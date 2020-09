Porodica i deca: Svako četvrto dete u Srbiji vanbračno - idu li brak i sloboda zajedno

Sve do trenutka kada je otkrila da je u petom mesecu trudnoće sa novim partnerom, tada već bivšim.

Prema njihovom registru, procenat dece rođene van braka 2007. godine u Srbiji je iznosio 22,3, a 2018. porastao je do 26,8 odsto.

„Sa promenama u vrednostima, u stavovima prema braku i rađanju van braka, to postaje prihvatljivije", navodi za BBC Biljana Stanković, naučna saradnica Instituta društvenih nauka.

Zašto se sve više dece rađa van braka?

To nije samo posledica modernizacije društva, dodaje Stanković, već često i splet okolnosti - neki ne žele svadbu u trudnoći, pa se dete rodi van braka ili raskinu vezu pre porođaja, kao u Zoricinom slučaju.

„Dobre dece nikad mnogo nije. I uopšte dece. Ako čekaš da se sve uklopi, brak, posao, deca, kola, stan to se nikad ne dogodi.

„Velika je razlika da li dete podiže majka sama ili je to u zajednici koja je kao brak, samo što nije zvanično sklopljen", kaže Stanković.

Dok je bila sa suprugom očekivalo se da ona gaji decu, a da muž, koji je radio u inostranstvu, šalje novac, ali to nije bilo uvek jednostavno.

„Dete kaže da hoće na rekreativnu (nastavu), on kaže: `Upiši ga, a nemam sad pare, poslaću`. A učitelj pritiska.

„Sad kad sam sama, nikad me u školi za pare nisu čekali. Oslanjam se samo u se i u svoje kljuse", napominje ona.

„Pre 70 godina definisali smo porodicu, kao spoj dve generacije - raznopolni roditeljski par i dvoje ili troje dece i to je bio stereotip koji se viđao čak i kao logo na sastancima ljudi koji izučavaju tu oblast.

U Srbiji je, kaže ova porodična terapeutkinja, najveći broj porodica sačinjen od tri generacije. Ni to najčešće nije proizvod izbora ili želje, koliko materijalnih okolnosti.

„Dalje, često se ljudi odlučuju na roditeljstvo da budu jedini roditelji. Savremena medicina to omogućava.

To se poklapa i sa strukturom ukupnog stanovništva, gde je najviše onih sa diplomom četvrtog stepena.

„Za jedan broj parova vanbračni život jeste izbor, smatraju da je to papir koji im nije potreban.

Koje su pravne razlike?

„Dobar deo parova koji žive vanbračno, bar prema našem iskustvu i pričama žena koje posle rastanka potraže pomoć, kažu nam da to nisu to zajedno odlučili, već `on mene nije hteo da oženi`.