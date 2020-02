Image copyright AFP Natpis na slici Đoković ljubi pehar u Melburnu

Da li znate šta znači skraćenica GOAT? Greatest of all time - najveći svih vremena.

A posle rekordnog, osmog trijumfa Novaka Đokovića na Australijan Openu, navijači i deo teniske javnosti opet je pokrenuo diskusiju o tome ko je najbolji teniser svih vremena.

U januaru 2011. godine, u finalu grend slema u Melburnu sastali su se Đoković i Švajcarac Rodžer Federer.

U tom trenutku Federer je već imao osvojenih 16 pehara na grend slem turnira, a srpski teniser „samo" dva.

Devet godina kasnije, situacija govori da su se stvari znatno promenile - Federer ima 20 trofeja sa najvećih turnira, a Đoković 17.

A Đoković je šest godina mlađi od Federera i godinu dana manje od Rafaela Nadala, preostalog člana vladajuće svetske teniske trojke.

Povratak na prvo mesto

Trijumfom u Melburnu, Đoković se vratio i na prvo mesto ATP rang liste tenisera, na kojem je već proveo 275 nedelja u dosadašnjoj karijeri.

Đoković je osvajanje osmog trofeja u Australiji proslavio ispred Rod Lejver arene gde su ga dočekali brojni pripadnici srpske dijaspore.

Objašnjavajući novinarima kako je u finalu protiv Dominika Tima uspeo da napravi preokret zahvaljujući upornosti, srpski teniser još jednom se osvrnuo na odrastanje u teškim uslovima.

„U Srbiji sam odrastao tokom različitih ratova devedesetih godina, u kojima sam morao da čekam na hleb, mleko i vodu", kazao je on.

Zanimljiv je i podatak da nikada do juče, Đoković u grend slem finalima nije uspeo da preokrene kada je gubio sa 2:1 u setovima.

„Kada prođete kroz takve stvari u životu, to vas učini jačim i gladnim uspeha čime god da se bavite", dodao je Đoković.

Može li Đoković da prestigne Federera?

Bivši vimbldonski šampion Pet Keš rekao je da je teško predvidet ko će iz trija Federer, Đoković, Nadal biti najbolji svih vremena.

„Federer ima verovatno šansu za još jednim grend slem peharom, na Vimbdlonu. I dalje je u vrhu kada je u pitanju travnata podloga", rekao je Keš za BBC Radio 5.

Ali i Đoković i Nadal definitivno deluju kao teniseri koji mogu da nastave da igraju na visokom nivou, tvrdi Keš.

On podseća da su sva trojica već u godinama kada i najmanja povreda može značajno da utiče na formu i eventualno otkazivanje nastupa na nekom turniru.

„Pogledajte koga je sve Đoković pobeđivao u finalima. U redu, bili su tu i igrači kao Conga i Anderson, ali većinu trijumfa ostvario je protiv Marija, Nadala i Federera".

Veoma je teško odrediti ko bi jednog dana mogao da bude nazvan najboljim teniserom svih vremena.

Ali o tome kako je Đoković do sada beležio uspehe, Keš ima samo reči hvale.

„To je đavolski dobar način da osvojate grend slem titule", dodao je on.

Koliko pomenuti trio dominira svetskim tenisom, najbolje pokazuje podatak da je poslednji put neko van tog društva osvojio grend slem u septembru 2016, kada je Sten Vavrinka pobedio na US Openu.

Nazire li se kraj velikom teniskom triju?

Mlađoj teniskoj gardi očigledno je potrebno malo više sreće kako bi svrgli sa trona vodeći trio.

Upravo tako je delovalo i tokom finalnog meča u Melburnu, kada je Dominik Tim u jednom trenutku bio na putu ka pobedi.

Vodio je sa 2:1 u setovima, a imao je i brejk loptu u četvrtom setu.

Nije ju iskoristio, a to je bila prilika koju je Đoković strpljivo čekao kako bi okrenuo tok meča.

Austrijski teniser je, zahvaljujući plasmanu u finale, od danas četvrti na ATP rang listi, a tu poziciju preuzeo je od još jednog talentovanog igrača, Rusa Danila Medvedeva.

„Živimo u posebnoj eri u kojoj istovremeno igraju trojica najboljih tenisera", rekao je Tim posle finala.

Upravo ta „začkoljica" predstavlja ozbiljan problem i prepreku za mlađe igrače.

„Da biste osvojili značajan pehar, na istom turniru morate da pobedite makar dvojicu od njih trojice", dodao je Austrijanac.

Sledeći je Rolan Garos

Posle Australijan Opena, u teniskom kalendaru ima nekoliko turnira iz masters kategorije, a prvi sledeći grend slem je Rolan Garos u Parizu.

A tamo već duži niz godina dominira Rafael Nadal koji je do sada 12 puta bio najbolji na pariskoj šljaci.

U poslednja dva finala upravo je Dominik Tim bio protivnik Nadala, ali presudilo je bogato iskustvo Španca.

Na osnovu igara u poslednje dve godine, deluje da je samo pitanje trenutka kada bi Tim mogao da osvoji neki od četiri grend slem turnira.

Ipak, Mats Vilander, bivši švedski teniser, a sada sportski komentator podseća da kada Đoković pobedi u Australiju, obično ima dobru sezonu.

„To ga već čini favoritom na Vimbldonu, gde brani titulu. To bi mu bio 18. grend slem. Isto tako, favorit je i na US openu. To je već 19", naveo je Vilander.

„Na kraju ove sezone mogli bismo da imamo dvojicu tenisera sa 20 grend slemova ili dvojicu sa 19", dodao je on.

Poznat kao neko ko je ranije često umeo da kritikuje Đokovića, čak i posle pobeda, Vilander sada kaže:

„Verujem da Novak može da osvoji sva četiri velika turnira ove godine. Otvorio je sebi vrata i spreman je da se bori za zvanje najboljeg svih vremena".

Izgleda da će mlađi morati još malo da sačekaju.

