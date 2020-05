View this post on Instagram

Ha предстојећим изборима грађани одлучују хоће ли земљу брзог опoравка, да се крене још сигурнијим кораком у будућност, или да се вратимо у прошлост у којој нисмо имали план ни програм, у којој су затварали фабрике, пензионери нису били сигурни хоће ли бити пензије, у којој деца нису имала будућност. То су избори у којима одлучујемо о својој будућности, y којима одлучујемо о будућности наше деце.