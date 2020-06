Đoković pozitivan na korona virus: „Sve je bilo čistog srca i iz iskrenih namera"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Đoković i Dimitrov na košarci u Zadru.

Bura oko Kovida-19 na teniskom turniru Adrija tur traje već danima, a sada je najbolji igrač sveta Novak Đoković objavio da su on i supruga Jelena pozitivni na korona virus.

Đoković se, kao organizator Adrija tura, sada suočava sa žestokim kritikama svetske javnosti zbog održavanja turnira tokom epidemije korona virusa.

„Organizovali smo turnir u trenutku u kojem je virus oslabio verujući da su se stekli uslovi za njegovo održavanje", naveo je Novak u saopštenju.

„Izuzetno mi je žao zbog svakog pojedinačnog slučaja zaraze. Pratim izjave lekara i nadam se da se broj zaraženih neće povećavati", dodao je.

Turnir u Zadru prekinut je pre finala zbog objave da je na korona virus pozitivan bugarski teniser Grigor Dimitrov.

Ubrzo je objavljeno da su zaraženi i hrvatski teniser Borna Ćorić, njegov srpski kolega Viktor Troicki, kao i Đokovićev kondicioni trener Marko Paniki.

U međuvremenu je Adrija tur u potpunosti otkazan, što znači da neće biti mečeva u Banjaluci i Sarajevu.

Šta kaže Novak?

Đoković je u saopštenju naveo da su članovi njegove porodice i tima i on testirani u Beogradu, odmah po povratku iz Zadra.

On i supruga Jelena su pozitivni, njihova deca su negativna, a Đoković ističe da ne oseća nikakve simptome.

„Sve što smo uradili u proteklih mesec dana radili smo čistog srca i iskrenih namera", naveo je Đoković.

Teniseri koji su učestvovali na Adrija turu u Zadru

„Naš turnir je bio humanitarnog karaktera sa idejom da pomognemo teniserima iz regiona, da im omogućimo uslove da igraju, ostvare prihode, i na taj način lakše prebrode ovaj težak period.

„U isto vreme, želeli smo da pošaljemo poruke solidarnosti i poštovanja, fer-pleja".

Kako je naveo, cilj je bio pomoć dobrotvornim fondacijama i onima kojima je pomoć najpotrebnija.

„Nadam se da se neće komplikovati bilo čija zdravstvena situacija i da će svi biti dobro. Ja ću ostati u samoizolaciji narednih 14 dana, i ponoviti test za pet dana", dodao je Novak.

Šta se desilo?

Prvi vikend Adrija tura održan je proteklog vikenda u Beogradu, gde su teniseri igrali fudbal i imali niz sporednih aktivnosti.

Među tim aktivnostima je bilo i noćnih izlazaka.

Turnir, kojem je prisustvovalo više hiljada ljudi, osvojio je Austrijanac Dominik Tim, pobedom na Filipom Krajinovićem.

Posle toga su se takmičari prebacili u Zadar, gde su osim tenisa igrali i košarku, uz susrete sa zvaničnicima i decom.

Onda je objavljeno da je Dimitrov pozitivan, ubrzo i Troicki i Ćorić, a Marin Čilić i Aleksander Zverev bili su negativni, kao i Goran Ivanišević, Đokovićev trener.

Đorđe Đoković, direktor turnira, izjavio je za televiziju Prva da se dogodio „najgori mogući scenario".

„Naša želja je bila da se skupimo, igramo tenis, da pružimo navijačima u Beogradu, Zadru i širom sveta dobru tenisku zabavu. Ovaj scenario je bio najgori mogući. Sa naše strane je urađeno sve da se zaštitimo, sve mere su bile sprovedene", rekao je Đorđe Đoković.

ATP sezona bi trebalo da bude nastavljena 14. avgusta, a US Open biće održan od 31. avgusta do 13. septembra i to bez prisustva publike.

Kritike

Novak se sada suočava sa žestokim kritikama javnosti zbog organizacije turnira usred epidemije korona virusa.

Ovako je to uradio čuveni francuski list Ekip.

Skip Twitter post by @DejStankovic Francuski Ekip o "fijasku" s Adrija Turom. Kažu ipak i da ne bi trebalo da ugrozi nastavak sezone i US Open, ali da će da organizatorima turnira napravi pakao od života. pic.twitter.com/lX0ZUVbgES — Dejan Stankovic (@DejStankovic) 23. jun 2020.

Britanski teniser Endi Mari izjavio je da je on sa Novakom uvek imao dobar odnos, ali da ono što se dešavalo u Zadru nije izgledalo dobro.

Kako kaže, bilo je par igrača koji se nisu najbolje pridržavali pravila, što ne šalje pravu sliku o tenisu.

„Kada prolazimo kroz ovakvo vreme, važno je da najbolji svetski sportisti širom planete pokažu kako situacija treba da se shvati izuzetno ozbiljno, uz mere socijalne distance i sve drugo što je predviđeno", rekao je Mari.

„Nadam se da ćemo svi naučiti nešto iz ove situacije i shvatiti je potpuno ozbiljno, jer se na kraju teniska sezona neće vratiti ako svake nedelje budemo imali ovakve probleme i teniseri budu radili što žele", dodao Mari.

Ipak, ima i onih koji brane Đokovića, poput francuskog tenisera Rišara Gaskea.

„Ne, Đoković nije glavni krivac. Nije on puškom terao nadležne da dopuste 5.000 gledalaca na tribinama. Vlast je to dozvolila. Sigurno je i da ljudi nisu bili svesni, to je bilo jedino mesto na svetu gde smo to videli", rekao je Gaske za L'Ekip.

