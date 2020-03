Image copyright Đorđe Mandić Natpis na slici Ceca i Belča

Američki političar i advokat Džordž Grejem Vest je svojevremeno rekao da je pas čovekov najbolji prijatelj.

Međutim, šta se dešava sa uličnim psima u trenutku kada je u Srbiji zbog korona virusa uvedeno vanredno stanje, a policijski čas produžen za tri sata, od 17 časova do pet ujutru.

Ovakva odluka Vlade isprva je najviše zabrinula stanare zgrada koji čuvaju pse.

Dozvola bi ipak mogla biti kratkog daha jer je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će u narednim danima ova odluka biti ukinuta

Sadašnja situacija je dovela u nepovoljan položaj mnoge ulične pse, među kojima su i Ceca i Belču - dvoje dlakavih prijatelja i stanovnika Ineks filma, nekadašnjeg beogradskog skvota.

„Ako nastane neka masovna histerija i ako dođe do potpune obustave kretanja moraću da ih vodim iz zgrade po svaku cenu, jer ne želim da ih ostavim na milost i nemilost", kaže za BBC na srpskom Đorđe Mandić, inženjer poljoprivrede u stočarstvu i maser, koji se brine o ova dva psa.

Zbog vanrednog stanja u zgradi nema više radnika obezbeđenja koji su mu pomagali u ishrani pasa, a nema ni autobusa GSP-a, glavnog prevoznog sredstva kojim Đorđe prelazi desetak kilometara od kuće do Karaburme, gde se nalaze njegova dva životinjska prijatelja.

On je zato preko društvenih mreža zatražio pomoć za njihovo privremeno udomljavanje, kao i pomoć u hranjenju tokom vanrednog stanja.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Kako bi deca rešila problem napuštenih životinja

Ceca i Belča u Ineks Filmu

Ova dva psa su jedini preostali stanari skvota Ineks film - zgrade koju je 2011. godine zauzela i prilagodila sopstvenoj nameni grupa umetnika i aktivista, sa čime se složio i vlasnik.

Nekoliko godina je Ineks Film bio stecište alternativne kulture i umetnosti Beograda, sve do iseljenja 2015. godine.

Objekat je nekada predstavljao deo filmskog preduzeća Ineks Filma, koje je kasnije privatizovano.

Crna ženka mešanac - Ceca, se rodila u skvotu. Nju su aktivisti pronašli u đubrištu zgrade, dok je Belča - mešanac dugačke bele dlake i njen dugogodišnji nerazdvojni partner, došao nešto kasnije.

O njima su se brinuli ljudi iz skvota. Hranili su ih, čistili, sterilisali, a čak jednom prilikom izbavljali Cecu iz šinteraja.

Image copyright Đorđe Mandić Natpis na slici Prva ideja je bila udomiti ih

Odgovornost spala na jedno slovo

Odgovornost je posle iseljenja na sebe preuzeo Đorđe Mandić.

Prva ideja je bila udomiti ih.

„Skupio sam njihove slike na jedno mesto, napisao tekst koji je gomila ljudi podelila putem društvenih mreža i javio se samo jedan dečko koji je na kraju morao da odustane. Ubrzo potom sam i ja odustao od te namere", objašnjava Đorđe.

Ceca i Belča su zajedno skoro deset godina i teško se rastaju.

Udomljavanje bi s tim u vezi bilo moguće jedino ako oboje idu u isti dom, što predstavlja novu prepreku u sadašnjoj situaciji.

O njihovoj vezanosti govori i scena kada je Ceca zbog operacije bila nakratko smeštena kod Đorđa u stanu.

„Belča je bio tužan dok ona nije bila tu, a kada se vratila nastupilo je veselje. Pozvao me je radnik obezbeđenja da mi javi da su presrećni i da nije mogao da veruje šta vidi - bukvalno filmsku scenu", kaže Đorđe.

Pomoć prijatelja i čuvara zgrade

Radnici obezbeđenja mu puno pomažu kod čuvanja pasa.

Posle zatvaranja skvota, Đorđe je skoro svakog dana dolazio da „proveri šta se događa", dok se nije uverio da su „ljudi korektni".

Oni su preuzeli brigu o njima u najvećoj meri, što ga je poštedelo svakodnevnih dolazaka.

„S vremena na vreme su ih tokom zime čuvari puštali u svoju prostoriju u kojoj su dve grejalice, pa je toplije. Nekad su ih puštali da se malo ugreju, a nekad su i sve vreme provodili tu", kaže Đorđe.

Čuvari su ga takođe obavestili, kada je Ceca dobila srčanog crva, a potom i preuzeli odgovornost na sebe u vezi sa davanjem leka koji je nastavila da pije.

Zahvaljujući njihovoj predusretljivosti, Đorđe je do uvođenja vanrednog stanja dva do tri puta mesečno odlazio do Ineksa, pre svega da bi im donosio džakove hrane.

Polovinu novca za ishranu pasa tokom svih ovih godina obezbeđuje iz svog džepa, dok je druga polovina materijalna i finansijska pomoć prijatelja, darodavaca i zarada od benefit žurki koje sporadično organizuje.

U pomoć su neretko priticali i veterinari koji nisu naplaćivali usluge.

Image copyright Đorđe Mandić Natpis na slici Nekadašnji beogradski skvot

Vanredno stanje

Novi policijski čas nikako ne pogoduje Ceci i Belči.

Usled vanrednog stanja u zgradi nema nikoga, a njih dvoje su ostali na ulici.

Međutim, Đorđe je uz pomoć prijatelja napravio kućicu u dvorištu.

„Tu im neće biti preterano hladno ako se ušuškaju, ali ipak su napolju. Belči nije toliki problem, ali Ceci jeste jer joj je oštećeno srce".

Plan mu je da narednih dana dolazi peške, biciklom ili da ga prijatelji dovezu kolima ne bi li nahranio pse.

„Ne znamo ako nastupi potpuna obustava kretanja koliko će to trajati, ukoliko uopšte nastupi. Ipak, moram da mislim unapred.", zaključuje on.

Šta kažu iz udruženja van Beograda?

Pojedina udruženja iz unutrašnjosti smatraju da se briga o životinjama sa ulice ne razlikuje u odnosu na onu koja je postojala pre uvođenja vanrednog stanja, barem po pitanju ishrane i skloništa.

Međutim, javljaju se druge nedaće.

„Problem je u tome što su zbog vanrednog stanja sva udomljavanja stala, što je negde i očekivano jer svi sada vode računa o sebi", navodi za BBC na srpskom glumac Miloš Đuričić iz zaječarskog udruženja za brigu o životinjama BETA.

U Zaječaru je, po njihovim nezvaničnim podacima, na ulicama između 500 i 1.000 pasa, što posebno zavisi od doba godine.

Trenutno je ogroman priliv napuštenih životinja, a „rešenje skoro nikakvo s obzirom na to da se niko ne javlja".

Ipak, Đuričić smatra da je trenutno najveći problem što tokom policijskog časa ne rade veterinari.

„Ne postoji hitna služba, niti dozvola veterinarima da mogu da izlaze na teren za neke hitne slučajeve, što je negde i razumljivo jer vidimo da sve može da se zloupotrebi", navodi on.

Dodaje da razume zbog čega je uvedena tako striktna mera zabrane kretanja, ali s druge strane ne vidi šta će raditi vlasnici pasa čijim ljubimcima pozli u toku noći, a ne postoji mogućnost za odlazak kod veterinara, niti njegov dolazak.

Kaže da će udruženje pratiti situaciju „iz dana u dan" i prilagođavati se, vodeći računa da ne ugrozi zdravstveni sistem Srbije.

„Moramo da budemo objektivni i razmišljamo o tome kako da najmanje oštećeni izađemo iz ove priče i kao ljudi i kao životinje".

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk