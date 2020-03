Image copyright Prihvatni centar Bujanovac Natpis na slici Habib kaže da dnevno sašije oko 40 zaštitnih maski

Bašar je iz Sirije i ima 27 godina, a Habib je iz Irana i dve godine je stariji.

Vole različite stvari i različite su im životne priče, ali imaju i dve sličnosti - život ih je obojicu doveo u Srbiju i obojica Srbiji nude pomoć.

„Korona virus ne pravi razliku između građana i izbeglica. Učinićemo sve što treba, uz vas borimo protiv epidemije", kaže Bašar za BBC na srpskom.

Grupa izbeglica i migranata iz Prihvatnog centra u Bujanovcu napisala je pismo u kojem piše da se tokom epidemije korona virusa stavljaju na raspolaganje vladi i narodu Srbije.

„Možemo da radimo mnoge stvari - da čistimo, da budemo kuriri… Spremni smo na sve", dodaje Bašar na veoma dobrom engleskom.

Habibu je engleski nešto slabiji, ali on u rukama ima zanat - šije zaštitne maske.

„Za četiri dana mogu sa sašijem 100 komada", ističe on.

To i radi, šije maske već danima.

Image copyright Prihvatni centar Bujanovac Natpis na slici Bašar navodi da bi voleo da studira finansije

Šta se desilo?

U Prihvatnom centru trenutno se nalazi oko 260 izbeglica i migranata, kaže za BBC Slobodan Savović iz Komesarijata za izbeglice.

„Nedavno je grupa njih prišla mojoj koleginici i predala joj pismo u kojem piše da su svesni situacije u kojoj se nalazi Srbija", navodi Savović.

„Pitaju šta mogu da učine tim povodom… Vrlo lep gest, još jedan od pokazatelja da smo svi ljudi", dodaje on.

Među njima su i Bašar i Habib.

„Hvala srpskom narodu i vladi što su nas primetili. Srbija je kroz istorije preživela mnoge ratove, preživeće i rat protiv virusa", kaže Bašar.

Bašar se u Srbiji nalazi dva meseca, a nekada je živeo u Damasku i studirao poslovnu administraciju.

„Hvala svima što su nas prihvatili, zauvek ćemo vam biti zahvalni", dodaje on.

Habib je u Srbiji već godinu i po dana.

„Nadam se da mogu nekako da pomognem", ističe.

Šta piše u pismu?

U znak zahvalnosti srpskom narodu, mi, sirijske i arapske izbeglice u ovom prihvatnom centru, stavljamo se na raspolaganje srpskoj vladi i narodu.

Među nama ima bolničara sestara, radnika, farmera, radnika hitne pomoći i ljudi raznih drugih zanimanja.

Čišćenje ulice, prskanje antiseptičkih sredstava, kurirske službe za ljude u karantinu i starije… Spremni smo da radimo bilo šta što vlada misli da je neophodno.

Braća smo. Virus ne pravi razliku između građana i izbeglica. Za čovečanstvo, stojimo rame uz rame sa vama u borbi protiv korona virusa.

Image copyright Prihvatni centar Bujanovac

Bujanovac

Savović kaže da u doba korona virusa nikome nije lako, pa ni stanovnicima Prihvatnog centra u Bujanovcu.

„Policijski čas, kao i za sve druge, važi i za njih. S tim što smo im mi dodatno redukovali izlazak u grad, pre svega zbog njihove bezbednosti…

„Znate, pre ćemo mi njima preneti virus nego oni nama - mi putujemo avionima, autobusima i vozovima, oni ne.

„Dakle, mogu da izađu do grada samo po ono što je neophodno - po lek, do lekara, ako treba da podignu novac i slične stvari, to moramo da ispoštujemo"", kaže Savović.

Telefoni institucija u Srbiji koje možete kontaktirati ukoliko imate pitanja o korona virusu:

Kontakt centar Ministarstva zdravlja: 19819

Specijalan broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa korona virusom: 064 8945 235

Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut: 011 2684 566

Brojeve telefona instituta i zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite možete pronaći na stranici covid19.rs.

Šta dalje?

To niko ne zna, ali Bašar nije uplašen.

„Svi su pogođeni epidemijom, nadam se da možemo da pobedimo. Ne plašim se", kaže on.

Kako navodi, voleo bi da nastavi da uči, upiše studije finansija i zasnuje porodicu.

„Želim bolji život. Volim moju zemlju i nadam se da ću jednog dana moći da se vratim u Siriju… Da mi Sirijci ponovo izgradimo sve", kaže on.

„Međutim, sada to nije moguće".

Habib za to vreme nastavlja da šije.

„Počeo sam pre oko nedelju dana i radio na pet modela, da vidimo koji je dobar. Naučili smo koji je najbolji i sada imamo najbolje maske", kaže on.

Kako navodi, u Srbiji mu se sviđa, a ljudi su „dobri i prijatni".

„Ako mogu da dobijem srpski pasoš živeo bih ovde, ali to nije lako… Pasoš je teško dobiti", dodaje on.

