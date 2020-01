Image copyright Getty Images Natpis na slici Na prugama u Srbiji u prvih šest meseci 2018. stradalo 19 ljudi

Od Beograda do Budimpešte već više od godinu dana stiže se brzom prugom za dva i po sata.

Voz se kreće prosečnom brzinom od 200 kilometara na sat, a Beograd i Novi Sad udaljeni su svega 30 minuta.

Rekonstrukcija pruge Beograd - Bar uveliko je u toku, a i vagoni od Sente do Subotice putuju obnovljenim kolosecima.

Ovo nije alternativna istorija za ljubitelje vozova u Srbiji. Ovo su obećanja koja, uglavnom, nisu ispunjena.

Šta je sve obećano u železničkom saobraćaju, do kad je trebalo da bude gotovo i da li je nešto počelo i da se ostvaruje?

Od Beograda do Budimpešte 200 na sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 2015. bio premijer i jedno od obećanja dato građanima je da će moći da koriste modernizovanu brzu prugu Beograd - Budimpešta od 2018.

Skoro četiri godine kasnije, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović je u oktobru odredila novi rok - jesen 2021. godine.

Međutim, u Javnom preduzeću Infrastruktura železnice Srbije za BBC na srpskom kažu da je rok za završetak poslednje deonice ove pruge kroz Srbiju od Novog Sada do Subotice kraj 2022.

„Radovi bi trebalo da počnu krajem marta ove godine i rok je 33 meseca", navodi se u odgovoru.

Deonica od Beograda do Stare Pazove trebalo bi da bude završena do juna 2021, od Stare Pazove do Novog Sada do kraja te godine, a onda još godinu dana do granice s Mađarskom.

Predsednik Vučić je, pre nego što je izabran na najvišu političku funkciju u Srbiji, tokom predizbornih kampanja 2016. i 2017. godine govorio da se na pruzi Stara Pazova - Novi Sad uveliko radi.

Ipak, kako se navodi u odgovoru preduzeća Infrastruktura, radovi su počeli 16. marta 2018.

Deonica od Beograda do granice s Mađarskom duga je nešto više od 180 kilometara i radovi su vredni više od dve milijarde dolara.

Nije samo Srbija usporila sa obećanjima. I Mađari kasne. Prvi plan je bio da radovi počnu 2019, ali je vlada te zemlje krajem 2018. raspisala novi konkurs za izvođače radova. Sada je početak radova pomeren za ovu, 2020. godinu.

Obećanje o putovanju vozom do Budimpešte 200 kilometara na sat biće, ako je verovati novim rokovima, ispunjeno za dve godine, 48 meseci kasnije nego što je prvi put pomenuto.

Pola sata od Kalemegdana do Petrovaradina

Brzo - za pola sata - trebalo je da se stiže i od Beograda do Novog Sada i obrnuto još od 2018. godine.

I ovo je bilo obećanje tada predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića u predizbornoj kampanji, kada je govorio i o pruzi do Budimpešte.

Iako je trebalo da stižu za 30 minuta od glavnog grada Srbije do prestonice Vojvodine od 2018. godine, vozovi od tada ne saobraćaju na ovoj relaciji - upravo zbog radova koji se izvode u nekoliko faza.

Poslednja deonica - od Stare Pazove do Novog Sada - duga 36 kilometara, trebalo bi da bude gotova 31. decembra 2021. godine.

Tri godine kasnije.

Obnova pruge Beograd - Bar gotova do kraja 2021. godine

Najava da će radovi na koloseku na nekada najprometnijoj pruzi Jugoslavije - od Beograda do Bara - početi 2019. godine stigla je godinu dana ranije, kada su Srbija i Crna Gora potpisale memorandum o razumevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata.

Ministarka Zorana Mihajlović dala je tada rok do kraja 2021. za završetak radova.

Srbija je posle više od 30 godina rekonstruisala prvu deonicu barske pruge, od Resnika do Valjeva, u dužini od 77.6 kilometara, rekla je Mihajlović i objasnila da se radi na daljoj dokumentaciji za nastavak obnove na delu od Valjeva do granice sa Crnom Gorom.

Kasnije su za Novosti u Ministarstvu saobraćaja rekli da bi rekonstrukcija trebalo da počne 2020. ili na proleće 2021. godine, a da bi radovi trebalo da budu završeni do 2022.

Prema odgovoru koji je BBC dobio od JP Infrastruktura železnice Srbije, radovi ni na jednoj deonici barske pruge trenutno nisu u toku.

Obnova pruge Beograd - Solun

Da je ispunjena najava iz 2017. možda danas do Soluna ne bi trebalo sto somuna.

Modernizacija pruge od Beograda do Soluna bila je tema razgovora premijera Srbije i Grčke Aleksandra Vučića i Aleksisa Ciprasa u februaru te godine.

„Da možemo za šest sati da povežemo Beograd i Solun", rekao je Vučić.

Kako je naveo, za teretni saobraćaj od Budimpešte do Soluna preko Beograda potrebno je 49 sati, a cilj je da se do 2020. godine ta deonica pređe za manje od 30 sati, a da putnici od Beograda do Soluna mogu da stignu za šest sati.

U aktuelnim projektima Infrastruktura nema ni reči o radovima na pruzi do Soluna.

Zamenik grčkog ministra infrastrukture i transporta Janis Kefalojanis je u septembru 2019. u Beogradu izjavio da je potrebno sprovođenje postavljenih ciljeva u memorandumu o razumevanju o razvoju železničkog saobraćaja Grčke i Srbije, koji, „iako je potpisan 2017. još nije počeo da se realizuje".

„Grčka obnavlja svoju železničku mrežu prema Beogradu preko Skoplja, a Beograd bi, sa svoje strane, trebalo da obnovi svoj deo", naveo je Kefalojanis.

Subotica - Senta do kraja 2019.

Rekonstrukcija deonica od 38.5 kilometara između ova dva grada trebalo je, kako je najavljivano, da bude završena do kraja 2019. godine.

Novi rok koji za BBC na srpskom navode u JP Infrastruktura železnice Srbije je kraj marta 2020.

„Krajem decembra bilo je završeno oko 68 odsto radova.

„Rekonstrukcijom te deonice, trebalo bi da bude kompletirana obnova 201 kilometra banatske pruge Pančevo - Zrenjanin - Senta - Subotica", navodi se u odgovoru.

Kada pruga bude obnovljena, brzina vozova biće povećana na 80 kilometara na sat u putničkom saobraćaju, odnosno 60 kilometara na sat u teretnom.

Brzina vozova pre remonta iznosila je između 10 i 20 kilometara na sat, dodaje se u odgovoru.

Vozovi od Niša do Zaječara pre roka

Početkom 2019. počela je obnova koloseka između Zaječara i Niša, a vozovi na relaciji dugoj 108 kilometara ne saobraćaju.

Red vožnje na ovoj relaciji trebalo bi da počne da važi ponovo krajem januara 2020. godine, iako je bilo planirano da se to dogodi u aprilu ove godine, kažu u preduzeću Infrastrukture železnice Srbije.

Tako će vozovi krenuti tri meseca pre planiranog roka, ali će se radovi na pruzi nastaviti.

„Rekonstrukcija će biti nastavljena i posle toga, u uslovima funkcionisanja železničkog saobraćaja.

„Čitava rekonstrukcija pruge Niš - Zaječar biće završena do 20. avgusta 2020. godine", piše u odgovoru Infrastruktura.

Nema kašnjenja

Infrastruktura železnice Srbije navodi da se trenutno rekonstruiše 134 kilometra pruge za velike brzine na Koridoru 10 i 243 kilometra regionalnih pruga.

U toku su pripremne i aktivnosti za realizaciju projekata modernizacije ukupno oko hiljadu kilometara magistralnih i regionalnih pruga u Srbiji, dodaje se u odgovoru na pitanja BBC-ja.

„Nijedan od rokova na realizaciji navedenih projekata nije probijen i radovi se odvijaju u okvirima ugovorene dinamike, a u ovom trenutku se ne očekuje bilo kakvo kašnjenje u poslovima modernizacije i rekonstrukcije pruga u Srbiji".

Trenutna vrednost investicija u železničku infrastrukturu u Srbiji iznosi oko pet milijardi evra, kažu iz Infrastruktura železnica Srbije.

