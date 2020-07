Užice i Kragujevac, dva nova žarišta: Motka, protesti i pitanje ima li testova

Image copyright Marija Raca Natpis na slici Sve je više zaraženih u Kragujevcu.

U poslednjih nekoliko dana došlo je do velikog porasta broja zaraženih u Srbiji, situacija je teška u Novom Pazaru i Tutinu, a kao nova žarišta pominju se Užice i Kragujevac.

„Juče su objavili da je u Srbiji 272 novozaraženih, a samo u ponedeljak je ovde ispred kovid ambulante bilo oko 300 ljudi - i niko nije testiran", kaže za BBC na srpskom Miloš Pavlović iz Užica.

„Umesto do osam, ambulanta je radila do 11 uveče, ali nema testova, pa niko nije zaveden kao kovid bolesnik... Tako da ta brojka i nije baš relevantna", dodaje on.

Zemlju je u međuvremenu obišla vest da je dvoje ljudi iz Sjenice preminulo ubrzo nakon što su iz bolnice u Užicu odbili da ih prime, što je ministar Rasim Ljajić nazvao „nesporazumom".

U Užicu ipak nije uvedena vanredna situacija kao u Kragujevcu.

„Ljudi su uplašeni, nose maske i rukavice, ali imam utisak da je to više zbog toga što se plaše kazni, ne virusa", kaže Marija Raca, dopisnica BBC-ja iz Kragujevca.

Njena sugrađanka Svetlana Nikolić dodaje da su kafići do nedavno bili puni i da među zaraženima ima i dosta mladih.

„A gde ima mlađih onda ima i starijih", navodi 70-godišnja Nikolić.

Kakvo je stanje u Užicu

U Užicu je u poslednja 24 časa registrovano još pet novih slučajeva zaraze, što ukupan bilans podiže na 225, podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice.

Pavlović ima 35 godina i neke od simptoma Kovida-19, ali nije testiran.

„U petak sam temperaturu i osećao malaksalost, pa sam odlučio da se javim u kovid ambulantu… Tamo gužva, čekanje, ali primili su me i odradili mi standardnu analizu krvi", kaže on.

„Ustanovili da je reč o virusom oboljenju, dali mi antibiotike i rekli mi da se javim ako dođe do nekih promena".

Međutim, kako kaže, tokom vikenda mu se stanje pogoršalo.

„Izgubio sam čulo ukusa i mirisa, javio se ponovo lekarima, ali rekli su mi da trenutno nema testova na koronu.

„Kao, da ih nazovem za dva dana da vidim da li su stigli. A juče sam na internetu video da je na vratima zalepljeno obaveštenje da testova nema i da ih neće ni biti.

„Svakome ko se javio je rečeno da se vrati kući i da se javi tek ako bude imao veće tegobe, poput otežanog disanja", dodaje.

Doktorka Katarina Ristović iz užičkog Zavoda za javno zdravlje je u intervju od 30. juna rekla da u tom Zavodu „od 29. juna, nema PCR testova".

Ona je za lokalni Radio Luna izjavila da laboratorija „Vatreno oko u Kliničkom centru Srbije nije imala testove da isporuči tom Zavodu" i dodala da bi „testovi mogli da stignu do kraja sedmice".

Testovi su u četvrtak stigli u domove zdravlja i potrebne ambulante, izjavila je Vlatka Stevanović, direktorka Zavoda za javno zdravlje Užica, prenosi Radio Luna.

Slučaj pacijenata iz Sjenice

Dvojica muškaraca iz Sjenice, stari 46 i 59 godina, preminula su 29. juna nakon što je bolnica u Užicu odbila da ih primi, piše portal NovaS.

Kako navode, oni su sanitetom Hitne pomoći iz Sjenice prebačeni iz Užice i obojica su imali veoma nisku zasićenost kiseonika u krvi.

Užički lekari su ih pregledali u ambulantnim kolima, dijagnostifikovana im je upala pluća, ali su ipak vraćeni za Sjenicu.

Dan kasnije su preminuli.

O celom slučaju je govorio i ministar Rasim Ljajić, koji je situaciju nazvao „nesporazumom".

Pavlović navodi da su zaposleni u kovid ambulanti „non-stop u poslu".

„Sve je puno, ambulante, odeljenje za uzimanje rezultata… Pune su im ruke posla", ističe.

Kako kaže, „test ništa ne znači" i on se ponaša kao da je zaražen - on, njegova supruga i dete su u izolaciji.

„Iz prevencije, pokušali smo da budemo savesni i da utičemo na to se virus ne širi… Iako zvanično nisam zaražen.

„Problem je što je mnogo onih koji će i u tom stanju da izađu napolje".

A kakvo je stanje u gradu, plaše li se ljudi?

„Sada da", odgovara kratko.

„Sada svi nose maske, u radnje ne može da se uđe. A ranije… Sve je bilo totalno opušteno, polazim od sebe.

„Od kako je ukinuto vanredno stanje gotovo da niko nije nosio maske, ljudi su izlazili… Sve je bilo kao da se ništa ne dešava".

Čuo je, kaže, da i neki njegovi prijatelji imaju simptome Kovida-19, ali ni oni nemaju potvrdu da su zaraženi.

U Užicu je od utorka obavezno nošenje zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, gradskom prevozu u taksijima i na gradskoj pijaci.

Ugostiteljskim objektima je ograničeno radno vreme do 22 časa i u njima su zabranjene sve proslave.

Ograničen je broj ljudi u prodavnicama i objektima koji pružaju usluge i neophodna je distanca od najmanje dva metra.

Kakvo je stanje u Kragujevcu?

Zamenik direktora Kliničkog centra Kragujevac Slobodan Milisavljević izjavio je za televiziju Pink da je došlo do „eskalacije".

Kako navodi, povećan je broj obolelih i ima više teških slučajeva nego u prvom naletu.

Svetlana Nikolić smatra da je situacija mnogo opasnija nego u martu.

„A sada smo svi napolju, ali svesna sam činjenice da ne možemo zauvek da budemo zatvoreni", ističe.

Kako kaže, od kako su uvedene nove bezbednosne mere većina ljudi nosi maske u zatvorenom prostoru.

„Ima i dosta mladih koji ih nose, ali ima i onih koji kažu da virusa uopšte nema, šta da vam kažem", navodi.

Veliku pažnju medija izazvala je i izjava gradonačelnika Kragujevca Nikolića da „narodu treba naređenje i motka" da bi se poštovale mere protiv širenja epidemije.

Nikolić je kasnije izjavio da „nije rekao ništa što ne misli".

„Možete me osuđivati što koristim narodski jezik kad govorim javno. Figurativno sam se izrazio, mislio sam da treba da koristimo neki element prisile, biće kažnjavanja ako se ljudi ne pridržavaju ovih mera.

„Ko god je dobronameran shvatio je šta sam hteo da kažem", rekao je Nikolić.

O stanju u Kragujevcu

Marija Raca, novinarka

Ljudi su tokom vikenda ponovo počeli da nose maske, neki imaju i rukavice.

Ipak, deluje mi da nije kao što je bilo u vreme prvog vanrednog stanja.

Ima ljudi kojima je svega previše i ne plaše se, pa radnici u buticima ili pošti moraju da ih ubeđuju da nose maske.

Na vratima većine lokala i ustanova pritom postoji natpis da moraju da se nose maske.

Neće raditi bazeni i spa centri, zabranjena su sva slavlja, ali se pojedini ponašaju kao da najbitnije da te neko ne uhvati u slavlju, pa se organizuju privatne žurke u prigradskim naseljima.

Nešto veću pažnju izazvao je slučaj iz jednog vrtića, gde je zaražena vaspitačica, a obolelih ima i u fabrici Zastava.

Po gradu se priča da je najviše ljudi zaraženo po slavljima… Ima jedan slučaj proslave 18. rođendana na kojem je bilo mnogo ljudi, a ispostavilo se da je slavljenik bio zaražen.

Dosta pažnje izazivaju i priče ima li testova ili ne. Pre nekoliko dana je pre podne rečeno da ih nema, pa su to demantovali i rekli da ima, pa ih opet nije bilo.

To kod ljudi stvara nervozu, pa paniče jer ne mogu da provere da li su zaraženi.

U međuvremenu su ugostitelji, konobari i muzičari održali protest zbog uvođenja ograničenja rada u tom sektoru.

Aleksandar Mladenović, jedan od učesnika skupa, rekao je novinarima da je protest organizovan jer im je „ugrožena egzistencija", prenosi Beta.

Kako navode, u slučaju zatvaranja lokala i kafana neće imati od čega da žive.

„Skupili smo se u ime ugostitelja, muzičara i konobara i svih drugih u ovoj branši da izrazimo jedan bunt što nas zatvaraju, što ne radimo.

„Sve firme i sve privredne grane u Srbiji su dobile neku pomoć, a mi nemamo nikakvu pomoć. Želimo da vidimo da li postoji neko rešenje za nas", rekao je Mladenović.

Učesnici protesta naveli su da su ugostitelji „već pukli" zbog korone, a da će posledice biti još teže posle dodatnih mera ograničenja.

Šta dalje?

Pavlović iz Užica kaže da će i korona virus jednom proći.

„Trenutno imam blagu temperaturu i osećaj malaksalosti, ali proći će".

Ali može li da se preživi finansijski?

„Imam trgovinsku radnju i nije lako. Tokom vanrednog stanja smo radili čisto za troškove, da ne dajemo iz svog džepa.

„Posle ukidanja je počelo da se radi kao nešto, ali pitanje je šta će sad biti", navodi on.

Nikolić kaže da vodi računa koliko može, ali se ne plaši.

„Takav sam tim, pokušavam da mozgom se sameljem. Nosim masku kad idem u prodavnicu, ne idem na velike skupove… Ali ne mogu da budem potpuno izolovana.

„Šta će biti biće… Na nama je, moramo da se čuvamo".

