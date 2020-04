Image copyright Getty Images Natpis na slici Kapije Vimbldona ove godine će prvi put ostati zatvorene još od Drugog svetskog rata

U februaru 2019. Lasla Đerea grejalo je sunce Rio de Žaneira, gde je osvojio prvi ATP turnir u karijeri.

Niko nije mogao ni da zamisli da će godinu dana kasnije biti zatvoren u četiri zida, da će ga ruke svrbeti od nedostatka reketa, a da će tenis gledati samo na televiziji (i to snimke starih turnira).

"Dosta teško podnosim sve ovo, kao i svi ostali verovatno", kaže Đere za BBC na srpskom.

Kako kaže, prati sve što se dešava oko pandemije, ali ne previše.

"Ne visim na raznim portalima po ceo dan i ne čitam vesti na svakih pet minuta… Možda to uradim dva puta na dan, dva-tri puta", navodi Đere.

A da li mu nedostaje tenis?

"Naravno da mi nedostaje, navikao sam da ga igram praktično svaki dan… Stvarno je teško. Ovo mi je najduži period bez reketa u životu", ističe on.

Svet je preokupiran pandemijom Kovida-19, tako da su riterni, forhendi i bekhendi u drugom planu, ali se u tenisu u poslednjih nekoliko meseci ipak dogodilo dosta toga - čak i ono nemoguće: Otkazan je Vimbldon.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Đere je prvi teniser od Novaka Đokovića koji je osvojio turnir Serije 500 - to nije pošlo za rukom ni Tipsareviću ni Troickom

Šta se sve desilo?

Prvo, zamrznuti su svi bodovi - ko se gde zatekao na ATP i VTA listi tu će i ostati dok sve ovo ne prođe.

"To je rešenje koje je najbezbolnije za sve, jer igrači nisu bili u poziciji da brane poene osvojene prošle godine", kaže za BBC Nenad Zimonjić, selektor teniske reprezentacije Srbije.

Isto misli i Đere, trenutno (a i barem još neko vreme), osamdeseti teniser sveta.

"Nije bilo opcije koja će odgovarati svima - ovo je nekako najmanje loš scenario", ističe.

Onda je odloženo sve do juna (a možda i duže), tako da će 2020. proći bez mastersa u Indijan Velsu, Madridu i Rimu. Međutim, Rolan Garos je odlučio da se preseli u septembar, što je izazvalo dosta bure.

"Mnogima je, pa i meni, zasmetalo što se niko nije konsultovao sa nama, niko nas nije ništa pitao. Nisu se čak konsultovali ni sa ATP-om", kaže Đere.

"A datum je u suštini ok, verovatno bi i igrači nešto slično rekli kada da se igra turnir", dodaje.

Glavni problem - ako to zaista bude tako - jeste što će Rolan Garos biti samo dve nedelje posle US Opena, što je znači mnogo tenisa za sve, uz nagli prelaz sa betona na šljaku.

Iz US Opena kažu da datum njihovog turnira neće pomeriti i da će teniseri morati da biraju ako ne žele da igraju na oba turnira.

"Ovo je vanredna situacija, svako se bori na najbolji način koji može, pa i Rolan Garos", navodi Zimonjić.

"Videli su da nema šanse da turnir bude u maju, pa su našli soluciju kada je vreme i dalje ok, a da se ne poklapaju sa US Openom. A videćemo da li će to sve tako biti moguće", dodaje.

Prvog aprila otkazan je i Vimbldon, kojeg neće biti prvi put posle Drugog svetskog rata, tako da je zaista pitanje kada će sve početi.

Tenis u doba korone

Dakle, umesto u Riju, Madridu ili Rimu, Laslo je trenutno Novom Sadu.

"Otputovao sam za Indijan Vels i tamo sam saznao da je turnir otkazan. Proveo sam četiri dana u Americi i zatim se vratio za Srbiju kada je krenulo sve", kaže Laslo.

Sad je glavna zanimacija - kako ubiti vreme.

"Teško je baviti se bilo kakvim fizičkim aktivnostima, pokušavam da u stanu vežbam koliko mogu", navodi.

"Imam bicikli, vesla, tegove, pa radim sa njima svakog dana u pokušaju da održim nekakvu formu. Malo stabilizacije, malo istezanja, ništa spektakularno, tek nešto da radim", dodaje on.

Međutim, kako kaže, teško mu je da napravi dnevnu rutinu koje će se držati.

"Nemam obaveze i onda mi se malo poremetio ritam. Ovih dana sam uglavnom išao kasnije u krevet, kasnije i ustajao.

A ostatak dana?

"Čitam, počeo sam nedavno knjigu Bogati otac, siromašni otac, ili gledam serije. Na primer, Narkos: Meksiko", navodi on.

"Ali teško je uraditi bilo šta produktivno, stanje u čitavom svetu je depresivno, pa je teško uraditi išta što je vau, ali pokušavam. Idem dan po dan, pokušavam da iskoristim sve najbolje što mogu".

Ko gubi, ko dobija?

Jedno od glavnih pitanja među ljubiteljima tenisa (u mirnodopsko vreme), jeste ko je najbolji ikada.

Federer ima 20 Grend slem titula, Nadal 19, a Novak 17, dok je Federer rekorder po broju nedelja kao najbolji teniser sveta -310. Drugi je Sampras (286), a treći Đoković (281)

Međutim, tenisa sada nema, a bodovi su zamrznuti, tako da se najčešće debatuje ko je time najviše dobio, a ko izgubio.

"Sa jedne strane, veliki gubitnik je Novak Đoković jer ostaje bez nedelja koje bi inače imao u pokušaju da stigne Federerov rekord", kaže za BBC na srpskom Nikola Đukić, sportski novinar RTS-a koji prati tenis.

"S druge strane, gubitnici su i Đokovićevi konkurenti, tačnije Nadal, koji mu je vrlo blizu, pa gubi priliku da ga stigne", dodaje.

Đoković je furiozno počeo u 2020, osvojivši osmi rekordni Australijan Open, bez poraza je od Nove godine i prvi je teniser sveta, ali Nadalu beži samo 370 bodova.

Novak je i tu na gubitku zato što je sezona prekinuta dok je on bio u odličnoj formi, a pitanje je kako će sve to izgledati kada se tenis nastavi - kad god to bilo.

"Ali gubitnika je mnogo, to su ovi iz mlađe generacije za koju se čeka da zablistaju, a taj pohod je dodatno odložen", ističe Đukić.

A ko dobija?

"Zamrzavanjem bodova najviše dobijaju oni koji su prošle sezone imali dobre rezultate, jer neće doživeti veliki pad", kaže Đukić.

"U toj grupi je i Federer koji je otišao na višemesečnu pauzu zbog povrede, a neće propustiti turnire na kojima je skupljao bodove prošle sezone".

Image copyright AFP Natpis na slici Đoković je rekordnih osam puta osvojio Australijan Open

Novac

Međutim, rang lista nije najveći problem.

"Mislim da su najveći gubitnici igrači kojima je tenis sredstvo za život, a ne način da ispišu istoriju - oni neće igrati i neće zarađivati", kaže Đukić.

Isto smatra i Zimonjić.

"Većina igrača opstaje na isti način, a to je zaradom na turnirima… Sada toga nema", kaže Zimonjić.

"Malo igrača na svetu ima zagarantovane ugovore, dosta njih će biti u finansijskim problemima, kao i većina ljudi koji ne mogu da obavljaju posao", dodaje on.

Istih problema ima među svim sportistima, bilo da oni šutiraju loptu u gol, ubacuju u koš ili je prebacuju preko mrežice.

"Videli smo da neki fudbalski klubovi proglašavaju bankrot, ne bi me čudilo i da određeni broj nižerazrednih tenisera jednostavno batali profesionalnu karijeru", kaže Đukić.

"Kompletna teniska sezona je veoma skupa, finansijska konstrukcija komplikovana i već oni ispod 50. mesta se muče da je kompletiraju.

"Sada ostaju bez ikakvih prihoda. O svima onima ispod 100. ili 150. pozicije je izlišno pričati", dodaje on.

Šta dalje?

Niko ne zna.

Čeka se da sudija odsvira kraj meča protiv korone i da se sve vrati u normalu, ali ni tada neće biti lako.

"Teniseri su programirani da imaju mečeve i kontinuitet, sada je to prekinuto", kaže Đukić.

"Izvesno je da će svi biti pomalo 'zarđali' kada se budu vratili, pa je to možda šansa za neke slabije da prave iznenađenja", dodaje on.

Može li Novak da nastavi kako je počeo u 2020. godini? Zimonjić kaže - da.

"Dobro je što se on vratio na prvo mesto, fenomenalno je počeo sezonu. Onako kako je ko igrao pre ove pauze, odatle će i nastaviti dalje. Mentalna snaga je važna", navodi on.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Đere je trenutno 80. igrač sveta

Đukić kaže da je posle ovako duge pauze to teško predvideti.

"Od Novaka i ostalih najboljih igrača očekuje se da optimalnu formu dostignu za nekih mesec-dva po povratku ili pred najveće turnire.

"U takvoj situaciji će se bolje od svih snaći Nadal. Možda bi trebalo sve da posmatraju kao dugi povratak posle neke povrede, a Nadal ih je imao nekoliko", ističe on.

Mada tenis trenutno nikako nije najvažnija tema.

"Prvi cilj svih je da se ovo što bezbolnije završi i da se svi vratimo u normalni život", kaže Zimonjić.

Đere za to vreme čita, vežba i čeka.

"Težak je period za sve, ali zdravlje i porodica su na prvom mestu. A tenisa će biti... I poena i turnira i svega", kaže on.

