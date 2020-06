Image copyright Getty Images Natpis na slici Novootkrivena vrsta slična je svinjskom grupu koji se globalno proširio 2009. godine

Naučnici u Kini su otkrili još jedan virus gripa, koji ima potencijal da izazove pandemiju.

Nosioci virusa su svinje, a zaražavaju se ljudi, navode naučnici. Oni su zabrinuti da bi virus mogao da mutira tako da postane lako prenosiv sa čoveka na čoveka i izazove globalnu pandemiju.

Iako virus u ovom trenutku ne predstavlja problem, naučnici ističu da „ima sve karakteristike" virusa visoke prilagodljivosti, zbog čega je potrebno pažljivo praćenje.

Virus je nov, pa bi ljudi mogli da budu malo ili nimalo imuni.

U zaključcima koje su naučnici izložili u stručnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, kaže se da je potrebno uvođenje mera kontrole virusa u svinjama, kao i pomno nadgledanje radnika u stočnoj industriji, i to što pre.

Pretnja pandemije

Novootkriveni virus gripa svrstava se u sam vrh spiska infektivnih bolesti koje naučnici prate, dok svet pokušava da izađe na kraj sa aktuelnom pandemijom korona virusa.

Pretposlednja pandemija gripa u svetu bio je svinjski grip koji je 2009. izbio u Meksiku.

On nije bio tako smrtonosan kao što se u početku mislilo, jer su mnogi stariji ljudi već imali imunitet, verovatno jer je virus bio sličan virusima kojima su prethodno bili izloženi.

Za taj virus, pod nazivom A/H1N1pdm09, ljudi danas primaju vakcinu svake godine. Novootkriveni virus koji je pronađen u Kini sličan je svinjskom gripu iz 2009. godine, ali je nešto drugačiji.

Za sada, virus ne predstavlja veliku pretnju, ali profesor Kin-Čov Čang i njegove kolege koji su ga proučavali kažu da na ovaj virus treba obratiti pažnju.

Virus, koji naučnici nazivaju G4 EA H1N1, može rasti i množiti se u ćelijama koje popločavaju ljudske disajne puteve.

Dokazi o nedavnoj infekciji pronađeni su kod radnika u klanicama i stočnoj industriji u Kini.

Čini se da vakcine protiv gripa ne štite od ovog virusa, mada bi se mogle prilagoditi, ukoliko to bude potrebno.

Profesor Kin-Čov Čang, koji radi na Univerzitetu u Notingemu, Velika Britanija, rekao je za BBC da „korona virus nas trenutno okupira, i to sa dobrim razlogom, ali ne smemo da izgubimo iz vida druge, potencijalno opasne viruse".

Iako ovaj novootkriveni virus ne predstavlja direktan problem, Čang kaže da ga „ne treba ignorisati".

Profesor Džejms Vud, šef Odeljenja za veterinarstvo na Univerzitetu u Kembridžu, rekao je da naučni rad u kojem je predstavljen ovaj virus predstavlja „važan podsetnik" da smo stalno u opasnosti od pojave novih patogena.

Dodaje i da uzgajanje životinja, sa kojima ljudi imaju češći kontakt može biti izvor pandemijskih virusa.

