaja za sportske klubove.

Prosečna plata još pre godinu dana dostigla je čuvenih 500 evra, a Srbija je ispunila sve što je do nje da bude spremna za Evropsku uniju.

Građani mogu da se voze brzim putem Loznica-Šabac, počeli su i radovi na auto-putu do granice sa Crnom Gorom, ali cena putarine ostala je ista.

Aleksandar Vučić više nije predsednik Srpske napredne stranke.

Sve ovo daleko je od istine, a moglo je da bude da su se političari držali onoga što su obećali za 2019. godinu. A nisu.

Pročitajte analizu Miljane Miletić, novinarke Istinomera, medija koji se bavi proverom činjenica kroz ocenjivanje izjava javnih zvaničnika i političara.

Natpis na slici Zbog radova u centru i zatvorenih ulica, u Beogradu je proteklih dana bilo velikih saobraćajnih gužvi

Omaške u proceni

Beležeći razne rokove i njihova probijanja, došli smo do brojke od 31-og neispunjenog obećanja.

Ukupno smo ocenili 41 obećanje u 2019. godini. Od toga, samo tri obećanja koja smo ocenjivali bila su ispunjena, a jedno je skoro ispunjeno. Bilo je pet obećanja koja su ostala samo na obećanju, odnosno ispunjenje nije „ni započeto". Pomak je napravljen samo u ispunjenju jednog obećanja.

Ocenjivali smo, najviše, predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Od 12 ocenjenih obećanja ispunio jedva: da će budžet za 2020. godinu biti jedina tačka dnevnog reda i da će do kraja 2018. Lidl zaposliti 1.500 radnika.

Osim ocene "ni započeto" za obećanje iz 2017. da će zgrada Beogradske filharmonije biti gotova do 2020, za preostalih 9, dobio je ocenu - „neispunjeno".

Obećanja koja smo među prvima ocenjivali u 2019. godini, tiču se onih koja su vezana za 2018. godinu.

Najpre je predsednik ocenu „neispunjeno" dobio za obećanje da će krajem 2018. biti još jedno povećanje plata od 10 odsto, a zatim i za najavu da će do kraja 2018. prosečna plata biti 500 evra. Kada prosečna plata, ipak, nije bila kako je obećao, Vučić je krajem februara 2019. izjavio da je „promašio za godinu dana, ali će prosečna plata biti sigurno 500 evra".

Isto, 2018. nije otvoreno pozorište u Vranju kako je obećano.

Podsetimo, Vučić je početkom 2018. rekao da će biti predsednik Srpske napredne stranke „još godinu dana", međutim, on je i dalje na čelu te stranke.

Kada su u pitanju obećanja iz 2019, južni krak Koridora 10, za koji je Vučić 24. aprila rekao da će biti otvoren za „deset dana", ipak je otvoren oko mesec dana kasnije.

Vučić, takođe, nije ispunio obećanje da će reći koliko se para izdvaja za sportske klubove, već je to učinio ministar finansija Siniša Mali.

Podsetili smo se i nekih ranije datih obećanja.

Na primer, Vučić je još 2015. najavio brzu prugu Beograd-Budimpešta za 2018. To obećanje nije ispunjeno.

Isto važi i za obećanje da će Srbija ispuniti „što je do nas da 2019. budemo spremni za EU". Nije ispunjeno ni obećanje da će država drastično manje pomagati sportske klubove.

Natpis na slici Vučić je krajem februara 2019. izjavio da je „promašio za godinu dana, ali će prosečna plata biti sigurno 500 evra"

Putevi samo što nisu

Odmah iza predsednika je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Od deset obećanja, ministarka je ispunila jedno - da će deonica Surčin-Obrenovac biti otvorena krajem 2019. godine.

Međutim, ona je za četiri obećanja dobila ocenu - „ni započeto".

Najpre, Pančevački most nije rekonsturisan do kraja 2018. godine.

Zatim, nije započet ni brzi put Šabac-Loznica, pa je izvesno da neće biti izgrađen 2020. kako je obećano. Isto važi i za obećanja da će radovi na auto-putu do granice sa Crnom Gorom i auto-put Niš-Merdare-Priština biti završen do 2020. godine.

Mihajlović, dalje, nije ispunila obećanje da ćemo 2018. dobiti most kod Ostružnice 2018, a Koridor 10 do kraja te godine.

Kada je reč o obećanjima za 2019, put od Obrenovca do Čačka nije otvoren do 28. juna, već u avgustu, a petlja Batajnica nije završena do kraja godine.

Iako, prema ministarkinim rečima nije bilo planirano da se poveća cena naplate putarina, ona je ipak je poskupela.

Image copyright Koridori Srbije Natpis na slici Više od 1200 kilometara autoputa u Srbiji - za sada ostaje samo u planu

Vesićeva rekonstrukcija Beograda

Takozvano treće mesto najocenjivanijih na Istinomeru zauzima zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je dao osam obećanja, ispunjeno - nijedno.

Tako, novi Statut Beograda nije donet posle gradskih izbora, već sredinom 2019. godine, kada je trebalo da počne da se gradi podzemna garaža u Kneza Miloša, što se ipak nije desilo.

Nije, takođe, izgrađena ni nova škola u Leštanima do septembra 2019. Niti je ove godine počeo da se gradi tunel kod Ekonomskog fakulteta.

A dok su preslagane kocke na Trgu republike, saobraćaj jeste bio zatvoren, suprotno Vesićevom obećanju da se to neće desiti.

Do jeseni, zatim, nisu stigli „svi kineski autobusi", a do 20. decembra nisu kompletno rekonsturisana četiri velika bulevara u Beogradu".

Takođe, do kraja godine trebalo je da počnu radovi na preuređenju prostora za Teslin muzej, ali, obećanje nije ispunjeno.

Okasnela ispunjena obećanja

Među preostalim ocenjivanim obećanjima, našlo se i jedno skoro ispunjeno, i to premijerke Ane Brnabić da će sve inspekcije biti umrežene do sredine 2019.

Ostalo je neispunjeno njeno obećanje da IMT počinje proizvodnju do kraja 2018. A ministar kulture Vladan Vukosavljević je za obećanje da će pozorište u Subotici biti završeno početkom 2020. dobio ocenu „radi se na tome".

Neispunjena obećanja, davali su, osim ministarke Mihajlović i drugi ministri. Najviše je bilo obećanja koje je trebalo ispuniti do kraja 2018.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je obećao da će Zakon o socijalnim kartama biti usvojen do kraja 2018, a ministar turizma Rasim Ljajić obećao je da će do kraja 2018. biti završena garaža na Kopaoniku.

Gradski arhitekta Milutin Folić obećao je da ćemo imati stanični plato nove Autobuske stanice do kraja 2018, dok je ministar finansija Siniša Mali početkom 2018. obećao novu autobusku stanicu za godinu i po dana.

U drugoj polovini 2018, trebalo je da počne izgradnja Nacionalnog stadiona, ali ni to obećanje Malog nije ispunjeno.

Dva su obećanja ostala neispunjena u 2019. godini. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, tvrdio je da će početkom 2019. Srbija biti skinuta sa (crne) liste zbog pranja novca.

Srbija jeste skinuta sa ovel iste, ali tek krajem juna. A ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović obećao je da ćemo „do kraja marta, aprila" imati Laboratoriju za kontrolu hrane.

Dobili smo je sa zakašnjenjem - počela je da radi tek krajem decembra 2019.

Podsetimo i da je Nedimović obećao da će problem sa ledolomcima biti rešen još 2017. godine, ali ni to nije ispunjeno.

