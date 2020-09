Korona virus i ekologija: Koliko je epidemija oživela naše terase i saksije - i zašto je to dobro

„U našim genima je priroda"

„Biljke vam vraćaju svu ljubav koju i pružite. To oplemenjuje čoveka", kaže profesorka Janković.

To je ujedno i vraćanje prirodi, smatraju stručnjaci.

On dodaje da se zato ljudi osećaju neprirodno kad su dugo u zatvorenom prostoru.

„Čovek ima potrebu da dodirne zemlju, da pred sobom vidi nešto lepo. Zato je dobro gajiti biljke, to je i stvaralački proces - vidimo kako raste nešto što je naših ruku delo i time se naš mozak puni pozitivnom energijom", napominje profesor.

Vesna većinu biljaka poklanja i to je dodatno raduje.

Šta je urbana poljoprivreda?

To je ratarstvo ili vrtlarstvo na terasama, krovovima ili baštama, gde se najčešće proizvode male količine povrća ili začinskog bilja.

„Tamo su sve kuće, svaki prozor i svaki balkon pod nekim biljkama, najčešće su to viseće muškatle.

On razlikuje tri vrste - dekorativno gajenje najrazličitijeg cveća od petunija do bambusa, zatim uzgajanje lekovitog i začinskog bilja i takozvana zelena arhitektura - gde se zgrade prave tako da budu prilagođene gajenju biljaka.

„Kad smo na kesici sredstva protiv buba pročitali ona strašna upozorenja koliko je to štetno za životnu sredinu, odustali smo i zadovoljili se samo jednim plodom - malim, ali neopisivo ukusnim.

„Kakav je to ritual bio - od trenutka kad smo ga ubrali, pa pomirisali, presekli na pola i sa slašću pojeli...", opisuje Vesna.

•Đubrenje - Većina ljudi kupi supstrat - zemlju u kesi - i samo stavi biljku u njega, ali to nije dobro. Potrebno je pomešati supstrat i baštensku zemlju sa peskom i vodom u zavisnosti od toga koja je biljka.

•Kvalitet vode - Voda sa česme je dosta hlorisana, a to nije dobro za biljke. Zato je korisno natičiti vodu u flašu i ostaviti otvoreno da odstoji dan-dva da hlor ispari.

Vesna Živanović upravo proizvodi avokado iz njegovog jajeta- nada se da će do zime biti ploda

U aprilu i maju se, i inače, najviše traži sezonsko cveće - ledenjaci, lolice, muškatle, petunije, ali je ove godine to bilo baš u porastu, kaže cvećarka Ana Brdarević.

Ukras za terasu i dvorište

Dobre i za filtriranje vazduha

Kako da ekološki gajimo biljke?

Samim tim što niko ne od nas neće prskati paradajz, ljute papričice ili majčinu dušicu u saksiji, to je već dovoljno u skladu sa principa održivog razvoja, smatra profesor Prodanović.

„Mi ih ne štitimo, jer one nisu ugrožene kao kad su posejane na hektar ili deset hekatra. Kad gljive ili bakterije napadnu jednu biljku, to se prenosi na sve ostale, zato oni koji imaju veliku proizodnju prskaju biljke redovno. Na terasi imate potupno ekološku proizvodnju", napominje on.