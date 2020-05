Image copyright Europa Press News

„Ozonska eksplozija koja rešava korona virus" ili opasnost od plućne embolije, bronhitisa i, mnogo važnije - nadrilekarstvo.

Ovo su dva moguća tumačenja tehnike ozoniranja krvi o kojoj je, bez naučnog pokrića, nedeljama predlagao direktor televizije Pink Željko Mitrović.

Prvo tumačenje je dao sam, rekavši da već mesecima „ozonira" prostorije televizije, a objavio je i video snimak i post na kom se može videti kako sebi, kako kaže, „ozonira krv".

Drugo tumačenje ove tehnike stiže od više od 230 lekara i medicinskih radnika u Srbiji. Oni su ustali protiv Mitrovićevog „nadrilekarstva", koje se u Srbiji kažnjava zatvorom do tri godine.

Doktorka Dubravka Salemović, infektološkinja sa Klinika za infektivne i tropske bolesti Beograd za BBC na srpskom da je apel potpisala jer „nema nikakvih dokaza da ozoniranje leči od korona virusa" i da je to opasno.

„Lečim ljude od Kovida-19 već dva meseca svaki dan, a ljudi oko mene, čak i prijatelji, su videli na televiziji sa nacionalnom frekvencijom da ozoniranje leči - i pitaju me za to. To je nečuveno", kaže doktorka Salemović.

Šta je zapravo ozoniranje krvi, kako ono funkcioniše, kao i da li je opasno ili je zapravo lek - objašnjavaju za BBC na srpskom dvoje infektologa, direktorka Studentske poliklinike i epidemiolog.

Šta je ozoniranje krvi i da li je opasno

Ozon se stvara u višim slojevima atmosfere pod dejstvom ultraljubičastih zraka, objašnjava za BBC na srpskom doktorka Marija Obradović, v. d. direktorke Studentske poliklinike u Beogradu.

„Ozon se svrstava u plućne iritanse i kao takav može prouzrokovati edem pluća, što je gušenje sa zastojem tečnosti u plućima i lošom razmenom kiseonika i ugljen dioksida", dodaje ona.

„Dugotrajna izloženost dejstvu ozona prouzrokuje bronhitis, fibrozu pluća, kao i emfizem".

Ona objašnjava i da ozon učestvuje i u razvoju aterioskleroze.

„Osnovni standardi ekološke bezbednosti koje izdaje EPA ( Enviromental Protection Agency) odnose se na zaštitu javnog zdravlja i zasnivaju na merenju količine čestica: sumpor dioksida, ugljen monoksida, olova i ozona", kaže Obradović.

„U našoj zemlji, kao ni u drugim zemljama, ozoniranje nije zvanično odobreno sredstvo za lečenje Kovid-19 infekcije", kaže Obradović.

Infektolog Dragan Delić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, kaže da je ozoniranje tehnika hiperbarične medicine, ali da nije nešto što je usvojila klasična medicina.

„O tome se ne oglašava ni Ministarstvo zdravlja ni Lekarska komora ni (Institut za javno zdravlje) Batut", kaže on.

„Ne znači da to ne može da bude terapija".

Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da njemu iz snimaka nije tačno jasno koju tehniku ozoniranja sprovodi i propagira Željko Mitrović.

„On praktično radi autotransfuziju", kaže Radovanović.

„Vidimo da visi boca krvi. Kako je Mitrović objasnio, on ubacuje vazduh u svoju krv, napravi vazdušnu emboliju i vrati sebi tu krv. Uzme 350 mililitara, ozonira ih i vrati u organizam. To vidimo na slici i snimku, ali njegova poruka je konfuzna".

Šta lekari misle

Ideja o ozoniranju protiv korona virusa - više od 230 lekara u Srbiji naziva je nadrilekarstvom.

„Duboko svesni izazova koje sa sobom nosi pandemija virusa SARS-KoV-2 za sve građane, izražavamo svoju zabrinutost i osudu netačnih, naučno neutemeljenih i stručno neopravdanih postupaka lečenja, koje neodgovorni pojedinci promovišu na televizijama sa nacionalnim frekvencijama", navodi se u apelu.

„Ovde posebno izdvajamo gospodina Željka Mitrovića i njegovo kontinuirano promovisanje takozvane ozonizacije krvi. Smatramo da takvi postupci građane mogu dovesti u zabludu, a posebno mogu predstavljati potencijalni rizik za njihov život, ukoliko promovisane nadrilekarske mere budu primenjene".

Marko Oljača, nekadašnji programski direktor Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje „Potent", inicijator je apela.

On kaže da je najveći problem sa ozonizacijom krvi u tretmanu Kovida-19 je u tome što se ova terapija nigde u svetu ne primenjuje, makar ne zvanično.

„Po našim zakonima, krv se tretira kao tkivo. Dakle, krv ne možete dobiti u domovima zdravlja na primer, već samo u ustanovama sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite, pod strogo kontrolisanim uslovima", kaže Oljača.

Tvrdnje bez stručnog komentara

Željko Mitrović je na Instagramu tvrdio da se „korona alternativno može rešiti ozonom (O3), obogaćenim kiseonikom ili posebnim frekvencijama".

„Ozoniranje krvi bi stvorilo peroksid koji uništava i viruse i bakterije kada je u krvi. Ja sam sebi ozonirao krv preventivno", napisao je on.

„Ljudi umiru zbog jakog ili preslabog, a ne normalnog imuniteta. Podizanje interleukina 6 moćno aktivira naš leukocitni sistem i to stvara različite materije na plućima, a ozonizacija krvi to rešava".

Jedna od mera koju je direktor TV Pinka sproveo bila je i „ozonska eksplozija" koja je sprovedena u zgradi ove televizije na Dedinju.

„U sve prostorije se ubrizgavaju velike količine ozona. Na ovaj način uništićemo sve mikroorganizme i viruse, jer je period poluraspada ozona 20 minuta, što je dovoljno za oksidaciju svih mikroorganizama", rekao je.

Opasnost lažne nade

Infektolog Dragan Delić kaže da je predlaganje lekova i nadrilekarstvo kažnjivo krivičnim zakonom.

„Stvar može da bude jako ozbiljna ako dopustimo da laici govore o lečenju", kaže Delić.

„Svaki lek ima mnogo negativnih efekata, čak i sa smrtnim ishodom".

On dodaje da je najveći problem što bi u „Srbiji mnogi da leče, čak iako im to nije dozvoljeno".

Doktorka Dubravka Salemović već dva meseca učestvuje u borbi protiv korona virusa na terenu.

Ona kaže da nema nema nikakvih dokaza da ozoniranje leči od korona virusa.

„Ne možete davati lažnu nadu da postoji lek za Kovid-19", objašnjava ona.

„U trenutku kada leka još nema, opasno je širiti dezinformacije".

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo

Član 254

(1) Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova

*Krivični zakonik

Image copyright Anadolu Agency Natpis na slici Građani Srbije vratili su se na ulice - ali je pitanje kako će sami voditi računa da se ne izlože virusu

Salemović dodaje da ne zna da li je ozoniranje direktno zdravstveno opasno.

„To vam je kao kada bismo rekli da postoji štetno dejstvo čaja od nane, ali to nije poenta - problem je u tome što je to apel ljudima da postoji nešto što lekari ne primenjuju", kaže Salemović.

„Za mene je to nedozvoljeno. Takođe, bitno je znati i koji su neželjeni efekti, a pacijenti moraju da budu upoznati sa njima. To je stvarno neodgovorno", kaže ona.

Doktorka Marija Obradović iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd kaže da je u pitanju nadrilekarstvo.

Pacijent se može lečiti samo sredstvima čije je dejstvo dokazano i bazira se na laboratorijskim i kliničkim istraživanjima, najčešće višegodišnjem, objašnjava ona.

