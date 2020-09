Međunarodni dan demokratije: Da li je Srbija demokratska zemlja

U njoj „nema dovoljno političke volje da se reše problemi u javnoj upravi", a sudije su „pod pritiskom vlasti" sa ovogodišnjim „najlošijim izborima do sada".

To su stanje u medijima, pravosuđu, javnoj upravi, ali i borba protiv kriminala i korupcije. Posmatrali su i sam izborni proces.

U čemu je Srbija najlošija, a gde je najbolja

Organizacija Fridom haus ocenila da je u Srbiji u prošloj godini došlo do porasta korupcije, pogotovo one na visokom nivou.

„Glavni generator korupcije jeste partijska kontrola nad javnim sektorom, koja daleko prevazilazi nivo donošenja političkih odluka u skupštini i vladi", rekao je on.

Kada ima više presuda za korupciju, pitanje je - da li to znači da je ona prisutnija ili da smo konačno počeli da je osuđujemo

Prema tom izveštaju, Srbija je 10 preporuka delimično primenila, ali one za sprečavanje korupcije poslanika, sudija i tužilaca nisu usvojene. Po objavljivanju izveštaja, Ministarstvo pravde navodi da su usvojeni zakoni o poreklu imovine, o lobiranju i o sprečavanju korupcije.

Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbija je za N1 komentarisala da „zakonske odredbe ne garantuju sprovođenje suštine preporuka GREKO - jačanje uloge Agencije za borbu protiv korupcije, proširenje nadležnosti kada je reč o sukobu interesa poslanika, sudija i tužilaca... da se otkloni svaka sumnja da može doći do neprimerenog uticaja na ljude koji donose zakone."

Premijerka Ana Brnabić priznala je da je problem to što ustavna reforma u oblasti pravosuđa nije sprovedena, ali kaže da odgovornost za to ne snosi Vlada.

„Za to je dalje potrebna dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini. To je ono što mi nismo imali i zato nismo mogli da usvojimo amandmane na Ustav u oblasti pravosuđa i zato te odredbe stoje neusvojene.

„Čim bude postojala dvotrećinska većina u nekom sazivu parlamenta, onda će to biti ispunjeno. A onda to treba i implementirati", rekla je ona, preneo je N1 .

Šta je sa javnim preduzećima

„To se ogleda i u Zakonu o uzbunjivačima koji je prilikom donošenja bio među boljima. Suštinski, to ništa nije promenilo, uzbunjivači su ostali nezaštićeni gde vrlo često trpe pritiske tih slabih institucija".

Demokratski samo na papiru

Tako se 2020. godine snalazi na 93. mestu od 180 zemalja. To je pad za 34 mesta u poređenju sa 2016. godinom.

Šta kaže vlast o medijima?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči parlamentarnih izbora, da „ mediji u Srbiji nikada ni u jednoj izbornoj kampanji nisu bili otvoreniji nego što je to danas slučaj".

„Jedan čovek je napisao nešto u lokalnim novinama protiv lokalnih moćnika. Na naše iznenađenje, napali su mu garažu i podmetnuli požar koji se proširo na kuću. Njegova porodica je bila ugrožena... nisam mislio da se to može desiti u mojoj zemlji", rekao je Vučić.

„Najlošija izborna godina"

Nema čega nije bilo u srpskom parlamentu - od gađanja obućom, polivanja vodom, psovki, uvreda, kletvi, do iznošenja poslanika

„Sve ove aktivnosti nisu dovele do suštinske promene gde je izmena zakona ostala samo formalna, a praksa je ostala i dalje ista".

"To smo uradili i zbog poboljšanja demokratskog ambijenta, zbog bolje reprezentativnosti, u skladu sa demokratskim načelima i niko ne može da kaže da to nije izrazito demokratska norma, sem što postoje dušebrižnici koji razumeju da im bojkot neće uspeti, a nekako bi da podrže one koji bi pomalo da destabilizuju Srbiju", rekao je Vučić.