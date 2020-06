Iako dva meseca nije dovoljno vremena da se utvrde posledice pandemije na prirodu, jasno je da je nestanak prirodnih staništa u vezi sa pojavom korona virusa, kaže Boris Erg, direktor regionalne kancelarije Međunarodne unije za zaštitu prirode za istočnu Evropu i centralnu Aziju.

On objašnjava šta je to „princip jednog zdravlja" i zašto će on uticati na sve dalje aktivnosti u oblasti zaštite prirode.

Pripremila: Jelena Maksimović

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk