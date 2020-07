Šta je zapravo gubljenje vremena i kako mu se odupreti

Ili prosto ne bismo radili ništa. Uživali bismo u „slobodnom vremenu", to jest, prokrastinirali.

Odgovore na ova pitanja mogao bi da ima Novosađanin Ivica Milarić, psiholog i autor knjige Prevazilaženje prokrastinacije uz pomoć psihologije ( Using Psychology To Stop Procrastinating ).

„To je trajalo samo 36 sati, ali je za mene to ipak veliki uspeh", kaže Milarić.

Osnovna ideja pisanja knjige je bolje razumevanje prokrastinacije kao psihološkog fenomena, objašnjava on.

Šta je prokrastinacija?

Za neke je to samo slobodno vreme ili mogućnost da se obaveze odlože bez određenih posledica, objašnjava Milarić.

Možemo li se izgubiti u gubljenju vremena?

On dodaje i da prokrastinacija sa te strane nije neizbežna, kao ni neophodna.

„Ona nastaje kada to slobodno vreme nama odjednom postaje nešto što nas opterećuje, nešto što ne možemo da kontrolišemo."

„U tom smislu, mislim da nije neophodna, već da je na ljudima zadatak da, kada to primete i ako im se ne svidi, pokušaju da urade nešto protiv toga."

Da li zbog korona virusa više prokrastiniramo?

„Ko je mogao da bude produktivan, verujem da je bio produktivan i tokom karantina. Ko nije, mislim da je mogao samo još više to da vidi kod sebe."

On smatra da su procesi koji se dešavaju unutar ljudi retko izazvani spoljašnjim delovanjem.

Da je to slučaj, smatra novosadski psiholog, svi ljudi bi bili univerzalno nesrećni ili srećni, u zavisnosti od aktuelnih događaja.

„Spoljašnost jako teško indukuje te korenite stvari, a prokrastinacija jeste korenita. Sumnjam da pandemija to može da izazove u nama."

Milarić dodaje da je pandemija korona virusa samo još više stavila u prvi plan pojedine poteškoće sa kojima se ljudi suočavaju. Ali, kako kaže, to i nije nužno loše.

„To nije loša stvar, jer onda dolazi i do potrebe da se problem rešava."

Ima li rešenja?

On objašnjava da knjiga o prokrastinaciji ne nudi definitivna rešenja, već pre svega „razumevanje fenomena iz kog mogu da se jave ideje za prevazilaženje".

„Često ljudi zbog životnog tempa nemaju vremena da nešto primete, a i ako primete, oni to odbace."

„Sa primećivanjem sledeći prihvatanje - 'Da, ja sad gubim vreme, odlažem nešto od danas za sutra. Nije mi drago zbog toga, ali to me ne čini ludim, zlim, samodestruktivnim, već je to deo celog sklopa koji čini mene i u ovom trenutku ja prokrastiniram'."