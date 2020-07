Dan nauke: Kako pomoći naučnicima po principu jedan odsto

„Svako od nas može da pruži jedan odsto sebe okruženju - bilo da je to jedan odsto znanja, vremena, novca - i kada to uradi dovoljno veliki broj ljudi, ogromna je stvar", kaže za BBC na srpskom jedan od osnivača fondacije Miloš Pešić.

„Kada bi na primer svaka stota osoba u Srbiji koja radi i zarađuje, davala 300 dinara mesečno, to bi bilo 100.000 evra. Mi kao grupa možemo da mnogo da uradimo i da ne čekamo da neko drugi nešto radi, već da budemo deo promene", dodaje.

„Neko će raći da je to malo novca, što i jeste tako, ali imajući na umu kako smo krenuli i kome smo sve i kako pomogli, za nas je to veliki doprinos koji smo dali."

„Jedan odsto je i 15 minuta dnevno za neku aktivnost"

„Razmišljao sam šta i kako mogu i došlo je do ideje da pokrenemo fondaciju koja će podržavati mlade talente u Srbiji.

„Najčešća reakcija mladih kada im se pruži podrška nije to što smo dali novac da odu na takmičenje, već to što smo obratili pažnju na njihov rad.

Kako fondacija dolazi do sredstava?

„Da li će to biti objava o pozitivnoj vesti nekog mladog uspešnog čoveka, da li će to biti skupljanje nekoliko papirića s ulice, slanje jedne humanitarne sms poruke, nebitno je, svako može da izdvoji tih 15 minuta. Potrebno je da stvorimo atmosferu da to postane društveno prihvatljivo da se uradi, da ljudi ne misle da ste budala ako tako nešto radite."