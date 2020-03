„Uz priču je lakše": Glumci za decu, protiv korona virusa i dosade

View this post on Instagram

Kako to izgleda kad zec šuška dočarala nam je naša draga Gorica 🐰 Zec sa govornom manom - Miodrag Stanisavljević - recituje Gorica Popović @gorica.ci #uzpričujelakše #ostanikodkuće #budizdrav #budiodgovoran #zajednozadecu #ostaninasmejan #svismouovomezajedno #CitamKodKuce