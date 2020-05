View this post on Instagram

Авганистанска породица Нури добила је држављанство Србије! У наредном периоду биће им плаћена кућа и школовање деци! питање за све медије, телевизије, чланове заједнице људи, владу Републике Србије, председника Републике Србије, ко брине о српској деци? #srbija #serbia #beograd #belgrade #nis #novisad #adasevci #banjakoviljaca #obrenovac #presevo