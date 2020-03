Natpis na slici Maska kao simbol i korona virusa i zagađenja vazduha, koje je doskoro mučilo Valjevce (na slici: spomenik pesnikinji Desanki Maksimović u centru grada)

„Valjevo je katastrofa".

Ovako situaciju u gradu u kom je desetina zaraženih na prostoru čitave Srbije opisuje Valjevka Rada.

Od ukupnog broja slučajeva virusa korona u Srbiji u petak - 528, u Valjevu je zabeležno 46.

Ona i još troje Valjevaca za BBC na srpskom opisuju da se poslednjih dana na ulicama grada na Kolubari mogu sve ređe sresti sugrađani - sada sa maskama i rukavicama ia na odstojanju, ali da tako nije bilo od početka.

Nezadovoljni su reakcijama lokalnih vlasti, posebno jer gradom kruže i neproverene loše vesti o velikom broju zaraženih.

Da je Valjevo, uz znatno veće gradove Beograd i Niš jedno od tri najveća žarišta korone u Srbiji, rekao je i predsednik Aleksandar Vučić.

„Sad je disciplina veća, ali smo napravili mnogo, mnogo gluposti u Valjevu, srce me boli - od proslava do nekih drugih neodgovornih stvari", rekao je.

Među 1,7 miliona Beograđana ima 216 zaraženih, a u Valjevu, sa 20 puta manje stanovnika - 46.

Valjevske ulice su prilično prazne, automobila nema, a redovi su samo ispred pekara i apoteka. U Tešnjaru, staroj gradskoj čaršiji koja obično vrvi, zatvoreni su svi kafići i kafane.

U pešačkoj zoni - u Knez Miloševoj ulici i ored spomenika Živojinu Mišiću i Desanki Maksimović, mnogo je manje dece nego inače tokom lepih prolećnih dana. Sada o njima brinu roditelji s maskama.

Prva priča o Valjevu - Rada, 57 godina

Deca su mi velika i rade u Beogradu. Do pre neki dan sam se brinula za njih.

Negde sam mislila zašto nisu ovde, manja je mogućnost od dobijanja virusa.

Rada u šetnji pored jedne od najčistijih reka na Balkanu - Gradcu

Međutim,sad sam srećna što nisu, jer se šire poražavajuće informacije.

Nadam se da one nisu baš tačne. Ipak, sad smo mnogo više uplašeni.

I dosad sam većinu vremena provodila kod kuće. Išla sam samo u prodavnicu i ponekad u šetnju pored reke Gradac.

Ni sa kim se ne družim već danima i jako sam se poželela prijatelja i porodice.

Rešila sam - više neću uopšte izlaziti, mesim hleb, uglavnom imam namirnice i šetam samo po dvorištu.

Pulmolog Branimir Nestorović izjavio je za TV Pink da su stariji građani „ozbiljno shvatili" mere države, ali da mladi nisu i ocenio da će zbog porodične svečanosti u Valjevu i neodgovorne grupe ljudi, zbog 20 inficiranih ceo grad verovatno morati u izolaciju, preneo je Fonet.

U sredu 25. marta, policija je uhapsila šest osoba zbog sumnje da su prekršili zabranu okupljanja.

Policija je zatekla ugostitelja A. Đ. kako služi piće ostalim uhapšenima koji su bili gosti u kafiću u Valjevu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Panika sa dozom histerije - Bojan, 36 godina

Mislim da u gradu vlada panika sa dozom histerije. Prvih dana je vladao opšti haos. Neznanje.

Sada su ljudi već navikli donekle na novonastalu situaciju i na rad službi u javnom sektor,u kako i na rad marketa, radnji i prodavnica.

Većina ljudi na ulici nosi maske i rukavice. Pojačana je i dezinfekcija gradskih ulica.

Osobe u skafanderima zaprašuju javne površine. Povećani su redovi ispred pošta i bankomata, a niko ne uključi mozak da shvati da upravo te gužve šire bolest.

Bojan u radionici sa kolegama i tokom vanrednog stanja

Iako ljudi drže odstojanje, primećuje se iscrpljenost, strah i zabrinutost zbog neizvesnosti.

Sve je manje prihoda, a rashodi se pojačavaju. Jedino što ljudi čuju je da raste broj obolelih i da se zaraza širi.

Dobijamo informacije histerične i samo mračne, verovatno namerno da bi se narod disciplinovao.I to je u redu, ali trebadati i neke pozitivne statistikeo izlečenima i opštoj slici bolesnika.

Valjevo je sredina koja ume da dodaje ulje na vatru.

Pre neki dan smo imali slučaj da je jedna žena preminula od srca, a gradom se raširila priča da je prva žrtva korone...

Od nediscipline naroda, veći je problem neorganizivano zdravstvo.

Edukacija je zakazala. Prisebnost isto.

Valjevski Zavod za javno zdravlje obustavio je 23. marta rad laboratorija na dve nedelje do 6. aprila, zato što je kod petoro zaposlenih pozitivan test na korona virus, saopšteno je iz ove ustanove.

Epidemiološkim istraživanjem utvrđeno da je infekcija ušla od porodičnog kontakta jednog zaposlenog, prenele su Kolubarske.rs.

Na sajtu Zavodagrađani Kolubarskog okruga mogu naći kontakt telefone i dobiti savet nadležnih o korona virusu.

Ljudi su ludi i besni, ja sam besna - Milica, 32 godine

Ljudi su ludi i besni, ja sam besna.

Kad može moj otac sa 67 godina da ne izlazi van dvorišta i da se pridržava svih preporuka, onda to može i neko sa 30 ili 40 godina.

Posebno me nervira što se prvih dana niko nije pridržavao uputstava, već su smejali onima koji se ponašaju odgovorno - recimo, meni.

Milica ne izlazi iz kuće i ponaša se u skladu sa preporukama

Smejali su mi se što sam oprala ćebad i oribala parket, a sad to svi rade i prestravljeni su.

Poslednji put sam izlazila u nedelju, išla sam s mužem u redovnu kupovinu. I to ne da kupimo milion toalet papira, već jedno pakovanje.

Ne idem kod roditelja, ali smo sve vreme u kontaktu.

Nije nikakav problem ostati kod kuće. Za ovo vreme, pogledala sam više filmova nego za ceo život.

To mi je bolje nego da slušam vesti. Kad ceo dan pratim šta se dešava i čujem za situaciju po gradu - uveče me zaboli u grudima.

Doktore, recimo, više ne slušam, jer svi govore različito. Prvo su rekli uzmite aspesol i cela država je kupila, nema ga danima nigde, onda su rekli to ništa ne vredi.

Pritom, u Valjevu i dalje neke velike firme rade.

Nadam se da će sve ovo što bezbolnije da prođe.

Vojska je od četvrtka pojačala mere zaštite u ovom gradu

Prve nedelje od uvođenja vanrednog stanja, „dok su kafići i restorani u ostalom delu Srbije radili normalo, valjevski štab je među prvim merama uveo zatvaranje ugostiteljskih objekata i ograničavanje radnog vremena prodavnica, radnji, pekara", navodi se na sajtu Javno.rs.

„Radno vreme fabrika koje zapošljavaju nekoliko hiljada ljudi, poput Krušika, Gorenja, italijanske kompanije Vali, ostalo je isto"..

Korona nije zatvorila auto-škole - Ivan, 38

Neozbiljnost nadležnih i prepuštenost sebi samima je najrealnija slika Valjeva ovih dana.

Kao instruktor vožnje, znam da već dve nedelje otkako traje vanredno stanje - u gotovo celoj Srbiji rade auto-škole.

Lično sam više puta zvao Krizni štab, kao i policiju Valjeva, ali i Beograda, da ukažem na rizik i nepotrebnost odluke da se sada sedi sa kandidatom na razdaljini od jedva 20 centimetera i da se organizuju vozački ispiti kojima će prisustvovati bar deset ljudi.

Ivan, koji radi kao instruktor vožnje, prestao je sa obukom od uvođenja policijskog časa

Niko od nadležnih još nije reagovao.

U međuvremenu je život u Valjevu stao sam od sebe.

Na lokalnoj televiziji gradonačelnik, koji je nedavno postao komandant tog Kriznog štaba, u subotu ujutro je najavio da će se o merama govoriti na sednici u ponedeljak.

A broj zaraženih galopirajuće raste i situacija se menja iz sata u sat.

To me je podsetilo na tragikomično anegdotu iz škole kada je prebijeni učenik krvav trčao i na hodniku naleteo na razrednog starešinu,nadajući se da je našao spas, a ovaj mu odgovorio - „Raspravićemo to na odeljenskoj" i nastavio dalje.

Deluje kao da nadležni i dalje ne shvataju da je naš zajednički i jedini cilj da suzbijemo ovaj virus na bilo koji način.

Krizni štab u Valjevu oglašava se saopštenjima, ali ne svakog dana.

U njihovo ime govori komandant Štaba - gradonačelnik Slobodan Gvozdenović, lekar.

On je 20. marta obavestio građane Valjeva da se „virus nalazi u našoj sredini i da na to ukazuju oboleli", prenele su tadašnje saopštenje Kolubarske.rs.

Nedelju dana kasnije, iako se značajno povećao broj zaraženih, pred uvođenje novih mera, gradonačelnik Valjeva je i dalje bio uveren da nema mesta panici.

„Moramo sebi predočiti sve ono što nas čeka, ali nema mesta panici i strahu. Moramo biti racionalni i raditi ono što pre svega struka i Vlada nalažu", rekao je Gvozdenović u četvrtak za RTS.

