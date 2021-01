Spomenik Stefanu Nemanji: Možda veličanstven, ali ne i jedini na Balkanu koji je izazvao kontroverze

Na četiri velika reljefa posetioci će moći da vide ugravirane scene iz Nemanjinog života i srpske istorije - od bitki, preko sahrane Stefana Nemanje, pa do porodičnog stabla dinastije Nemanjića

Kada je postavljan beogradski Pobednik na Kalemegdanu 1928. godine, bilo je raznih komentara - od zamerki što je go, do nacionalne pripadnosti vajara - a ipak su se ove godine mnogi brinuli hoće li se ovaj simbol Beograda vratiti u dobrom stanju sa restauracije.

U gotovo svim državama bivše Jugoslavije bilo je osporavanih spomen obeležja - od gigantskih statua na malom prostoru u Skoplju, preko „najvišeg stojećeg spomenika u Evropi" Svetom Petru Cetinjskom u Podgorici, do najavljenog „najvećeg raspeća na kugli zemaljskoj" u Splitu, od kog se u međuvremenu odustalo.

„Ako pratite šta vlast govori ispada da je Stefan Nemanja zaboravljen, a to nije tačno. Kao monah Sveti Simeon on je vrlo živ u srpskoj kulturi sećanja, u svakoj crkvi ima njegova ikona ili freska, svi znaju za njega, on se proslavlja, o njemu se drže naučni skupovi", kaže.