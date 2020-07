Natpis na slici Fotografija iz snimka koji je postao viralan

Šeron O, studentkinja iz Irske afričkog porekla, u ponedeljak ujutru krenula je na ispit na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde studira na programu engleskom jeziku za studente iz inostranstva.

Na ulazu u lift zgrade u kojoj stanuje desilo se nešto što nije očekivala - njena komšinica, doktorka Milena Šćekić verbalno ju je napala, zahtevajući da ne ulazi u lift, zatim je opsovala, nazvala „crnom kravom" i poručila da se „vrati u svoju zemlju".

„Kada se okrenula prema meni i počela da viče, istinski sam se uplašila", kaže ona.

Šeron je uključila kameru na telefonu i snimila deo incidenta, zbog lične bezbednosti, kaže. Odlučila je da sve podeli na Fejsbuku, što je izazvalo sa burne reakcije javnosti, ali i more komentara podrške korisnika iz Srbije.

Šćekić je u saopštenju poslatom medijima napisala da je „kritični događaj" pogrešno interpretiran, kao i da se izvinjava „komšinici zbog neprijatne situacije u kojoj su se zajedno našle, usled nesmotrenih reakcija".

U odgovoru na pitanja BBC na srpskom, iz privatne poliklinike ST Medicina - u kojoj je kao saradnica zaposlena doktora Šćekić - rečeno je da je protiv nje „pokrenut postupak u cilju preduzimanja mera i raskid ugovora".

Šta se dogodilo?

Šeron je čekala lift iza komšinice i bilo je potpuno jasno da će zajedno ući unutra, objašnjava ona.

U trenutku kada je zakoračila, lekarka se okrenula i počela da viče „Ne, ne, izađi odmah!".

Reakcija je bila ničim izazvana, tvrdi Šeron.

Šeron

„Pogledala sam je, nisam znala šta da kažem, a ona je nastavila: 'Ne možeš da uđeš, ovo je moja zemlja, ne želim da si u mojoj zemlji, vrati se u tvoju zemlju'", objašnjava Šeron za BBC na srpskom.

Taj deo se ne vidi na snimku, a Šeron kaže da je u tom trenutku ostala zatečena.

„Zbog toga što mi je rekla da treba da se vratim u moju zemlju, odgovorila sam joj da je ona sramota za njenu zemlju što govori na takav način", dodaje studentkinja.

Kada je komšinica pomenula korona virus, Šeron je odovorila da će stati u ćošak okrenuta leđima, kao što ljudi u zgradi uobičajeno rade.

Tada je u lift ušla druga žena sa detetom, a Šeron je upitala doktorku da li i sa njom ima problem. Odgovor koji je dobila uhvaćen je na snimku koji je postao viralan.

„Da, sa tobom imam problem jer si ti crna...", čuje se na snimku dr Šćekić.

„Ja sam crna šta?", pita Šeron.

„Krava", odgovorila je na srpskom lekarka uz blagi smeh.

„Imam problem sa tobom jer si crnkinja"

Šta se dogodilo posle?

„Onda sam se sabrala i otišla na ispit. Ali sam znala da moram da preduzmem nešto", objašnjava ona i dodaje da je imala potrebu da podeli kako se osećala i šta je doživela, zbog čega je status i delove video snimka objavila na Fejbuku.

Međutim, kasnije te noći, lekarka je zvonila na njena vrata, kaže Šeron.

„Na kraju joj je moja cimerka otvorila vrata da bi je zamolila da ode, ali je ona nastavila da viče na engleskom i srpskom i rekla da će me prijaviti policiji", objašnjava ona.

Šeron je snimke ovog incidenta napravila zbog lične bezbednosti, kaže.

„U svetu ima mnogo slučajeva kada ljudi crne boje kože budu napadnuti, a onda napadač podnese prijavu i napravi im problem", objašnjava Šeron.

Dodaje da treba razumeti da „ona (komšinica) ne predstavlja Srbiju, niti ja predstavljam Afrikance, crne ljude ili Irce".

„Generalizujemo, pravimo stereotipe, diskriminišemo… Ona je osoba i ja sam osoba", dodaje Šeron.

Novi sad, Petrovaradin

Sanja da postane hirurg

Šeron kaže da je iznenađena kako su brzo nadležni, kao i drugi ljudi, reagovali.

„Mnogo ljudi u Srbiji, pre svega u Novom Sadu, su mi pružili ogromnu podršku. Dirnuta sam, kao i moji prijatelji i porodica".

Dolazi iz porodice zaljubljene u nauku i medicinu - otac je biohemičar, majka u kompjuterskim naukama, deda joj je bio akademik i direktor škole u Nigeriji - a njen san je da jednog dana postane hirurg.

„Najpre sam želela da studiram psihologiju, ali tokom godina je moja strast postala hirurgija. Volim da gledam i učim i nadam se da ću da se time bavim za nekoliko godina", kaže Šeron.

U Novi Sad je došla za akademsku 2015/2016. godinu sa 17 godina, a fakultet je izabrala preko agencije koja pomaže međunarodnim studentima iz raznih zemalja da pronađu dobar studijski program u inostranstvu.

O Medicinskom fakultetu govori pohvalno, a za Novi Sad kaže da je „savršen za studente i magičan za noćne šetnje". Međutim, kaže i da je bilo rasističkih komentara od kolega, kao i ljudi na ulici.

„Bilo mi je teško u tom periodu. U dva navrata su me ljudi pljunuli. Jedna osoba me je gađala nečim. Dešavalo se da kada hodam ili vozim bicikl, da mi ljudi dobacuju reč na 'n'", kaže Šeron.

Kaže da se osećala usamljeno i da nije imala podršku kolega, zbog čega je odlučila da sledeće tri godine studija nastavi u Slovačkoj, gde je njen brat studirao.

„Nije da tamo nema diskriminacije i stereotipa, ali sam imala veću zajednicu i podršku. Imala sam manje neprijatnih situacija, ljudi su manje buljili u mene", objašnjava ona.

Odlučila je da se vrati na još jednu studijsku godinu na Medicinski fakultet u Novom Sadu.

„Jednostavno je teško kada vas neko zadirkuje, fotografiše na ulici. Samo jednom smo prijateljica i ja imale hrabrosti da priđemo i zamolimo nekog da obriše slike" priča Šeron.

Ističe i da to što se dogodilo nije odraz onoga što misli o Srbiji.

„Stekla sam sjajne prijatelje za celi život ovde. Ništa što je ova žena uradila ne može da mi oduzme lepe trenutke i sećanja koja imam", kaže ona.

Istorija američke policije: Od patrola za odbegle robove do danas

Kada je reč o protestima Životi crnaca su važni, Šeron kaže da je predivno što se ljudi udružuju i da je zahvalna svima koji su izašli na ulice i da se nada da će svi biti dobro, posebno zbog opasnosti od pandemije.

Rasizam je, nažalost, svuda, dodaje.

„Gledam na sebe kao na pojedinku, ja sam devojka, a moja rasa ne definiše to ko sam. To je prelep dodatak, moja rasa, moja etnička pripadnost, moja vera, što me sve zajedno sa mojom ličnošću čini onim što jesam", kaže Šeron.

Kaže da i dalje dobija poruke podrške iz Srbije.

„Prezahvalna sam zbog podrške jer me je bilo strah da pričam o tome šta se desilo, ali su svi učinili da se osećam bezbedno," rekla je Šeron.

Kakve su bile reakcije?

Radovan Nenadić, tridesetdvogodišnji pravnik iz Beograda, osetio je profesionalnu i ljudsku obavezu da snimak incidenta raširi društvenim mrežama, ali i da se obrati nadležnim institucijama, kaže.

„Incident koji se dogodio je opasan, naročito ako se uzme u obzir da je rasizam na globalnom nivou u ekspanziji, a da u Srbiji ekstremističke organizacije čak nesmetano učestvuju u političkom životu", kaže Nenadić.

Smatra da doktorka Šćekić nije poštovala lekarsku etiku, ali i da je prekršila zakone kojim se zabranjuje diskriminacija i izazivanje rasne netrepljivosti.

Iz privatne poliklinike ST Medicina, gde je Šćekić zaposlena kao saradnica, kažu da je „događaj izazvan ponašanjem saradnice u potpunosti suprotan politici klinike", zbog čega je „pokrenut postupak u cilju preduzimanja mera koje su dostupne poslodavcu i raskida ugovora sa istom".

„S obzirom da način komunikacije koji je upotrebljen u pomenutom snimku ima veoma teške posledice ne samo u odnosu na osobu koje je njena žrtva, već i potencijalno ozbiljne društvene posledice, isti je u potpunosti neprihvatljiv", navodi se u dopisu za BBC na srpskom, koji potpisuje doktorka Monika Papić, menadžerka poliklinike ST Medicina.

Dodaje se i da, iako je događaj iz lične sfere života saradnice, „indirektno ugled ustanove i ugled medicine kao profesije mogu biti dovedeni u pitanje".

Iz Kliničkog centra Vojvodina, gde je dr Šćekić takođe zaposlena, saopštili su dopisom da „osuđuju ovakvo ponašanje i način komunikacije lekarke, kao i da će navedenom slučaju obavestiti nadležnu lekarsku komoru radi ispitivanja etičnosti postupanja".

Iz Lekarske komore Srbije je za BBC na srpskom rečeno da očekuju da slučaj bude detaljno ispitan.

„Lekarska komora Srbije, u skladu sa Hipokratovom zakletvom, najoštrije osuđuje svaku rasnu, versku, polnu, nacionalnu, klasnu, političku i svaku drugu vrstu diskriminacije i smatramo da takvi oblici ponašanja pojedinaca moraju biti sankcionisani", navodi se u dopisu.

Nakon pisanja medija o incidentu, Dr Šćekić je poslala pisano saopštenje, ali nije odgovorila na pitanja BBC-ja do objave teksta.

U saopštenju navodi da je „kritični događaj" nju stavio „u kontekst osobe koja mrzi ljude druge nacije ili boje kože, što nije tačno", kao i da je na snimku zabeležen samo deo celokupnog konflikta, i to onaj deo u gde je ona „u afektu izrekla neprimerene reči".

Incident je objasnila kao internu svađu dve osobe, odnosno „isključivo komšijski nesporazum i konflikt", i istakla da lekarsku pomoć lično nikada nije, niti bi odbila bilo kojoj osobi, bez obzira na boju kože, te da se uvek ponašala u skladu sa lekarskom etikom i kodeksom.

„Ovim putem bih se izvinila svojoj komšinici zbog neprijatne situacije u kojoj smo se zajedno našle, usled nesmotrenih reakcija", navodi Šćekić u saopštenju.

