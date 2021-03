Majdanpek, nadimci i vlaški jezik: „Čak me i direktorka na poslu zove Gm"

Od vlaškog jezika do greške u izgovoru, različita su porekla majdanpečkih nadimaka

„Samo me mama zvala Dragane i to uglavnom kad nisam bio dobar", kaže za BBC na srpskom Dragan Dragošanović zvani Gm, tridesettrogodišnji radnik u proizvodnji tapaciranog nameštaja u Majdanpeku.

On je ovaj neobični, dvoslovni nadimak nasledio od oca - i nije jedini.

„Kambek tu Majdanpek"

Pre više od deset godina, srednjoškolska putešestvija po Timočkoj krajini su me u nekoliko navrata odvodila u ovaj rudarski grad na Malom Peku, gde sam se, na zaista nesvakidašnji način, prvi put sreo sa majdanpečkim nadimcima - kroz pesmu.

Bila je to pesma sastavljena od nekoliko lokalnih nadimaka, koju su skoro horski otpevali srednjoškolci,, tinejdžerski ovekovečivši neočekivani fenomen.

„Dobio sam nadimak jedne večeri za vreme NATO bombardovanja 1999, kada se okupilo nas dvadesetak i drug mi je rekao da će tako od sad da me zovu.

Ujedinjeni u nadimku

„Na primer, moj stric Lta. On je imao i pokojnog brata kog su zvali Sta. I to su vlaški nadimci", dodaje.

„I to uglavnom u selima oko Majdanpeka - Rudna Glava, Crnajka, Blizna, Leskovo, Vlaole. U svim vlaškim selima, svaka porodica ima nadimak i tako može da se prepozna", kaže Repedžić.

„Nije zato što ličim na mačku, već sam nasledio od oca, a on od mog dede i tako s kolena na koleno.

„Gm nije Gornji Milanovac"

„Tatin drugar iz detinjstva nikako nije mogao da me zapamti, pošto je bilo mnogo dece po imenu Dragan, nego me je dozivao, mali Gm, mali Gm' i onda sam ja vrlo brzo postao Gm", kaže Dragan.

„Deda mu je napravio neki autić od drveta i kad ga je gurao nije pričao 'bm, bm' nego 'gm, gm' i po automatizmu je ostalo Gm", uz osmeh objašnjava on.

Tokom Draganovog odrastanja u Majdanpeku niko se nije čudio nadimku, jer je to tamo „normalna stvar", sa kojom se „saživiš".

„Imam drugare od Kuršumlije do Sombora i svi me znaju kao Gm-a. Čak me i direktorka na poslu zove Gm", dodaje Dragan.