Image copyright EPA Natpis na slici Holandija je u 2020. za sve postala Nizozemska, ali ne i za Srbiju

Ukoliko nekom strancu kažete da ste u Holandiju stigli preko Soluna i Beča, vrlo je verovatno da će vas samo bledo pogledati. A možda se i uvredi.

Holandija je prošle godine odlučila da od 1. januara bude Nizozemska i da se pod tim imenom predstavlja u svetu.

Kažu, reč je o ribrendingu zemlje, na šta je većina planete samo slegla ramenima, klimnuvši glavom. Međutim, ta odluka izazvala je dosta reakcija u Srbiji - naročito na društvenim mrežama.

Skip Twitter post by @Zzzzmaj Ne mogu da nateram sebe da umesto Holandija izgovaram Nizozemska,ne mogu.... 😡👍 — Zmaj Liĉno ⭐⭐⭐ (@Zzzzmaj) 06. januar 2020.

Skip Twitter post by @plovkaros Nizozemska i nogomet su srpskije reči, nego li Holandija i fudbal, ali je kod nas zbog ksenofobije stvorena odbojnost i prema sopstvenom jeziku. Hrvati više vode računa o srpskom jeziku, nego mi sami... — Nemanja V. (@plovkaros) 06. januar 2020.

Skip Twitter post by @AlteraEgoizam Ja učio u školi ima 30 godina najmanje da se zove Nizozemska, tada se i jezik koji sam učio zvao Srpskohrvatski, a posle su se sami nazvali Holandija (valjda po gajbicama :P ) ... stvar je u tome što Hrvati nemaju svoje reči nego se mi odričemo svojih čim se oni prime na neku... — AlterEgo (@AlteraEgoizam) 06. januar 2020.

Odbor za standardizaciju srpskog jezika odlučio je u petak da će se u Srbiji i dalje koristiti naziv Holandija „kao što je već ustaljeno".

„Nije to nikakav presedan. Nema potrebe da se bilo šta menja, postoji ime koje koristimo. To što oni izbacuju jedno od dva imena nas ni na šta ne obavezuje", kaže za BBC na srpskom profesor Sreto Tanasić, predsednik Odbora za standardizaciju.

„Mi tradicionalno tu zemlju zovemo Holandija i zvaćemo je i dalje tako. Ništa tu nije problematično", dodaje on.

Vijena, Tesaloniki...

Tanasić kaže da je Holandija samo jedan u nizu sličnih slučajeva.

„Prvo, Nemačku zovemo Nemačka, iako se ne zove tako, već Dojčland. Isto tako Grčku ne zovemo Elada ili Elas, nego Grčka. Tu su i Finska, Japan, pa i komšijska Albanija", ističe on.

Finci svoju zemlju zovu Souomi (Suomi), Japanci kažu Nipon (Nippon), a Albanci Šćiperija (Shqipëria).

„Mi imamo naša imena za te zemlje i ona su deo naše tradicije, nema potrebe da se u slučaju jedne zemlje ponašamo drugačije", kaže Tanasić.

„Sve to je u skladu sa našom ustaljenom jezičkom praksom. I drugi to rade", dodaje on.

Nisu samo zemlje „problem", već i gradovi.

Najpoznatiji primeri su Beč (Vijena - Vienna), koji to ime ima i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i Solun (Tesaloniki - Thessaloniki).

„Sankt Peterburg je takođe dobar primer, ovde ga mnogi nazivaju samo Peterburg", kaže Tanasić.

Kako kaže, jednostavno se stvori tradicija nekog imena „i tako to ide".

„Ima dosta primera gde smo mi dali neki naš naziv ili državi ili gradu i nije lepo svaki čas menjati. Šta da sada Petra Velikog preimenujemo onako kako se u Rusiji kaže - Pjotr?

„Jezik voli red i ono što je ustaljeno... Ne voli da se menja", ističe on.

Natpis na slici Ulice u Beogradu na tablama imaju i po nekoliko naziva

Holandska priča

Holandija ima 12 provincija, od kojih samo dve u nazivu sadrže reč Holandija - holt land, tj. „šumovita zemlja". Šumadija, rekli bi neki.

To su Severna Holandija u kojem je Amsterdam i Južna Holandija u kojoj je Roterdam.

Zvanični naziv države je Kraljevina Nizozemska (Koninkrijk der Nederlanden), a reč Nederlanden (Nizozemska) sastavljena je od reči „neder" - nisko i „land" - zemlja.

Bukvalan prevod bio bi „Kraljevina Niskih Zemalja", pa je odlučeno da se zemlja zove Nizozemska.

Skip Twitter post by @G3N1J4L4C Uvek sam govorio da Holandiju treba zvanično da zovemo ili Nizozemska ili Nederland, jer zamislite da Holanđanin (Nizozemaljac?😂) nazove Srbiju Vojvodinom? Jer to jeste ta situacija - samo 2 od 12 oblasti Nizozemske nose ime Holandija.

Nije da ih zabole kako ih zovemo... — GENIJALAC (@G3N1J4L4C) 08. januar 2020.

Iz holandske ambasade u Beogradu ističu da je reč samo o „izmeni naziva zbog brendinga, a ne o promeni imena".

„Ovo je interna odluka Holandije o tome kako će se predstavljati i ne bi trebalo da utiče na to kako će se zemlja zvati na kojem jeziku", navodi se u odgovoru ambasade Politici.

A šta kaže internet?

Naravno, svašta.

Jedni se bune zato što se izraz „Nizozemska" koristi u Hrvatskoj, drugi se bune zato što se prvi bune, a treći... Pa, treći su duhoviti.

Skip Twitter post by @_nemanjas_ Sad kad Holandija menja ime u Nizozemska, kakva je situacija sa Jocom Amsterdamom? Sve ostaje isto? Živ nisam — NemanjaS (@_nemanjas_) 03. januar 2020.

Skip Twitter post by @ZoranBimbach Srbija - Nizozemska 3:0. Da je ostala Holandija možda bi rezultat bio i bolji!😉 — zoran mitrović (@ZoranBimbach) 06. januar 2020.

Skip Twitter post by @mad_you_team Kad sam bio mali znao sam šta prija,

Oni bili Nizozemska a ja Holandija — Radovan Drugi (@mad_you_team) 07. januar 2020.

Skip Twitter post by @timasti1 Tviter za 20-30 godina.

Koje si godište?

Ono kada se Nizozemska zvala Holandija. — MILAN (@timasti1) 09. januar 2020.

Skip Twitter post by @AleksandarIvko4 Pa kako Holandija traži da je zovemo Nizozemska baš u godini kada se kod njih održava Evrovizija, ne mogu makar malo da olakšaju posao Duški Vučinić Lučić? — Aleksandar Ivković (@AleksandarIvko4) 08. januar 2020.

Skip Twitter post by @Zubowicki Joj ja bih sad bas da idem u Holandiju i da im tamo govorim HOLANDIJA a ne Nizozemska 😍 — Stanoja (@Zubowicki) 06. januar 2020.

Skip Twitter post by @Brodonacelnik Ovu dilemu Nizozemska\Holandija je trebalo dati na rješavanje prevodiocima Naučne fantastike/fantazija.

Pa dobijemo neki novi naziv, recimo Donjozemlje ili Potkrajina — Небојша Бабовић (@Brodonacelnik) 10. januar 2020.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kazahstanska prestonica Astana je nedavno postala Nursultan

Ostale promene

Države i gradovi često menjaju imena.

Poslednja promena desila se sredinom decembra, kada je Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija postala Severna Makedonija.

Spor Skoplja i Atine oko imena trajao je decenijama - što je bila velika prepreka evropskim integracijama Severne Makedonije - pa je tek nedavno postignut kompromis. Međutim, početka pregovora sa EU nije došlo, zbog čega su mnogi Makedonci razočarani.

U poslednjih nekoliko godina imena su menjali (ili dodavali) ili u Mađarskoj i Češkoj.

Tako je je 2012. iz zvaničnog imena Mađarska izbacila reč republika, dok je Češka dodala i kraću verziju Čekija (Czechia). Poznat je i slučaj promena Kongo - Zair - Kongo, kao i promena Burme u Mjanmar.

Menjali su se i gradovi - Dancig je postao Gdanjsk, indijska Kalkuta je postala Kolkata, Bombaj Mumbaj, dok je Sajgon na kraju rata u Vijetnamu postao Ho Ši Min, po severnokorejskom lideru.

Upravo je to najčešći razlog promena - ideologija.

Tako je nekada Petrograd 1924. preimenovan u Lenjingrad, da bi nakon pada Sovjetskog Saveza grad postao Sankt Peterburg. Sličan primer postoji i u Srbiji sa Zrenjaninom, koji je nosio ime Petrovgrad, da bi posle Drugog svetskog rata dobio ime narodnog heroja Žarka Zrenjanina.

Jedan od najupečatljivijih primera promene imena grada dogodio se 2019. godine kada je Astana, prestonica Kazahstana, postala Nursultan, po bivšem predsedniku Nazarbajevu.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk