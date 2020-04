Image copyright Getty Images Natpis na slici Šta čitate u karantinu? Možda je vreme za malo fantastike...

Epidemija korona virusa građane širom sveta zatvorila je u kućama, ali i za to ima leka - tu su teleporti.

Dan knjige odličan je trenutak da se teleportujete u neki od svetova u kojem nema karantina, policijskog časa, zatvorenih granica, kriznih štabova i redova pred pekarom.

Doduše, u njima često ima zmajeva, zle magije i nimalo tolerantnih ratnika - zmajevi su najmanji problem, verujte - tako da ni tamo nije baš bezbedno, ali je uvek zabavno.

To je prvi razlog zašto baš sada treba čitati epsku fantastiku.

Drugi je njena obimnost. Serijali epske fantastike uglavnom su, kako im ime kaže, epski, pa delova često ima koliko i Vilotića, neprijatelja Radovana III - između 10 i 160.

Dakle, za sve avanture i obilazak svih znamenitosti potrebno vam je neko vreme, a njega sad barem svi imamo na pretek.

Zato vam predstavljamo pet turističkih aranžmana po svetovima savremene epske fantastike.

Natpis na slici Krenite na neko od ovih putovanja, neće vam ništa biti (valjda)

Red magle

Svet Reda magle (Mistborn) Brendona Sandersona jedna je od najboljih destinacija ukoliko nikada niste putovali našom turističkom agencijom.

Iako to baš i ne deluje tako na prvi pogled…

U Poslednjem carstvu već hiljadu godina vlada besmrtni Gospod Vladar, sa neba neprestano pada pepeo, sve je braon-sivo-crno i svake noći se spušta teška magla.

Da, nije baš kao na Maldivima, ali je sigurno zabavnije nego tamo.

Ukoliko otputujete u svet Reda magle bićete deo grupe alomanata i običnih ljudi koji žele da svrgnu Gospoda Vladara i njegovo carstvo.

Alomanti imaju sposobnost sagorevanja metala kako bi dobili poboljšane fizičke i mentalne sposobnosti - kositar jača telo, kalaj izoštrava čula, cink utiče na emocije drugih ljudi…

A kako ubiti nekome ko je besmrtan i svemoćan? Pa, teško. Veoma teško.

Prva trilogija Reda magle je odlična za upoznavanje epske fantastike - zabavna je, lako se čita, odlični su likovi, odličan magijski sistem i zaista odlična priča.

Teleporti:

Red magle: Poslednje carstvo

Red magle: Heroj doba

Red magle: Zdenac uspenja

Prvi zakon

U grupu za prvo putovanje - Divčibare ili Goč epske fantastike, ako tako hoćete - spada i Prvi zakon (The First Law) Džoa Aberkrombija, ali je on potpuno drugačiji.

Zašto? Pa, magije i magičnih stvari gotovo da uopšte nema i svi likovi su prilično loši ljudi. Dobro nisu svi, ima dvoje, troje normalnih.

Na ovom putovanju pratite Logena Devetoprstog, zloglasnog varvarina, Džezala dan Lutara, velikog sebičnjaka, kao i inkvizitora Gloktu, zaista groznog tipa.

Sand dan Glokta je neka mešavina Tiriona i doktora Hausa - ali zamislite Hausa kojeg ne boli samo ta jedna noga, nego celo telo. Da, toliko je užasan.

Ali sve vreme navijate za njega…

Svet je za to vreme, naravno, u ratu, pa sa njima idete na razne avanture u kojima nema milosti ni za koga. Savršeno putovanje, zar ne?

Aberkrombi je autor nekih od najboljih likova u modernoj epskoj fantastici i jedan je od najboljih predstavnika grim dark (grim dark) fantastike.

U prevodu, sve je mračno, svi su loši i noževi često završe u nečijim leđima - pazite samo da ne budu vaša.

Magijske stvari su pritom svedene na minimum - ona postoji, ali je u pozadini i nije tako bitna kao u nekim drugim serijalima. Aberkrombiju su likovi mnogo važniji.

Teleporti:

Oštrica

Vešala

Poslednji argument kraljeva

I još tri zasebna: Osveta, Junaci i Krvava zemlja.

Natpis na slici Ime vetra je prva knjiga Hronike o Kraljoubici

Hronika o kraljoubici

Na ovom putovanju pratite Kvouta, koji vam priča priču o brojnim avanturama kroz koje je prošao.

I to bukvalno - knjiga je napisana u prvom licu jer Kvout, koji živi tajnim životom kao vlasnik krčme u Krajputašu, priču priča izvesnom Hroničaru.

Na ovom putovanju ćete sa njim jednostavno pokušati da preživite i čujete kako je postao čuveni Kvout Kraljoubica, Kvout Ezoteričar i Kvout Beskrvni. Tako su ga sve zvali…

Patrik Rotfus zaista zna da piše i njegova Hronika o kraljeubici (The Kingkiller Chronicle) izazvala je veliku pažnju širom sveta, pa je danas mnogima omiljeni serijal - meni baš i ne, ali nema veze.

Postoji i jedan problem - ovaj aranžman još nije završen.

Do sada su objavljene dve knjige, a kada će treća niko ne zna. Deluje da je Rotfus previše sve zakomplikovao i da sad ne zna kako da odmrsi…

A mnogi ljubitelji fantastike se pitaju i šta ako Kvout zapravo laže sve vreme?

Teleporti:

Ime vetra

Strah mudroga

Natpis na slici Na ovaj put nemojte ići bez kabanice i tople odeće

Arhiva olujne svetlosti

Ova destinacija je poslednjih godina sve popularnija i mnogi ističu da bi lako mogla da postane pravi klasik…

Gotovo kao ono putovanje koje u aranžman uključuje prsten, nekolicinu hobita i bradatog čarobnjaka.

I da - opet Brendon Sanderson.

Ovog puta vas on vodi u Rošar, svet u pun nepredvidivih oluja, tako da ponesite toplu odeću i kabanicu.

Vaši vodiči biće Dalinar, vojskovođa koji je opsednut drevnom knjigom Put kraljeva i ima čudne vizije, Kaladin koji je bio vojnik, pa je postao rob, kao i Šalan koja želi da uči, ali ima i ima druge planove.

Napomena: Ukoliko imate svetle oči u Rošaru ćete biti plemići, a ukoliko ste tamnooki bićete nižeg sloja. Tako je, šta da se radi.

Tu su i neki ivermačevi koji ne seku meso nego dušu, tako da bi trebalo obratiti pažnju da se kojim slučajem ne posečete na njih.

Zašto da krenete na ovaj put? Zato što je ovo zaista grandiozna priča, oseća se koliko je sve epsko.

Sanderson je zamislio da sve bude ispričana deset knjiga. Do sada su objavljene tri - svaka po 1.000 i kusur stranica - a četvrta bi trebalo da izađe u novembru.

I zaista mnogi pričaju da bi Arhiva olujne svetlosti (The Stormlight Archive) mogla da bude Gospodar prstenova nove generacije.

Teleporti:

Put kraljeva

Reči blistavosti

Oathbringer (nije prevedena na srpski)

Malaška knjiga palih

Na kraju smo stigli do Malaške knjige palih (Malazan Book of the Fallen) Stivena Eriksona, podjednako grandioznog putovanja, ali dosta komplikovanijeg.

Na koji način? Pa posle prve knjige mi ništa nije bilo jasno, eto kako. Odlično je, ali se često - a i na kraju - zapitaš šta se zapravo desilo.

I nije do mene, većina ljudi na internetu to kaže.

Kažu da je tako i posle druge, a da neke stvari počnete da shvatate posle treće ili četvrte. Oni koji su dotle stigli kažu da je reč o najboljem serijalu.

To bi značilo da je ovo putovanje možda više za one koji su već fanovi epske fantastike, ali krenite slobodno na njega ako vam se svidi.

Prvi deo, Mesečevi vrtovi, vrti se oko pokušaja Malaškog carstva da osvoji Darudžistan, poslednji od Slobodnih gradova Dženabakisa.

Tu negde je i narednik Vrana sa odredom Spaljivača mostova, kao i lebdeća tvrđava Mesečeva ikra i njen gospodar Anomander Rejk.

I ima mnogo da se putuje, tako da ponesite dosta hrane i vode. Polako, jedna po jedna, pa ko više izdrži - vi ili karantin.

Deset osnovnih teleporta (a ima ih više od 20):

Mesečevi vrtovi

Dveri kuće mrtvih

Sećanja na led

Kuća lanaca

Plime ponoći

Kostolovci

Reaper's Gale (nije prevedena na srpski)

(nije prevedena na srpski) Toll the Hounds (nije prevedena na srpski)

(nije prevedena na srpski) Dust of Dreams (nije prevedena na srpski)

(nije prevedena na srpski) The Crippled God (nije prevedena na srpski)

Dodatak - popularni aranžmani

Ako vam je to sve previše ili vam se jednostavno ne sviđaju moderni aranžmani, tu su uvek one najpopularne destinacije.

Zašto ih ne posetiti ponovo?

A ako nikada niste bili u nekoj od njih, sada je zaista pravi trenutak.

Pesma leda i vatre

Da li vam se svideo kraj Igre prestola i zašto ne?

Možda je vreme da ponovo prođete kroz sve, ali polako, natenane. Mnogo je bolje i nećete se iznervirati.

Martin je do sada objavio šest delova i niko živ ne zna kada će uslediti nastavak.

I da, prve knjige su gotovo identične kao serija (ili obrnuto), ali kasnije ima dosta razlika - neki likovi su i dalje živi, nekih u seriji uopšte nema…

Na primer, Lejdi Stounhart vreba po stranicama, pazite se.

Točak vremena

Točak vremena je jedan od najvećih i najvažnijih serijala epske fantastike ikada napisanih.

Robert Džordan je na njemu počeo da radi još 1984, a prva knjiga objavljena je šest godina kasnije.

Likovi, magijski sistem, detalji… Sve je u ovoj priči grandiozno.

Džordan je preminuo 2007. godine i nije stigao da završi šta je naumio, tako da je njegova supruga pitala Brendona Sandersona - inače velikog fana - da napiše kraj.

Sanderson je napisao poslednje tri knjige, a ukupno ih ima 14.

Amazon sprema seriju.

Tolkinov svet

Od Tolkina je sve počelo, on je postavio temelje epske fantastike i zaista bi trebalo barem jednom u životu ići na neko od njegovih putovanja.

Klasici su, čak i ako niste fan fantastike.

Barem Gospodar prstenova ili Hobit, a Silmarilion je obavezan za fanove.

Mada teleportujte se bilo gde ovih dana, ne mora da bude fantastika.

Mogu i krimići i ljubići. Ili istorijski teleporti. Ili klasici.

I ne samo ovih dana, što češće.

Lepo je… I nema redova ispred pekare.

