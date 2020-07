Korona virus i Niš: „Ljudi moraju da se okrenu sebi i sami donesu odluke koje ih štite”

„Uredno se organizuju maturske večeri, sve te neke proslave, i dok sa jedne strane imate poruku da su to rizična mesta, sa druge strane se to ipak održava. Dakle, postoji miks nejasnih stvari", kaže za BBC Nišlija Dragan Đorđević.

U ulici Cara Dušana, jednoj od najprometnijih niških ulica, u prodavnice se ulazi sa maskama. U one manje ulazi po jedan kupac.

Grad sa svetlošću velegrada, ali dovoljno mali da se sve sazna

„Niš je regionalni centar kada su u pitanju zdravstveni kapaciteti, tako da je to bio dodatni pritisak, ne samo zbog lokalne epidemiološke situacije", podseća Dragan Đorđević.

On ističe da je veliki problem komunikacija institucija sa građanima, koja je od početka pandemije zbunjujuća.

„To je dodatno uznemirilo građane, i mislim da bi i same Nišlije imale mnogo više poverenja i postupale drugačije da je ta komunikacija bila bolja."

„Zamislite da nemate poverenje u vašeg doktora. Da vam on nešto kaže, a vi se zapitate 'Da li je ovo istina?'."

„Dosta ljudi je umrlo od korona virusa. Pojedini novinari su uspeli da dođu do nekih podataka, ali su informacije počele da cure i iz samog kliničkog centra".

„On se u tu statistiku nikako nije uklapao. Jednog dana kažu 'preminule su osobe starosti od 60 do 75 godina', njega tu nema. Drugog dana ga nema. Trećeg ga opet nema. Pa gde je?", pita se.

Koje mere su trenutno na snazi u Nišu?

Redovi ispred kovid bolnice, epidemiolozi pozivaju na ličnu odgovornost građana

Za to vreme, Nišlije, čak i sa svim simptomima korona virusa, ne uspevaju da se testiraju.

Lekari niškog Kliničkog centra tvrde da dnevno prime 30 do 40 pacijenata pozitivnih na Kovid-19, što je manji broj nego sredinom aprila, kada su primali između 80 i 100 dnevno.

Period duge tišine

„Ali to je takođe bilo nezgodno jer često Krizni štab u Beogradu nije imao nikakvu informaciju o stanju u Nišu."

„Razmišljali smo da li da pišemo tekstove poput 'Danas nismo dobili odgovore na to, to i to'."