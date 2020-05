Image copyright Getty Images Natpis na slici Vlasti strahuju od asimptomatskih slučajeva

Strategiju Kine u borbi protiv korona virusa Svetska zdravstvena organizacija je nazvala „možda najambicioznijim i najagresivnijim naporom za suzbijanje zaraze u istoriji".

Ali najnoviji cilj Pekinga da testira čitavu populaciju Vuhana, koji je postao epicentar Kovid-19 pandemije u januaru, za samo deset dana, izazvao je sumnje širom sveta.

Lokalnim vlastima je naloženo da osmisle planove za testiranje 11 miliona registrovanih stanovnika, počevši od ljudi koji spadaju u rizičnu grupu i koji obavljaju „ključne poslove", poput zdravstvene zaštite.

Zvaničnici su istakli da testovi mogu biti organizovani sa vremenskim razmakom, tako da uzorci mogu da se sakupe i masovno obrade.

Testovi će otkriti da li u Vuhanu ima aktivno zaraženih korona virusom.

Ali ovakav ambiciozni zadatak, barem u teoriji, znači da bi Vuhan trebalo da testira najmanje milion stanovnika dnevno - što je ogroman skok u odnosu na trenutni dnevni kapacitet od 40.000 do 60.000 uzoraka.

„Možda ćemo morati da očekujemo čudo", izjavio je Janžong Huang, viši zvaničnik organizacije Global Health tokom zasedanja Saveta za inostrane odnose u Njujorku.

Zbog čega se planira testiranje tolikog broja ljudi?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vuhan, koji je postao epicentar pandemije korona virusa, predlaže testiranje svih 11 miliona stanovnika u kratkom roku

Plan je najavljen nakon što je prijavljeno šest novih slučajeva u istom stambenom bloku u gradu tokom vikenda.

Najnoviji slučajevi su ranije opisani kao asimptomatski - što znači da su testirani pozitivni na virus, ali nisu pokazivali nikakve kliničke simptome, poput kašlja i temperature.

Posle toga, svih 5.000 stanara kompleksa moralo je da se testira.

Mnogi ističu da među 11 miliona registrovanih stanovnika Vuhana postoji veliki broj onih koji su ili napustili grad pre karantina, ili su testirani tokom proteklih nedelja.

Zbog toga je to manje obeshrabrujući zadatak za vlasti kada desetodnevno testiranje počne.

Između tri i pet miliona stanovnika Vuhana je već testirano, izjavio je zamenik direktora odeljenja za patogenu biologiju na Univerzitetu u Vuhau Jang Žankju za list Global Tajms .

„Vuhan je u mogućnosti da testira preostalih šest do osam miliona stanovnika za 10 dana", izjavio je.

Ali čak i ako se broj neophodnih testova smanji na šest do osam miliona, to bi još uvek podrazumevalo 600.000 do 800.000 testova dnevno, ukoliko se vlasti drže desetodnevnog plana.

Ovo je izazov. Lokalne vlasti Hubeja je 22. aprila prijavile su da je oko 89.000 ljudi testirano za jedan dan, dodavši da je 63.000 njih testirano u gradu Vuhanu.

A 10. maja je za jedan dan testirano nešto manje od 40.000 ljudi u Vuhanu, navodi se u podacima.

Kako testirati milione ljudi tako brzo?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Testovi će se sprovoditi u razmacima, najavili su nadležni

Optimisti tvrde da ukoliko su kineske vlasti ozbiljne povodom ovog cilja, moguće je to postići teoretski.

U sredu 13. maja, kineski mediji su citirali Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Vuhana koji ističe da masovna testiranja sprovode odvojene kompanije. Lokalni centri za kontrolu bolesti i bolnice u kvartovima širom grada će poslati osoblje da sakupi uzorke.

Zvaničnici su procenili da je kapacitet za testiranje tih kompanija oko 100.000 testova dnevno i priznali su da je nemoguće sprovesti masovno testiranje u tako kratkom roku.

„Stoga će se testovi sprovoditi odvojeno, što znači da će neka naselja početi sa testiranjem 12. maja, neka 17. Ali svako naselje će završiti testiranje u roku od deset dana od prvog testa."

Kina može da proizvede pet miliona testova dnevno, izjavio je ministar industrije prošlog meseca. I više centara za testiranje i laboratorije se grade kako bi se testirali sakupljeni uzorci.

Neki, uključujući i profesora Janga, kažu da nema potrebe da se testira svaki stanovnik Vuhana ukoliko u njegovom naselju nema prijavljenih slučajeva.

„Ne možete znati da li su ljudi bili inficirani nakon što pokažu negativan test. To je u osnovi pitanje za epidemiološku istragu", izjavio je on za Global Tajms.

„Strah od drugog talasa zaraze"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vuhan je obustavio strogi karantin osmog aprila

Kako sve više zemalja počinje sa ublažavanjem mera, strah od drugog talasa zadaje glavobolje nadležnima.

Vuhan je obustavio strogi karantin osmog aprila, ali sada strahuje od drugog talasa, kako dolazi do otkrivanja novih slučajeva.

Mere se preduzimaju i u drugim gradovima u Kini. Severoistočni grad Đilin, na primer, izolovao se od ostatka zemlje i samo stanovnici koji su testirani negativno na virus u poslednjih 48 sati mogu da napuste grad.

Vozovi i autobusi nisu u funkciji, a bioskopi, teretane i internet kafei su zatvoreni.

Vu Zunjou, glavni epidemiolog kineskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti izjavio je da se vlada nalazi u pripravnosti zbog mogućeg pojavljivanja slučajeva i nakon što su neki stanovnici testirani negativno.

„Zapravo, ima više od jednog takvog slučaja u Vuhanu: tok bolesti može da traje od 30 do 50 dana kod nekih pacijenata", izjavio je za državnu televiziju CCTV.

„Virusu treba više vremena da se ispolji kod pacijenata sa slabijim imunitetom, koji su takođe skloni pojavljivanju i gubljenju simptoma."

Zinjou je dodao da nije neophodno testirati svakog stanovnika Vuhana u naseljima bez slučajeva

Testiranje nosi „visoku cenu"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ambiciozni plan Kine u borbi protiv korona virusa se mnogo razlikuje u poređenju sa drugim zemljama.

Testiranje čitave populacije Vuhana nosi sa sobom „visoku cenu", kaže profesor Huang.

„Ali imajte u vidu da je to Kina. Način na koji su pokrenuli karantin, drakonske mere izolacije - sve to ima svoju cenu."

„Ali upravo to je i bio cilj: da se poveća zaštita po svaku cenu."

Kinin ambiciozni stav u borbi protiv korona virusa se mnogo razlikuje u poređenju sa drugim zemljama.

U Americi, prosečan broj testova koji se dnevno izvede je 300.000, a predsednik Donald Tramp je kritikovan zbog nepoštovanja mera socijalnog distanciranja, bez obzira što Amerika ima najveću stopu smrtnosti od korona virusa.

Profesor Huang kaže da trenutni planovi neće rešiti problem budućih infekcija, jer će testovi pokazati samo aktuelne infekcije.

„Još uvek će postojati mogućnost izolovanih slučajeva u budućnosti, što ni masovna testiranja neće moći da reše", upozorio je.

Saradnik na tekstu: Jicing Vang iz Pekinga.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Please do not delete the tracker at the end. It will NOT show on your page