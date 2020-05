Image copyright Carly Wong Natpis na slici Glumica iz serije Igra prestola, Mejsi Vilijams, donirala je novac centru za spašavanje životinja

Za svetom je još jedna teška nedelja pandemije, kako je broj zaraženih od korona virusa premašio tri miliona.

Bitka protiv korona virusa još uvek nije gotova i broj obolelih nastavlja da raste, ali to ne znači da je svet stao.

Neke zemlje, među kojima je i Srbija, polako počinju sa ublažavanjem mera. Otvaraju se parkovi, šetališta i kozmetički saloni.

U slučaju da ste u moru brojki, izveštaja i loših vesti propustili one dobre stvari koje su se desile, evo pregleda lepih priča iz protekle nedelje.

Priča koje će vam uliti nadu i naterati vas da kažete „Još malo da izguramo i biće sve okej".

Čuvamo najmanje

Meštani sela Cerje na jugu Srbije pronašli su mladunče divlje svinje, pa su pozvali udruženje Zoo planet iz Niša.

Kako je za Južne vesti izjavio predsednik Zoo planeta Dušan Stojanović, sudeći po pupčanoj vrpci, divlja svinja nije bila starija od jednog dana.

Pretpostavlja se da su majku preplašili psi, pa je pobegla sa ostalim mladuncima, dok se ovo izgubilo.

„Bilo je jadno, gladno, smrzlo se i treslo, ali mi smo ga ugrejali, nahranili mlekom i sada je dobro", izjavio je Stojanović.

Ovo je prva divlja svinja u Zoo kutku, a da li će tu ostati zavisi od toga da li će se mnogo vezati za ljude ili će joj nedostajati priroda.

Sa druge strane, u Britaniji, poznata glumica iz serije Igra prestola, Mejsi Vilijams, donirala je 50.000 funti centru za spašavanje životinja koji je ostao bez sredstava usled pandemije.

Osoblje centra u Bristolu izjavilo je da je „potpuno oduševljeno" zbog donacije.

Image copyright Laura Nuttall Natpis na slici Lora Nutal kaže da nije mogla da zamisli da će nekada leteti privatnim avionom

Privatni let za pacijentkinju obolelu od raka

Studetkinji iz Britanije koja boluje od karcinoma na mozgu ponuđen je privatni avionski let kako bi nastavila sa eksperimentalnom terapijom u Nemačkoj, uprkos zabrani putovanja tokom pandemije korona virusa.

Dvadesetogodišnja Lora Nutal iz Baraforoda u okrugu Lankašir dobila je besplatnu vožnju avionom nakon objave na Fejsbuku.

Njena majka Nikola izjavila je da je gest kompanije Grinsil bio „isuviše dobar da bi bio istinit".

Nikola Nutal je izjavila da su doktori u Nemačkoj istakli da je ključno da Lora nastavi s terapijom tokom pandemije, bez obzira na rizik vezan za njen slabiji imuni sistem.

Kako je uobičajeni let do Dizeldorfa samo iščezao, kada su se iz kompanije Grinsil javili i rekli da mogu da reše problem, delovalo je isuviše dobro da bi Lora i Nikola u to poverovale.

Nikola kaže da je terapija ovog puta prošla „iznenađujuće dobro, verovatno zbog lakoće puta".

Image copyright PA Natpis na slici Al Paćino, Martin Skorseze i Robert de Niro na prošlogodišnjem Londonskom filmskom festivalu

Filmska platna ujedinjena u borbi protiv korona virusa

„Svi smo jedno: Svetski filmski festival" počinje na Jutjubu 29. maja.

Realizacija ovog projekta je započela kada je korona virus prekinuo mnoge međunarodne događaje, a filmska industrija u potpunosti zaustavljena.

Ova desetodnevna digitalna manifestacija pomoći će Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) da prikupi sredstva koja će pomoći u borbi protiv Kovida-19.

Besplatno će biti gledanje dugometražnih i kratkih filmova, dokumentaraca, komedija, slušanje muzike i razgovora posle prokekcija.

Prošlog meseca, Kanski festival je odložen zbog policijskog časa koji je uveden zbog straha od virusa. Predsednik festivala Pjer Leskir i direktor festivala Tjeri Fremo rekli su da su „ponosni" što učestvuju u ovoj onlajn manifestaciji.

Roboti na pašnjacima u Srbiji i inostranstvu

Nišlija Dušan Krstić je osmislio prototip robota-pastira, koji će umesto ljudi moći da izvodi stoku na ispašu.

Image copyright Dušan Krstić, privatna arhiva Natpis na slici Dušan Krstić

„U Srbiji i u svetu nema dovoljno pastira, a s obzirom na potražnju mesa i mlečnih proizvoda i uslove kojima su životinje podvrgnute, ne postoji stvar koja nam je potrebnija od robota koji bi čuvao ovce", kaže Krstić za BBC.

Kako objašnjava, robot je osmišljen da se kreće po terenu, čuva stoku od predatora, vodi računa da životinje ne zalutaju ili ne pasu previše trave na nekoj livadi.

Robot, čiji bi prototip trebalo da bude gotov u junu, moći će da odvede stoku na tačno određenu livadu, skloni je u hladovinu u trenucima kada je jako sunce i vrati u štalu u određeno zakazano vreme.

Natpis na slici Studenti koji su diplomirali onlajn

Studenti medicine diplomirali ranije da bi se pridružili borbi protiv korona virusa

Studenti medicine u Britaniji diplomirali su ranije ove godine kako bi se pridružili ostalim medicinskim radnicima u borbi protiv korona virusa.

Studenti sa Univerziteta u Šefildu prisustvovali su virtuelnoj ceremoniji kako bi obeležili diplomiranje i položili Hipokratovu zakletvu.

Trebalo je da diplomiraju kasnije ove godine, ali će umesto toga već pružati neophodnu pomoć.

